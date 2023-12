Legislatura de Córdoba: el oficialismo pospuso el debate del proyecto de Llaryora de “ajuste” a los estatales

La oposición de Juntos por el Cambio, el vecinalista Rodrigo Agrelo y Luciana Echevarría (FIT-Unidad) se abroquelaron en su decisión de no dar quorum. Fue la reacción opositora al proyecto de “ajuste” a los estatales que envió sobre la hora el gobierno de Martín Llaryora. Esta iniciativa detonó los acuerdos previos.

Tras más de dos horas y media, el oficialismo (gestión de Rodrigo Rufeil) logró que Federico Alesandri (Creo en Córdoba) se sentara en su banca y así se habilitó la sesión, alrededor de las 19:30. Se continuó con temas menores de la agenda, para consolidar la tranquilidad conseguida.

Ley de Seguridad se debate solo con el oficialismo

Pero los nervios y la presencia de representantes de los gremios en los pasillos de la unicameral agitaron las aguas. El Ejecutivo, a través de sus legisladores presionaba desde el Panal. Sorprendió a varios ver nuevamente a David Consalvi en la Unicameral. El actual secretario de la Gobernación recuperaba, de manera muy improlija, la banca que se negaba a ocupar el dirigente gremial y legislador Antonio Russo.

Tras la aprobación del radio comunal de la localidad de Chuña Huasi y la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de una fracción de terreno, ubicada en la localidad de Saladillo, destinada a la construcción de viviendas y a la actividad comercial, la sesión volvió a naufragar.

El motivo fue que el jefe de la bancada oficialista, Miguel Siciliano, buscó alterar el orden de los temas para avanzar en la sanción del proyecto girado por Llaryora sobre la suba de alícuotas de aportes personales jubilatorios y al Apross.

En ese momento, Alesandri se retiró e hizo caer el quorum. El peronista K se retiró en señal de rechazo a la iniciativa del gobierno. Y volvió a naufragar el plenario.

Ante este escenario, al oficialismo no le quedó otra que quitar del temario el proyecto llaryorista para poder continuar con el tratamiento de los otros asuntos de la agenda de la presente sesión, con la premisa de avanzar con la nueva ley de seguridad.

En este marco, los referentes de los gremios estatales se retiraron de la Unicameral con el compromiso de constituir una mesa de diálogo con la administración provincial para abordar esta braza caliente.

Anteriormente, el oficialismo con 33 miembros debió recurrir a sus tres aliados para habilitar una sesión caliente con idas y vueltas. En primer lugar, se sumó a Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza), luego vino Karina Bruno (Bloque Cordobés). Y, por último, se incorporó Alesandri.

Así, la vicegobernadora Miryan Prunotto anunció que había quorum, con 36 legisladores presentes. El reloj marcó las 19:30, dos horas y media después de lo estipulado, mientras la oposición sostenía que ya estaba caída la sesión.

Por su parte, los representantes de los gremios estatales buscaban sumar adhesiones por el rechazo de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial.

Que dice el proyecto de Martín Llaryora

El proyecto considerado por la oposición como de “ajuste” a los estatales que ingresó a último momento detonó los acuerdos previos que se habían alcanzado con los opositores. Por su parte, los gremios estatales, en pie de guerra, activaron el reclamo. Más temprano, una columna de trabajadores estatales se concentró en la Unicameral para expresar su negativa al proyecto de ley que giró hoy el gobierno a la Unicameral para ser aprobado sobre tablas por el oficialismo y aliados. Esto quedó trunco por la falta de votos.

El artículo 1 de la iniciativa dispone “el incremento de las alícuotas de los aportes personales de todo el personal comprendido en el régimen de la Ley 8.024 (Régimen Jubilatorio Provincial), hasta en 4 puntos porcentuales sobre los porcentajes vigentes al mes de noviembre de 2023 de cada sector del sistema previsional.

A través del artículo 5 del proyecto se modifica un articulado de la Ley 9.277 por el cual se faculta “al Poder Ejecutivo Provincial a modificar, a solicitud del Directorio del APROSS, hasta 2 puntos porcentuales los porcentajes” de aportes a la obra social de los

empleados estatales.

Rechazo de los gremios

Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) se advirtió que la medida de “ajuste” representa un aumento en un 3% de los aportes a APROSS y en un 4% los aportes personales jubilatorios retroactivo a diciembre. En ese plano, el gremio de los docentes advirtió que esto “implica la rebaja de los haberes de los activos y una disminución en el cálculo del haber inicial de las y los jubilados provinciales”.

Al manifestar su rechazo, el secretario general de UEPC, Roberto Cristalli, afirmó: “una vez más el Gobierno ajusta a las y los trabajadores de Córdoba”. “En este contexto no habrá inicio de clases en febrero”, amenazó.

Esta postura es compartida por los otros representantes de gremios estatales bajo un clima tenso con el gobierno ante la confirmación de que no se pagará el aumento del 12,9% correspondiente a diciembre, “por lo que además el aguinaldo no incluirá dicho

aumento, y no se cumplirá con la cláusula de revisión automática ya acordada en la paritaria”, se quejaron los estatales.

Otras dos iniciativas

Minutos antes de las 22 horas, los 36 legisladores presentes encararon el debate de la reforma a la ley de seguridad pública, que también genera polémica en medio del rechazo de la oposición. No obstante, el oficialismo tendría los votos ajustados para

avanzar en su sanción.

Por otro lado, en el marco del ajuste de gastos de la política, la vicegobernadora Miryan Prunotto emitió el decreto 185/23 que fija un recorte del 15% en las dietas de los legisladores, así como la reducción del sueldo básico de las autoridades y funcionarios

de la planta política en un 10%.

Se descuenta que el pleno (oficialismo y sus tres aliados, con la oposición ausente) prestará acuerdo a esta resolución de la presidencia de la Legislatura.