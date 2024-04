La sobreviviente al crimen vial de la Circunvalación le planteó su drama a Martín Llaryora

Decidida, sin más nada que perder, Fernanda Guardia se plantó frente al gobernador Martín Llaryora y le pidió que le sostuviera un instante el bastón para poder leerle el texto que escribió. El mandatario cordobés escuchó el drama de la joven y prometió un llamado para atender su situación.

La mujer es sobreviviente del crimen vial de la avenida Circunvalación de Córdoba ocurrido el 17 de mayo de 2021, en el que murieron su pareja Sol Viñolo y su amigo Agustín Burgos. El asesino Alan Amoedo fue condenado y está preso, pero la demanda civil está virtualmente frenada.

“Si ese día yo también hubiera muerto, tendría un montón de problemas menos en mi vida”, relató con crudeza Fernanda a PERFIL CÓRDOBA en febrero, cuando recurrió a publicar un video en las redes sociales para pedir ayuda para pagar la costosa rehabilitación.

Desesperado pedido de la sobreviviente de un crimen vial en Córdoba: no tiene dinero para pagar su tratamiento

Lo que la sobreviviente necesita es que la Justicia acelere los tiempos de esa demanda para poder costear su tratamiento. Los demandados son el propio Amoedo y la compañía de seguros Rivadavia de su auto; la empresa provincial Caminos de las Sierras y la aseguradora Nación Seguros.

Por ese motivo, en medio del dolor que atraviesa, decidió escribirle el siguiente texto al gobernador para ser escuchada:

“Soy Fernanda Guardia, me pisó un borracho en Av. Circunvalación, una vía provincial, con ley de alcohol cero. Te hablo porque este es mi pueblo, acá crecí, aprendí a caminar, a correr. Ese día camino de las sierras no nos auxilió, la ley no nos amparó. Y hablo en plural por Sol Viñolo y Agustín Burgos, víctimas fatales. Hoy los seguros, avalados por la ley se lavan las manos porque él estaba borracho. La justicia civil y el gobierno tienen que accionar para que los juicios dejen de ser un negocio demorándose años cuando se trata de vidas impactadas trágicamente. Yo ni ninguna otra víctima tenemos que pasar por esta exposición. Lo único que pueden hacer es una reparación económica y educarnos como sociedad en una nueva cultura vial”.