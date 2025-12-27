La Libertad Avanza Córdoba: balance de un año bisagra y la hoja de ruta para el 2026

El 2025 marcará un antes y un después para La Libertad Avanza en Córdoba. Las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre se convirtieron en una verdadera bisagra para el espacio que fortaleció su despliegue territorial y también su peso propio. El contundente triunfo no sólo reconfiguró el mapa político provincial, sino que consolidó al partido como el principal opositor en la provincia.

Tal vez, el punto que más destacan desde el espacio fue el contundente apoyo del Presidente. Fueron sucesivos los desembarcos de Milei en Córdoba, los cuales reforzaron el vínculo con la militancia violeta y dejaron señales claras sobre la conducción local.

En cada una de esas visitas, la figura de Gabriel Bornoroni quedó ratificada en el liderazgo provincial junto a su coequiper Gonzalo Roca —quien tras el triunfo electoral acaba de asumir un nuevo rol estratégico en el esquema partidario en el Consejo de la Magistratura—.

En el centro del armado electoral, la figura de Gabriel Bornoroni se consolidó como el motor indiscutido de la victoria de 2025 en Córdoba contra el exgobernador Juan Schiaretti, una de las figuras más respetadas del peronismo provincial. La estrategia de Bornoroni fue casi personal, por momentos sonó audaz y muchas veces fue subestimada: apostar por la renovación de dirigentes, impulsando a un entonces desconocido Gonzalo Roca como líder de la lista de candidatos, jugada que terminó dándole la razón ante los escépticos.

El empresario estacionero cuenta con el aval y el diálogo directo con el eje central del poder en Buenos Aires, principalmente con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, integrantes de la mesa chica de Javier Milei, y actores clave en el armado político nacional. Esta conexión directa con la cúpula de La Libertad Avanza le permitió a Bornoroni no sólo ordenar el frente interno cordobés, sino también proyectar a Roca y a los suyos en espacios de máxima relevancia institucional.

El brindis de De Loredo y la “colectora Carrizo”

Ahora todas las miradas están puestas en el 2026, un año que se anticipa con fuerte contenido político y definiciones partidarias. Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo serán algunos de los principales animadores de la contienda provincial.

En este contexto, los dirigentes siguieron de cerca un reciente brindis de Rodrigo de Loredo con intendentes radicales. Lo que el propio De Loredo presentó como un encuentro de camaradería, fue leído por todo el arco político como el comienzo de su campaña para ser gobernador. El diputado radical busca “alambrar” el territorio y exige que le “devuelvan el gesto” de 2023, cuando declinó su candidatura para apoyar a Juez.

Esta lectura dista mucho de la que hace el juecismo, donde aseguran que fueron traicionados por el radical quien, de alguna manera, no acompañó una elección provincial que perdieron por pocos puntos. En resumen, el año termina con Bornoroni y Juez encolumnados tras la figura del Presidente y mirando de reojo al radical, que ya empezó a mover sus propias fichas.

Para hacer frente a los primeros pasos de De Loredo, en La Libertad Avanza se ilusionan con el trabajo estratégico de Soledad Carrizo. La diputada radical es vista como la pieza clave para conquistar voluntades dentro del radicalismo y que no se sienten contenidas por el verticalismo de De Loredo. Los libertarios creen que Carrizo puede ser el puente hacia una estructura territorial más amplia, captando a los intendentes que se sienten cómodos con el discurso libertario.

Es en este escenario de fin de año en el que todos hablan de unidad pero prima la desconfianza, que se siguen con lupa las jugadas rivales y todo hace prever que las especulaciones se potenciarán con el correr de las semanas.

Cámara de Diputados: un escenario reñido

En cuanto al lugar en la Cámara de Diputados, desde la conducción de La Libertad Avanza resaltan que el 2025 fue un año de pragmatismo y planificación. “Sabíamos los números de las votaciones y que no iba a ser fácil en Diputados”, admiten desde el bloque, reconociendo que la complejidad legislativa era un escenario previsto desde el inicio, aun con el contundente triunfo de octubre.

Para el tramo que viene, la hoja de ruta que impulsa La Libertad Avanza es clara y se centra en tres pilares: Reforma penal, modernización laboral y reforma tributaria, ejes que tendrán a Bornoroni no sólo como jefe de Bloque en Diputados, sino también como el abanderado de los proyectos.

Cierre con objetivos cumplidos. El 2025 cierra para La Libertad Avanza Córdoba con el objetivo cumplido de haber consolidado el partido legalmente y haber superado la prueba de fuego en las urnas.

¿Qué piensan en el juecismo de los últimos embates de De Loredo?

¿Llega Milei a Infinito?

El próximo 10 de enero, Infinito Water Park abrirá sus puertas al público. Unos días después será el turno de la inauguración oficial de la que participarán autoridades de todos los estamentos. En los últimos días comenzó a sonar un rumor de una posible visita del presidente Javier Milei.

Desde la organización del evento confirmaron que seguramente se enviará invitación a presidencia, pero que no había confirmación sobre la llegada del mandatario. Desde Córdoba, dirigentes violetas se mostraron escépticos con la visita del Presidente al monumental emprendimiento.

Lo que no pasó desapercibido es que varias cuentas de X resaltaron al emprendimiento que le cambiará la fisonomía al turismo en la provincia. La Derecha Diario y hasta el “Gordo” Dan tuitearon resaltando el proyecto Infinito Open.