La Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad: "Más oportunidades que penas"

La Iglesia Católica se pronunció en contra de la baja de la edad de imputabilidad de niños y pidió "contención social y educación" para abordar la problemática de los adolescentes que cometen delitos.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social fijo su posición en un documento denominado "Más oportunidades que penas - No se trata de bajar la edad de imputabilidad, sí de asumir cambios profundos".

Documento de la Pastoral Social

"En medio del debate social y político respecto de la baja de la edad de imputabilidad deseamos, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar. A diario experimentamos esta realidad cuando nos toca de cerca, porque sufrimos en carne propia esta situación y también nos duele cuando las víctimas son personas queridas, familiares y hermanos de nuestras comunidades", inicia el comunicado de la Pastoral Social.

Y luego aclara: "Ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos. Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen".

Además señala que se deben escuchar a todas las voces tales como las "de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes". "No aparecen con tanta frecuencia estas opiniones calificadas en los debates mediáticos. Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable", sostiene el documento.

Edad de imputabilidad

Para la Iglesia Católica "es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas".

"Por ejemplo, hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas. Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia", agrega el texto.

"Contención social y educación"

En otro párrafo del comunicado establece con claridad su posición sobre el tema: "Nos preguntamos: si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿adónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución? La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años. Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza".

Y luego vuelve a interrogarse: "Nos preguntamos: para un proyecto de país inclusivo, fraterno, desarrollado, ¿qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados? Cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación".

¡Es necesaria la grandeza política!

Para la Pastoral Social "es necesario ofrecer un verdadero proyecto de vida para nuestros adolescentes y jóvenes" para "que tengan motivos para soñar y para creer que es posible un futuro con esperanza, y una salida que no sea “Ezeiza”, las drogas, las armas o el cementerio".

"Pero, para ello se requiere un debate serio, un compromiso profundo y la grandeza de pensar políticas públicas a largo plazo y no solo medidas que pueden sonar bien en periodos electorales, pero que se quedan muy cortas. La solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad de imputabilidad, requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo. ¡Es necesaria la grandeza política!", asegura en otra parte del documento.

"Los jóvenes, nuestra esperanza"

"Son tantos los adolescentes y jóvenes en nuestro país que no dejan de soñar, que con esfuerzo luchan por sus ideales, que no pactan con la violencia y la aborrecen. Son tantos los jóvenes que se solidarizan con otros jóvenes, que se comprometen con causas nobles y que ante la adversidad no bajan los brazos. Son tantos los adolescentes y jóvenes que nos inspiran esperanza y nos permiten creer que un futuro mejor es realmente posible si somos capaces de pensar en grande y de caminar juntos", concluye el comunicado de la Pastoral Social.