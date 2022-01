Las vacaciones de Siciliano y la interna

Durante toda esta semana estuvieron circulando imágenes donde se lo ve al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Miguel Siciliano, vacacionando en las playas de un lujoso hotel de Bombinhas, Brasil. “Ahí está el que promociona las maravillas de Córdoba”, decían aquellos que por las restricciones de Nación y la suba del dólar, no pudieron salir del país este verano.

La indignación se elevó cuando el funcionario empezó a tuitear acerca de disfrutar “el verano 2022 en la ciudad” y luego de que se instalara una polémica similar alrededor de Luana Volnovich, titular del PAMI a nivel nacional que eligió el Caribe mexicano para descansar.

Asimismo, no son pocos los que se preguntaron quién hizo circular esas imágenes. Es que este será el año de la interna que definirá al próximo candidato a intendente de Hacemos Por Córdoba. “Yo que vos miraría para el lado del Concejo”, deslizaron desde el entorno del secretario.

Y llegó la foto de la dupla nomás…



El primer fin de semana del año dejó mucha tela para cortar después de la discusión por la reglamentación del juego online. Es que desde los sectores que lideran Rodrigo De Loredo y Luis Juez detectaron que muchos de los ataques iban dirigidos a la dupla.

“Era algo que podía pasar y que puede suceder en el futuro”, se escuchó cerca de los candidatos más votados en las elecciones de noviembre.

¿El motivo? “Quieren meter una cuña para dividir, pero no lo van a lograr. Estamos bien”, le dijeron a PERFIL CÓRDOBA. Y los mismos que dejaron trascender esa información, avisaron: “En breve va a haber una foto juntos. Es una dupla que una parte de JxC quiere preservar”.



Bueno, diez días después, la foto (y el mensaje de unidad) llegó: “Estamos todos de acuerdo en que debemos institucionalizar Juntos por el Cambio en la provincia”, fue el mensaje que bajaron De Loredo y Juez, a quienes se los vio acompañados por Marcos Ferrer y Walter Nostrala. De paso, aprovecharon para pegarle un palito a Negri por el affaire Brouwer de Koning. “Coincidimos en que fue un error táctico de todos los bloques, del PRO y de Negri porque contaron mal…”, dijeron.

Ritondo, a fondo: “Si es por números, debería ser yo…”



-¿Va a ser el presidente del interbloque de Juntos?

-Lo define el resto de mis compañeros y la mesa nacional. No definimos todavía el criterio. Si es un criterio de números tendría que ser yo.



El presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, no lo dudó ante la consulta del periodista de La Nación. Eso sí: el hombre en seguida se encargó de afirmar que respeta mucho a Mario Negri y que va a priorizar la unidad, pero lo cierto es que se viene un debate caliente en lo que resta de enero y febrero para saber si Negri continuará siendo el jefe del interbloque de Cambiemos, si asume Ritondo o surge una tercera alternativa. Nadie se la juega por ahora quiere y el propio Ritondo bajó los decibles: “hay que preservar la unidad y entender qué nos demanda la gente”.

Ledesma: silencio oficial y pedido de 30 días de licencia



El revuelo mediático que se generó pegó en el gobierno. El director del Hospital de Niños de la Provincia y titular del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Ledesma, fue denunciado por su exesposa por abuso sexual, convirtiéndose en el segundo funcionario provincial denunciado por violencia de género, tras la detención del ex director de Defensa Civil, Diego Concha. Luego de ese impacto, nada más se supo del tema. Pero pasaron cosas: Ledesma pidió una licencia de 30 días.



A través de un escueto comunicado interno, la doctora Verónica Petri (sub directora del Hospital de Niños) le comunicó al personal que “debido a la situación de público conocimiento, el Dr. Ledesma hará uso de su licencia por 30 días, y estaré a cargo de la dirección hasta próxima definición”.



Como se recordará, el 4 de enero, El Doce.tv tuvo acceso a la denuncia de la expareja de Ledesma. Según expuso la mujer, habría sido acosada y vigilada por el funcionario desde que se separaron, hace diez meses. “No hubo antecedentes de violencia física ni que involucren armas, pero sí de agresiones verbales”, se lee en la exposición judicial.



La mujer reveló, además, que el lunes 27 de diciembre, el funcionario provincial se presentó en su departamento: “Quería volver y como yo no accedía, él me presionaba las piernas, me apretaba fuerte, consecuencia de ello tengo moretones”. Y añadió: “Me forzó a tener relaciones sexuales”.

Un amarillo con “Chapa” K



Aunque no es un usuario frecuente de las redes sociales, Héctor Baldassi no dejó pasar la oportunidad de replicar en su cuenta de Twitter el anuncio que hizo Horacio Rodríguez Larreta sobre la asunción de Carlos “Chapa” Retegui como flamante secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, el exreferí cordobés ratificó su alineamiento al alcalde porteño en la interna amarilla y, de paso, trató de emparejar el tenor de los comentarios que generó en la virtualidad la designación del DT de hockey, hombre cercano a Aníbal Fernández y con pasado no tan lejano de concejal kirchnerista.

Retegui fue un habitué de los partidos de Talleres en la temporada anterior, en la que su hijo Mateo hizo lo que pudo con la casaca azul y blanca. De esa relación surgió un buen feeling con el presidente de la “T”, Andrés Fassi. A tal punto que días atrás se llegó a especular con un posible desembarco de Retegui en el club de barrio Jardín, a partir de su declamada intención de cambiar de vereda. De experimentar en el fútbol.

¿Vuelven todos a las empresas?



Luego de que las autoridades sanitarias de Córdoba anunciaron que a partir del lunes quedaba sin efecto la obligación de aislamiento laboral de los contactos estrechos asintomáticos y con esquema de vacunación completo, una medida que también fue adoptada por el Gobierno Nacional, desde la CGT Regional Córdoba, salieron con los tapones de punta: “la decisión puede multiplicar los inconvenientes”, dijeron. Y fueron un poco más allá: plantearon “serias dudas” en torno al cumplimiento de las medidas preventivas que estarán a cargo de las empresas.

“Estamos complicados porque se siguió un criterio económico, no de salud pública”, dijo Ilda Bustos, secretaria General Adjunta de la CGT Córdoba. “Con esta medida, lo único que van a lograr es que se multipliquen los casos”, añadió. ¿Pueden las empresas aguantar mucho más tiempo el nivel de ausentismo actual? ¿Se vendrán los faltazos generalizados?

¿“Chiqui” tapa?



Pocas horas después de la confirmación del Estadio Kempes como sede del partido que los seleccionados de fútbol de Argentina y Colombia jugarán el 1° de febrero por las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, algunos gestos de euforia fueron mutando hacia la incertidumbre. Y hay quienes aseguran que la metamorfosis podría llegar hasta la decepción.

Sucede que inmediatamente después del acuerdo entre la AFA y el gobierno cordobés se conoció que debido a una sanción de la FIFA (el organismo detectó cantos xenófobos en el duelo del 11 de noviembre pasado ante Brasil en San Juan) habrá aforo acotado en ‘el Chateau’. Pero no solo eso. Al toque salió a luz el ofrecimiento de una licencia por dos partidos que el entrenador Lionel Scaloni le hizo a Lionel Messi y sobre el que la estrella del PSG de Francia aún no se expidió.



Sumado a que las previsiones sanitarias para el inicio del próximo mes no están siendo avaladas por las cifras de la pandemia que día a día se dan a conocer a nivel nacional y provincial, no son pocos los que empiezan a dudar de que hay sido un acierto invertir en la llegada del último campeón de la Copa América. “¿Me van a decir que ‘Chiqui’ Tapia no sabía de la sanción y de la posible ausencia de ‘la Pulga’ cuando se puso a cerrar las negociaciones?”, se quejaron en las cercanías del área chica del Panal.