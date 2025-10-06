Los 24 equipos cordobeses que jugarán el Torneo Regional Federal Amateur

Y comienza la "maratón" del Torneo Regional Federal Amateur. El certamen inicia el próximo fin de semana y contará con la participación de 333 equipos de todo el país, entre los que se destacan 24 clubes de la provincia de Córdoba.

Del campeonato organizado por el Consejo Federal otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026.

Los cordobes siempre asumen este torneo con ilusiones. Algunos de ellos se ganaron su lugar por el desempeño en sus respectivas ligas locales, mientras que otros recibieron licencias por cumplir ciertos requisitos.

Todos ellos integrarán la Región Centro en esta primera etapa del certamen, que comenzará con la fase de grupos, seguirá con los playoffs, y así sucesivamente hasta la fase final donde se medirá ante ganador es de otra Regional buscando el ascenso.

Vale recordar que a menos de una semana del inicio del torneo, todavía pueden presentarse algunas modificaciones como bajas o licencias de último momento, y una vez definido todo en los próximos días se dará a conoce el fixture oficial.

Según estimaciones que hizo el diario Los Andes de Mendoza, para la participación en el Regional Federal será necesario contar con un presupuesto mensual superior a los 30 millones de pesos en promedio. Sin dudas, un monto que no puede cubrirse con la venta de algunos cientos de entradas y de contados sponsors que dan una mano.



Sportivo Belgrano de San Francisco y Argentino de Monte Maíz sueñan con la final

En cuanto al formato de disputa, el TRFA mantendrá su esquema como el de ediciones anteriores. La primera instancia será en zonas de grupos, donde se enfrentarán equipos de cercanía geográfica, para luego avanzar a las fases de playoffs eliminatorios.

El Consejo Federal comunicó los precios de las entradas para los clubes de todo el país. El rango en el que podrán manejarse será entre 15.000 y 20.000 pesos, más un adicional a definir por ingreso a platea.



Romina 'Pepa' Gómez recibió el premio Dr. Favaloro en el Senado

Los equipos cordobeses que jugarán en TRFA:



General Paz Juniors - Liga Cordobesa

Amsurrbac- Liga Cordobesa

Universitario - Liga Cordobesa

Matienzo de Monte Buey – Liga de Bell Ville

Argentino de Marcos Juárez – Liga de Bell Ville - Licencia

Argentino de Bell Ville – Liga de Bell Ville

Sarmiento de Pueblo Italiano - Liga de Canals

Deportivo Colon de Colonia Caroya – Liga de Jesús María

Atlético Quilmes de Villa Allende – Liga de Jesús María - Licencia

Bochas Sport Club de Colonia Caroya – Liga de Jesús María - Licencia

Huracan de Laboulaye - Liga de Laboulaye

Newell's Old Boys de Laguna Larga – Liga de Oncativo

Velez Sarfield de Oliva – Liga de Oncativo – Licencia

Flor de Ceibo de Oncativo – Liga de Oncativo – Licencia

B. Pop. Recreativo de Laborde - Liga de Pascanas – Licencia

Sarmiento de Etruria - Liga de Pascanas – Licencia

Renato Cesarini de Rio Cuarto – Liga de Rio Cuarto – Licencia

Belgrano FC de Berrotarán – Liga de Rio Tercero

Talleres de Berrotarán – Liga de Rio Tercero

9 de Julio de Morteros – Liga de San Francisco

Obras Sanitarias de Mina Clavero - Liga de Mina Clavero

Comercio de Villa Dolores – Liga de Villa Dolores – Licencia

Sarmiento de Villa Sarmiento – Liga de Villa Dolores – Licencia

Ilusión del Norte de Sebastián Elcano - Liga de Deán Funes – Licencia