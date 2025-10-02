Romina 'Pepa' Gómez recibió el premio Dr. Favaloro en el Senado

Romina 'Pepa' Gómez es una leyenda del fútbol cordobés. Su apodo, su nombre y su apellido, están escritos en las páginas importantes del fútbol femenino y de la historia de Belgrano. Con la “10” en la espalda comandó, en su momento, a las 'Piratas' en la obtención de más de una decena de campeonatos en la Liga Cordobesa, además de los ascensos en AFA.

Tras su legado en Belgrano, su trascendental paso por River y ahora en Barrio Parque, donde además de jugar es entrenadora de juveniles que sueñan con ser futbolistas, llegó el tiempo del reconocimiento.

La 'Pepa' recibió en las últimas horas el Premio Dr. René Favaloro al Deportista Solidario que entrega el Senado de la Nación.

Romina 'Pepa' Gómez de retorno a las canchas de la Liga Cordobesa

La 'Pepa' fue pionera en abrirse camino con éxito en un deporte donde las mujeres tuvieron que lucharla muy desde abajo. Con su talento abrió caminos para ella y las siguientes generaciones. Pero no se quedó con las cosas que hizo en la cancha. Hoy continúa su enorme trabajo formando a niñas y mujeres en el fputbol femenino.

Con su proyecto 'Las Pepas', brinda deporte, merienda y actividades culturales a las chicas de su comunidad, sembrando valores de inclusión, identidad y trabajo en equipo.

En el Senado estuvo acompañada por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, y al término del reconocimiento, la futbolista expresó que vivió un momento inolvidable. "Fue un día muy importante para mi", escribió en sus redes sociales.