Lo mejor está por venir

Los goles de Lionel Messi ante Argelia y Austria y el sistema olímpico de definición le permitieron a Argentina asegurarse en forma anticipada el primer puesto del Grupo J y afrontar una suerte de entrenamiento con 70.649 espectadores frente a Jordania. El compromiso no sólo le sirvió para completar el calendario de la primera fase, sino también para recuperar físicos, levantar autoestimas y ensayar variantes para el futuro inmediato. También para seguir engrosando las impactantes cifras de ‘La Pulga’, que llegó a los 19 goles en el historial mundialista, y parece ir por mucho más.

“Ahora viene lo bueno”, sostuvo Lionel Scaloni minutos después de que el rumano Istváns Kovács soplara por última vez su silbato en el Estadio de Dallas y decretara como inamovible el 3-1 que le permitió al seleccionado albiceleste completar la etapa inicial de la XIII Copa de la Fifa con puntaje ideal. Lo que viene se llama Cabo Verde, el sorprendente representativo africano que se ganó el pasaporte a 16avos de final con tres empates. El único de los 32 protagonistas que estará presente en los primeros ‘punta y hacha’ del certamen sin haber cantado victoria en la etapa de grupos.

ABRAZO DE GOL. Leandro Paredes (5) lidera el festejo de Argentina. El volante de Boca Juniors fue la referencia futbolística de 'La Scaloneta' en el triunfo 3-1 ante Jordania. /// SELECCIÓN ARGENTINA

Haber esquivado a España y Uruguay ya fue todo un triunfo, pero de ninguna manera habrá que subestimar a Vozinha y asociados, y considerarlos de antemano como ‘pan comido’, por más que en los papeles el duelo asome como otro David contra Goliat. “Estoy contento porque les dimos minutos a todos”, añadió el DT del combinado de la AFA, quien tendrá seis días para imaginar retoques en la formación.

Si el esquema no se toca, algo que parece haber quedado claro en las tres primeras presentaciones, posiblemente haya cambios de nombres respecto a la formación inicial de los dos primeros juegos. La conclusión más contundente que dejó la victoria ante Jordania es que Leandro Paredes llegó para quedarse, y quizá también Nicolás Tagliafico. El volante de Boca Juniors fue el jugador que marcó el ritmo de Argentina en el encuentro ante los asiáticos, el imán de todas las pelotas en la salida y también el primer toque ofensivo.

Esta vez tuvo como socios a Giovanni Lo Celso, ‘Nico’ Paz y Giuliano Simeone, pero es posible que en el cuarteto ideal de Scaloni tenga como laderos a Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández. Su casi seguro ingreso ante Cabo Verde condiciona las chances de Thiago Almada, quien contra los jordanos mostró que, al igual que Simeone, es mucho más influyente en el desborde que en el retroceso o en la persecución. De ahí para arriba, Messi no se toca, y el cuerpo técnico tendrá que elegir entre Lautaro Martínez, que recuperó confianza con su gol de penal, y Julián Álvarez, que sigue haciendo alineado y balanceado en plena competencia, luego de la lesión que condicionó su preparación.

GOLEADORES. Lautaro Martínez y Giovanni Lo Celso abrieron el camino al triunfo argentino. /// SELECCIÓN ARGENTINA

Atrás, el buen rendimiento de Nicolás Otamendi y Marcos Senesi representa un alivio, teniendo en cuenta la gran incógnita que estos días en el búnker de Kansas City, el estado físico del cordobés Cristian Romero. Los dos centrales alternativos mostraron que pueden estar a la altura para suplantar al ‘Cuti’ y formar la zaga con Lisando Martínez, a esta altura un intocable en la estructura de ‘La Scaloneta’. Facundo Medina o Tagliafico asoma como una disyuntiva diferente, más bien supeditada a la preferencia del DT. Delante de Emiliano Martínez, el problema más serio sigue siendo el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel todavía siguen buscando su puesta a punto física y futbolística, y Exequiel Palacios improvisó cumpliendo, aunque incómodo, para cuidarles el puesto.

Más allá del horizonte inmediato, Australia y Egipto aparecen como los posibles siguientes escollos de los vigentes campeones del mundo, mientras vamos mirando de reojo la progresión del combo que integran Suiza, Argelia, Colombia y Ghana. Y hasta ahí llegamos, al menos por el momento. Más allá de que Argentina vaya encontrando las certezas, encienda ilusiones y tenga en su mazo al As de Espadas. ‘Paso a paso’ como dice ‘El Dibu’ en la publicidad de la TV. Hablando de combos.