Liga Nacional de Básquet: desafío en marcha para Atenas, Instituto e Independiente

La temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol ya está en marcha y Córdoba vuelve a contar con tres representantes en la máxima categoría. Atenas, Instituto e Independiente de Oliva, con diversas realidades, aspiran a cosas importantes. La ‘Gloria’ inició su recorrido con una victoria en Corrientes, el ‘Griego’ prepara su regreso con un plantel renovado e Independiente de Oliva tendrá su estreno la próxima semana, después de afrontar este fin de semana la Liga Sudamericana.

Atenas afrontará esta temporada de la Liga con una estructura renovada. Cabe recordar que el elenco de barrio General Bustos descendió en la edición anterior (la segunda caída de categoría que atravesó durante la década), pero al adquirir la plaza de Obras Sanitarias, logró continuar en la máxima división. En ese contexto, la dirigencia del ‘Verde’ conformó un plantel con incorporaciones de experiencia y recorrido. Entre ellas aparece el pivote ecuatoriano Bryan Carabalí, el interno de la Selección Argentina Gonzalo Bressán, quien llegó desde Olímpico de La Banda, y el base Franco Balbi.

Un hecho que genera ilusión en los simpatizantes del club más ganador de la LNB es que tendrá como entrenador a Leonardo Gutiérrez, histórico jugador del básquetbol argentino. Su debut está programado para el 5 de octubre, como visitante frente a Quimsa. El conjunto ‘griego’ aparece así ante una temporada en la que buscará instalarse en los primeros lugares y recuperar protagonismo en la competición. Los especialistas lo ponen como equipo a tener en cuenta.

ATENAS. El histórico Leonardo Gutiérrez volvió al Verde para superar el trago amargo de la temporada pasada. Se aspira a volver a pelear los primeros puestos.

Por la ‘Gloria’.

Instituto, por su parte, ya completó su primer compromiso. La ‘Gloria’ derrotó el miércoles a San Martín de Corrientes por 81-73 y comenzó de la mejor manera su recorrido en la nueva temporada. Xavier Carreras encabezó la ofensiva albirroja con 19 puntos, producto de 5/7 en triples, mientras que Juan Pablo Corbalán tuvo también un estreno destacado con 14 puntos, cinco rebotes y tres asistencias. En tanto, Gastón Whelan aportó siete puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y dos recuperos.

El equipo de Alta Córdoba afrontó el debut con varias dificultades: Vicente Garello no pudo jugar por un desgarro, mientras que el capitán Leandro Vildoza continúa recuperándose de una lesión en el tendón y apenas sumó 12 minutos. Vildoza, Whelan y Garello continúan en el plantel respecto de la campaña anterior. Vale destacar que para esta temporada se sumó el pivote estadounidense Torren Jones, quien tendrá su primera experiencia en la Liga Nacional.

Instituto encara la temporada con el objetivo de regresar a los cuatro primeros puestos. En la edición pasada terminó la fase regular con 20 victorias y 16 derrotas y quedó eliminado en los cuartos de final frente a Quimsa, en una serie resuelta en cinco partidos. Durante las últimas temporadas, el conjunto de Alta Córdoba disputó tres finales en cuatro años y también alcanzó una semifinal.

Para el comienzo de esta Liga, el técnico Sebastián González atraviesa la recuperación de una intervención cardíaca realizada el 17 de septiembre y por tal motivo no estará en los primeros juegos. Manuel Urrutia asumió la conducción del equipo durante este período, acompañado por Ignacio Giambartolomei y Lorenzo Ayunta.

Oliva se hace sentir.

El tercer representante cordobés será Independiente de Oliva. El conjunto del departamento Tercero Arriba tendrá su debut en la Liga Nacional el jueves 8 de octubre, cuando reciba a Ferro Carril Oeste.

Antes de ese compromiso, Independiente afrontará un desafío internacional. El equipo será anfitrión este fin de semana del Grupo A de la Liga Sudamericana, instancia que reúne también a Importadora Alvarado de Ecuador, Olimpia Kings de Paraguay y Mogi Basquete de Brasil. El cuadrangular comenzó este viernes y finalizará el domingo. Los dos primeros equipos de la zona avanzarán a los cuartos de final. Para Independiente, la competencia internacional representa además una instancia de preparación antes del comienzo de su recorrido en la Liga Nacional.

Forma de juego.

La competencia, que comenzó el 28 de septiembre con el partido entre Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Lanús, reúne a 18 equipos. La fase regular contempla 34 encuentros para cada conjunto, bajo el sistema de todos contra todos a dos vueltas. El calendario incorpora las ventanas de los Clasificatorios Fiba y los compromisos internacionales correspondientes a la Basketball Champions League Américas y la Liga Sudamericana.

La etapa regular se extenderá hasta finales de abril de 2027: allí, los cuatro primeros de la tabla accederán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos ubicados entre el quinto y el duodécimo puesto disputarán la Reclasificación durante mayo, en series al mejor de cinco partidos, con formato 2-2-1. En la parte inferior de la clasificación también habrá una definición. Los equipos que terminen en los puestos 17 y 18 jugarán una serie al mejor de cinco encuentros para determinar el único descenso de la temporada. Las finales están previstas para junio de 2027.

Con Instituto ya en competencia, Atenas preparando su estreno e Independiente concentrado en su compromiso sudamericano, Córdoba pretende volver a pisar fuerte en el básquetbol argentino. La temporada extenderá su recorrido hasta junio de 2027.

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Datos ligueros

* La temporada 2026/27 de la Liga Nacional tendrá 18 equipos.

* Peñarol de Mar del Plata es el equipo que acumula la racha más extensa en la máxima categoría: 40 temporadas consecutivas.

* Atenas jugará su temporada 42 en la LNB. El conjunto cordobés tuvo que jugar la Liga Argentina durante la temporada 2023/24 luego de perder la categoría.

* Instituto lleva una docena de temporadas consecutivas en la Liga; mientras que Independiente de Oliva jugará su quinta temporada consecutiva.

* Alejandro Diez inicia el torneo instalado en el tercer escalón histórico con 1.063 encuentros disputados en LNB. Es el basquetbolista en actividad con mayor recorrido en la liga. El interno comienza la temporada a 33 juegos de igualar la marca de Diego Osella (1.096) y a 43 de Leo Gutiérrez (1.106).

Plantel de Atenas

* Benjamín Imaz

* Santiago Ferreyra

* Franco Balbi

* Facundo Vázquez

* Adonys Henríquez

* Gonzalo Bressan

* Facundo Valfre

* Germán Misetich

* Tomás Cavallero

* Juan Pablo Arengo

* Daniel Lester

* Bryan Carabalí

* Entrenador: Leonardo Gutiérrez

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Plantel de Instituto

* Leandro Vildoza

* Kadir Pomare

* Gastón Whelan

* Torren Jones

* Bautista Lugarini

* Juan Pablo Corbalán

* Lucca Giuliani

* Federico Aguerre

* Vicente Garello

* Santiago Guasco

* Xavier Carreras

* Bautista Aguilar

* Entrenador: Sebastián González

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Plantel de Independiente

* Agustín Cáffaro

* Juan Martín Guerrero

* Gerónimo Tolosa

* Nicolás Marcucci

* Felipe Barrionuevo

* Patricio Tabarez

* Fortunato Rolfi

* Agustín Pautasso

* Ezequiel Horen

* Rolando Vallejos

* Andriy Grytsak

* Enzo Filippetti

* Entrenador: Martín González