La Provincia resiste pagar indemnización por el doble filicidio de un policía del Éter

El 5 de noviembre de 2013, a la siesta, el sargento Ariel Enrique Pedraza llevó a sus hijos Morena (10) y Tobías (12) a su departamento en barrio Alberdi. Estaba separado de su exesposa y madre de los niños. Los había retirado de la escuela. Al llegar, colocó un trapo en el caño de su arma reglamentaria y los asesinó. Luego con la misma pistola se quitó la vida.

En aquel momento se indicó que atravesaba una crisis familiar. Pedraza integraba la división de elite de la Policía de Córdoba, Eter.

A poco de cumplirse 12 años del doble filicidio la madre de los niños, Paola Fernández, sigue litigando en la Justicia porque la Provincia se resiste a pagar la indemnización, a pesar de una sentencia -de diciembre del año pasado- que ordenó pagarla por el daño causado.

Qué resolvió la Justicia

El fallo del 30 de diciembre de 2024, firmado por el juez Civil de 8a Nominación de Córdoba, Nicolás Maina, ordenó a la Provincia indemnizar a la madre de los niños, al padre afín, a un hermano y a los abuelos maternos en una cifra total cercana a los $350 millones.

Fundamentó la responsabilidad objetiva de la Provincia de Córdoba como empleadora por el daño causado por el policía al utilizar el arma reglamentaria y también por la insuficiencia de los mecanismos de control del personal policial, particularmente de su estabilidad psíquica y emocional.

¿La sentencia estaba firme?

A nueve meses del fallo mencionado, la Provincia sigue dando una discusión que es rechazada por la abogada que representa a la familia de los niños asesinados por su padre, Natalia Oviedo.

Hasta hoy la sentencia no se ejecutó porque los letrados que representan al Estado Provincial la apelaron. Según Oviedo, el fallo quedó firme en el mes de febrero porque en los plazos previstos ellos no cuestionaron la resolución del juez Maina. Recién lo hicieron cuando la abogada intentó ejecutar la sentencia, con el cálculo actualizado de los montos dispuestos por el magistrado.

El juez concedió el recurso, pero la Cámara Civil y Comercial de 9a Nominación rectificó la situación y declaró “inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto”. Ahora la Provincia pretende ir al Tribunal Superior de Justicia.

El dolor de una madre

Paola Fernández, mamá de Morena y Tobías, escribió una carta pública a poco de cumplirse 12 años del crimen de sus hijos.

“Hoy penosamente humillada por tener que visibilizar nuevamente la historia más dolorosa de mi vida”, señala que no referirá cuestiones macabras o amarillistas.

Y agrega: “Solo diré acerca de mis sentires y de lo doloroso que resulta que el final de mis hijos aún sea cuestionado jurídicamente”.

Relata un largo derrotero de notas periodísticas, marchas, pedidos para que lo que sufrió su familia no vuelva a ocurrir. Sin embargo, advierte, “se pudo redactar un proyecto de ley, para cuidar y preservar la calidad personal-laboral de los trabajadores policiales. Proyecto que duerme en algún cajón político”.

En sus palabras, aparece un sórdido reclamo a la Provincia que no apareció para contener a su familia luego de la tragedia y “hoy sí se hacen presente con total liviandad como si todos estos años y estos hechos se limitaran a una indemnización económica”.

Finaliza la carta pidiendo “respeto por la memoria de Tobias y Morena”.