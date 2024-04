Las medidas de Milei: cuál fue la acción de gobierno que más afectó a los argentinos

El ajuste en la economía doméstica, el futuro recorte de los empleados púbicos o la dolarización prometida no son los temas que, al parecer, son los que más afectaron a la opinión pública según la consultora de Cristian Buttié.

El dato sobre los primero 100 días del libertario está vinculado a la medida de aumentarse un 48% el sueldo para él y su gabinete. Para CB, sobre 1.271 casos en todo el país, entre el 15 y el 18 de marzo, hace el siguiente planteo:

Las duras críticas de Duran Barba a las medidas de Javier Milei: "Puede generarse un estallido"

"Recientemente el Presidente Milei firmó un decreto en el que otorgaba para él y su Gabinete de ministros aumentos de sueldo de hasta el 48%. Ante las críticas y la polémica, lo derogó y afirmó que no estaba al tanto del decreto, posteriormente echando al funcionario responsable. ¿Usted estaba al tanto de la polémica?".

Más del 70% contestó que sí. Preguntando sobre la explicación que dio Milei, quien aseguró que no estaba al tanto de la medida y responsabilizó a Cristina Kirchner: el 47,7% no le creyó, contra un 41,1% que sí y un 10,9% de "no sé".

La primera medida del nuevo presidente fue anular el decreto y dar marcha atrás con las subas salariales. Después, de manera intempestiva terminó echando a dos funcionarios a los que involucraron en el escándalo, a uno de ellos (al secretario de Trabajo Omar Yasin) por televisión en una entrevista matinal.

¿El ajuste a la casta?

La decisión se dio en medio de la ola de aumentos en los servicios públicos y la quita de subsidios. Si el presidente había prometido ajustar a la casta cómo es posible que le otorgue semejante aumento del 48% a los haberes de los funcionarios públicos.

En cuestión salarial y de ingresos familiares, el 80% de los encuestados por la cordobesa CB responden que resignaron consumos y solo el 10% afirma que le "alcanza bien" para llegar a fin de mes.

En materia de ajustes, el principal cambio fue pasarse a segundas marcas (30,1%) y un 27,1%, que recortó en gastos de ocio en general.

Pese a todos los cambios de consumos y recortes familiares, casi el 60% dice que es necesario para mejorar a futuro. Teniendo un 54,2% de aprobación de gestión de gobierno y una imagen buena o muy buena que supera el 50% (51,3%), aunque es la más baja si se la compara con la de los últimos primeros 100 días de los anteriores presidentes.

La grieta es marcada con respecto a las expectativas, siendo el 45,8% los que esperan que la situación económica mejore contra el contra 34,1% que considera que empeorará. Y el 49,8% opina que la situación estará mejor cuando culmine el mandato de Milei, contra 29,4% que pronostica lo contrario.