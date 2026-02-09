Lemos en la apertura de sesiones en Río Ceballos: “No vinimos a administrar lo existente. Vinimos a transformar”

El intendente de Río Ceballos, Ezequiel Lemos, inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso en el que presentó, por primera vez en la historia de la ciudad, el Plan de Metas de Gobierno, un instrumento de planificación que fija objetivos, indicadores y prioridades para la gestión municipal. El mensaje incluyó un balance de gestión y la definición de los principales ejes estratégicos hacia 2026.

Durante su intervención, Lemos afirmó que el municipio atraviesa una etapa de consolidación institucional, en la que los procesos de transformación “dejan de depender de decisiones coyunturales” para convertirse en políticas públicas sostenidas. El eje central del discurso estuvo puesto en la planificación, la rendición de cuentas, la modernización del Estado y la gestión por resultados.

Giuseppe Bosco: el joven estratega del PRO que articula poder, gestión y consenso en Río Ceballos

Uno de los puntos principales fue el ordenamiento financiero. El intendente recordó que la actual gestión asumió con una deuda superior a los 1.400 millones de pesos y señaló que, en menos de dos años, se logró ordenar las cuentas públicas, mejorar la recaudación y recuperar autonomía operativa. Entre las medidas mencionadas se destacaron la publicación de los últimos 13 balances municipales, la eliminación de más de 80 tasas, un crecimiento interanual de la recaudación del 82,68 %, incrementos salariales reales para trabajadores municipales y la incorporación de maquinaria pesada con recursos propios.

En ese marco, anunció la implementación del sistema digital de compras, habilitaciones online y la profundización del proceso de digitalización administrativa durante 2026.

En materia de cercanía con el vecino y participación ciudadana, el jefe comunal señaló la descentralización de trámites provinciales y el fortalecimiento de la atención territorial. Durante 2025, cerca de 1.000 vecinos realizaron gestiones de Rentas en la ciudad, evitando traslados a Córdoba capital. También se mencionó el avance de la ordenanza PROPAR, orientada a obras de infraestructura con participación vecinal, y se anunció la creación por ordenanza de una Oficina de Vínculo Ciudadano permanente.

En el área social, el municipio informó 860 atenciones sociales directas, 1.600 intervenciones en niñez y 3.600 intervenciones en género y diversidades. En educación, se indicó una inversión superior a los 135 millones de pesos en infraestructura escolar, incluyendo la reparación integral de la Escuela Mariano Fragueiro con recursos municipales. En salud, se detalló la digitalización de historias clínicas, la implementación del sistema de triaje y una atención promedio de 9.000 pacientes mensuales.

Río Ceballos demolerá cinco pisos del edificio ex Aciso en 2026 para recuperar el perfil urbano

Respecto a ambiente y servicios públicos, la gestión consolidó brigadas ambientales propias, programas de educación ambiental y la planificación de recolección diferenciada en el 40 % de los barrios. La ciudad fue reorganizada en ocho zonas operativas, con ampliación de flota y capacidad de respuesta. En seguridad, se anunció la creación del Centro de Monitoreo Urbano y el fortalecimiento del sistema de prevención y emergencias.

En el eje de planificación urbana y desarrollo económico, uno de los anuncios más relevantes fue la intervención del edificio inconcluso ex Aciso, ubicado en el centro de la ciudad, donde se prevé la demolición de cinco pisos durante 2026. También se proyectan la construcción de seis nuevas plazas y la renovación de otras seis, la construcción de la pileta municipal, la consolidación del Paseo de Ferias, la creación del Registro Municipal de Tierras y la implementación formal del Plan de Metas.

En el cierre del acto, el intendente entregó formalmente el Plan de Metas al Concejo Deliberante para su tratamiento legislativo, dando inicio a una etapa de gestión orientada a la planificación estratégica, la medición de resultados y la rendición de cuentas.