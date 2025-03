Legislatura de Córdoba: en medio de la polémica por “empleados fantasma”, cuántos asesores tiene cada bloque

El caso de la “empleada fantasma” en la Legislatura abrió una puerta que desde la política siempre se intentó mantener cerrada. A casi dos meses del escándalo que se desató luego que el exconcejal justicialista Guillermo Kraisman intentara cobrar el sueldo de una asesora, el debate se centra no sólo en saber cuántos son efectivamente los empleados que se desempeñan en el recinto, sino también si existen otros casos como el de Virginia Martínez, quien cobró un sueldo $ 1 millón sin presentarse a trabajar. La vicepresidenta de la Unicameral, Nadia Fernández, fue quien autorizó el contrato de Martínez y luego pidió la baja.

A través de información oficial, se conoce que la nueva administración a cargo de Myriam Prunotto, la Legislatura cuenta con 1.072 contratados, con un ingreso promedio de entre $ 600.000 y $ 800.000, dependiendo la categoría. Algunos superan ese monto.

Perfil Córdoba contactó a los presidentes de bloque de la Legislatura provincial para conocer cuántos empleados administra cada uno. Los bloques en la Unicameral cuentan con cinco contratados por legislador, a excepción del oficialismo.

Si quienes ocupan las bancas son 70, la cantidad de asesores debería ser de 350. A esta cantidad hay que sumarle los asesores de cada bloque por cada una de las Comisiones (30 en total). Pero además, cada espacio tiene sus autoridades de bloque

-los cargos son secretario, pro-secretario, director general y director-, superando largamente otros 40 empleados más.

Bloque por bloque, cómo se reparte el personal:

Hacemos Unidos por Córdoba



Es el que más empleados tiene. Desde la bancada que capitanea Miguel Siciliano aclararon que presiden 20 de las 30 Comisiones y cuentan con dos integrantes que son autoridades de la cámara, Facundo Torres y Nadia Fernández.

Hacemos Unidos cuenta con 33 legisladores, por lo que a un promedio de cinco asesores por cada uno de ellos, se arriba a la cifra de 165. A estos se le deben agregar las autoridades de bloque y los responsables de las Comisiones. Se proyecta que al menos, la estructura burocrática del oficialismo puede alcanzar las 450 personas.

Bloque UCR



Es el segundo bloque con más integrantes. Cada uno de los 18 legisladores cuenta con cinco asesores, lo que arroja un total de 90. Según informaron desde ese bloque se trata de contratos de las categorías más bajas. A ellos se le suma un asesor por comisión (son 30 las Comisiones) pero que responden al bloque, no a las bancas en particular. La estructura administrativa del bloque se completa con un secretario, un pro-secretario y un director de bloque. En total son 123 personas. “Nosotros no tenemos nada que ocultar”, se indicó desde la bancada que comanda Matías Gvozdenovich.

Bloque del Frente Cívico



En el caso del partido fundado por Luis Juez se estima que los asesores son 35 (cinco por cada uno de los 7 legisladores, a lo que se deben sumar los tres de estructura administrativa llegando a 38. “Esa es la planta del partido en el recinto, algunos son categoría 7 y otros 5, los últimos escalafones de la administración pública”, expresaron.

Bloque PRO



La bancada “amarilla” está compuesta por tres legisladores. Según se informó, cuentan con 18 asesores, cuando ese número se podía extender hasta los 26, teniendo en cuenta la participación en las diferentes Comisiones. Además, aseguran contar con seis ‘empleados’ por cada parlamentario. Los contratos son de nivel 5 y 7, con excepción de 3 de ellos, quienes se encuadran en el nivel 1.

Desde el PRO aclaran que no se le asignaron los tres asesores de estructura administrativa como bloque pero sí cuentan con un asesor contratado más. En vez de cinco son seis por cada legislador. “Somos los que menos tenemos”, señalaron desde esa representación política en la Unicameral.

Bloques unipersonales



En la actual Legislatura hay ocho bloques que salen de la estructura de los grandes partidos: Construyendo Córdoba (Dante Rossi), Encuentro Vecinal Córdoba (Rodrigo Agrelo), Creo en Córdoba (Federico Alesandri), La Libertad Avanza (Agustín Spaccesi), MST (Luciana Echevarría), Mejor Futuro (Gregorio Hernández Maqueda), Córdoba (Karina Bruno) y Juntos por el Interior (Graciela Bisotto).

Construyendo Córdoba lo integran dos legisladores: el mencionado Rossi y Sebastián Peralta, quien además es presidente de una Comisión. Desde ese espacio describieron que cuentan con tres asesores cada uno de ellos y cinco contratos del bloque a los que se le suman cuatro en condición de monotributistas (el pago mensual es de $ 310.000). El resto, según la categoría, percibe salarios que varían entre los $ 600.000 y $ 1,2 millones. “No tenemos estructura de bloque: no contamos ni con director ni secretario, ni pro-secretario”, indicó Rossi.

El libertario Agustín Spacessi aseguró que como bloque y legislador cuenta con una estructura de siete personas que ganan en promedio entre $ 600.000 y $ 800.000.

Por su parte, Rodrigo Agrelo, del bloque vecinalista, declaró contar con ocho asesores. Dos de ellos se desempeñan como estructura administrativa de bloque (coordinador y director), otros cinco como asistentes legislativos (asesores) y una de ellas que es empleada de planta permanente de La Legislatura en comisión al bloque.



El bloque unipersonal Mejor Futuro de Gregorio Hernández Maqueda también cuenta con una estructura de ocho personas. En su clasificación, se indicó: un director, dos asesores y tres asesores legislativos. Se suman dos asistentes más (categoría monotributo) para el seguimiento de las comisiones.

En tanto, Karina Bruno describió que “tiene lo que le asignaron en la Cámara”: cinco asesores por legislador, tres por bloque, uno en categoría monotributo y los dos que asisten en el caso de las comisiones.

Lo mismo respondió Luciana Echevarria del MST: “Tenemos ocho contratados, cinco por legislador y tres por bloque”. Se estima igual situación en el caso de Federico Alesandri, con unos 10 colaboradores. El legislador fue el único que no respondió a la requisitoria de este medio.

La estructura de la vicegobernación



La Legislatura de Córdoba, que es presidida por la vicegobernaodra Myriam Prunotto, demanda una importante cantidad de empleados, que se le deben sumar las casi 450 personas que trabajan en los bloques. En su organigrama hay 7 órganos, cada uno de los cuales cuenta con su estructura burocrática. Se destacan: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial, Consejo de la Magistratura, Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, Junta de Calificación y selección de Jueces de Paz y Tribunal de Conducta Policial.

En declaraciones periodísticas, Prunotto reconoció que en total son 1.072 los contratados en la actualidad, aunque hasta el momento no se conocen los datos de quiénes son los contratados. Teniendo en cuenta que los bloque opositores y los unipersonales declararon al menos 250 personas eso significa que el peronismo tiene no menos de 800 contratados.