La UNC se moviliza ante el veto a la ley de financiamiento universitario

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) anunció su adhesión al paro nacional de 24 horas convocado para este viernes 12 de septiembre, en línea con todas las universidades públicas del país. La medida contempla la suspensión de actividades docentes y administrativas, afectando también a los colegios preuniversitarios Manuel Belgrano y Montserrat.

Según Paula Abrate, secretaria adjunta de ADIUC, se organizarán concentraciones en el marco del paro: “hoy convocamos a un banderazo en el Pabellón Argentina, a las 12”, explicó a Cadena 3.

Los estudiantes y docentes también realizarán actividades, como una peña en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y encuentros para preparar carteles y materiales para la jornada de protesta.

En defensa de la educación pública, universidades públicas a lo largo del país se suman a esta medida, exigiendo medidas que garanticen la continuidad y el fortalecimiento del financiamiento universitario, frente a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Asimismo, la comunidad universitaria se prepara para la tercera Marcha Federal Universitaria. Según Abrate, esto podría ocurrir la próxima semana o, como máximo, durante la semana del 24 de septiembre.