Lisandro López: “Talleres me quiso, pero Belgrano fue prioridad”

Lisandro López fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Belgrano en la sala Champaquí del Hotel Quinto Centenario. El experimentado defensor, de pasado exitoso en el fútbol argentino y europeo, brindó declaraciones que dejaron en claro por qué eligió ponerse la camiseta celeste.

En un pasaje revelador, 'Licha' confesó: “En Talleres aparecieron sobre el final de mi negociación con Belgrano, pero ya había dado mi palabra. Desde el primer minuto que empezamos a hablar con Belgrano, fue prioridad”. Con esa frase, el zaguero disipó cualquier duda sobre su compromiso con el club de Alberdi.

Belgrano reforzó la defensa por completo

"Belgrano es familia"

La llegada de Lisandro no fue casual: “Franco Jara me llamó y a mí me hizo dar ganas de ir a un lugar donde me quieren”, comentó. Y agregó con contundencia: “Lo que he visto en estos primeros días es a muchos hinchas trabajando en el club. Belgrano es familia”.

Respecto a lo futbolístico, el defensor resaltó el potencial del equipo: “Tenemos de mitad de cancha para adelante uno de los mejores planteles de Argentina”. Y sobre su propio rol, apuntó: “Llegamos muchos defensores y tenemos que hacer nuestro trabajo para potenciarnos”.

Belgrano visitará a Huracán este sábado a las 18.30 en Parque Patricios, por la Zona A, que marcará el inicio del Torneo Clausura.