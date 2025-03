Romina 'Pepa' Gómez está de vuelta en las canchas de la Liga Cordobesa

El fútbol de Córdoba está de fiesta: Romina ‘Pepa’ Gómez volvió a jugar… y lo hizo, nuevamente, en las canchas de la Liga Cordobesa, donde comenzó a cautivar con su juego. La talentosísima futbolista, se calzó la vestimenta de Barrio Parque y en la primera fecha del certamen ya se destacó con un triplete: simplemente La Pepa.

Romina Gómez es quizás la mejor futbolista que dio la Liga Cordobesa, sus virtudes futbolísticas sobresalieron de la media y por ende generaron que muchas jugadoras quisieran ser como ella. Gran parte de su carrera la hizo en Belgrano, donde fue ídola indiscutida, dando más de 20 vueltas olímpicas en la Liga Cordobesa, logrando ascensos en AFA hasta llegar a Primera división. Luego, la mediocampista cerró su carrera profesional con la camiseta de River. Pero tras un ‘año sabático’, donde se dedicó a entrenar a las juveniles de Barrio Parque le agarraron las ganas de volver a ponerse los botines y tirar magia… y quienes siguen el fútbol femenino más que agradecidos.

Tras la goleada 8-0 del fin de semana de Barrio Parque a Racing, con goles de la ‘Pepa’ (3), Sol Fama (2), Pau Redondo, Mica Sander y Leo Barrera, en Perfil Córdoba hablamos con Romina, quien se mostró feliz de volver a sentirse futbolista.

“Yo sé que estoy en óptimas condiciones para seguir jugando, incluso en AFA, pero decidí regresar a Córdoba con mi gente. Pero amo el futbol y quiero seguir jugando, y quiero que mi familia y amigos puedan seguir yendo a verme y disfrutar con ellos”, afirmó la ‘Pepa’.

Además, la jugadora resaltó: “Es una nueva experiencia jugar en otro club de Córdoba aportando desde mi experiencia, y ayudar en el crecimiento del equipo. Elegí hacerlo en Barrio Parque porque admiro el trabajo que se realiza y sobre todo me siento acompañada por las familias de este club. Es cierto que quizás hay menos miradas puestas en Liga cordobesa, pero sí siento que hay muchas expectativas dentro de la misma comunidad del club y eso me hace muy bien, quiero ser parte del crecimiento de este femenino, tanto como jugadora como directora técnica, y crecer yo personalmente junto a esta gente. Son nuevas experiencias, hay mucho aprendizaje también”.

- ¿Por qué decidiste volver a jugar?

- El año pasado cuando comencé a ser entrenadora de Barrio Parque solía jugar o entrenar con la Primera, solo porque me quería mover, y la DT me decía que tenía un equipo muy joven que necesitaba de una DT en cancha, y que ser parte de los entrenamientos les hacía muy bien al equipo. Entre octubre y noviembre, la Primera del club comenzó a prepararse para jugar la Córdoba Cup, y varias me decían que juegue con ellas el torneo, así que entrené con el equipo esos meses pero ya con un objetivo, no por mera recreación, y así comenzó todo.. no pude abandonar ja,ja,ja.

- ¿Qué te decían tus compañeras?

- Muchas me dijeron que estaban muy contentas y felices de poder jugar conmigo, me abrazaban y nos sacábamos fotos. También me han llegado a decir que era un sueño jugar conmigo y por eso también varias se sumaron a Barrio Parque este año, la verdad me transmiten mucho cariño. También me dicen que ni se me ocurra dejar de jugar ja,ja,ja,ja.

Abrir caminos

Se la nota contenta a la ‘Pepa’. Y la pelota está contenta. Su sola presencia en las canchas genera expectativa. Ella juega, hace jugar, hace goles y genera goles, y es una motivación extra para el torneo del fútbol femenino cordobés. Ella juega y se ilusiona: "Como jugadora mi objetivo es pelear un campeonato, pero no por el campeonato en sí, sino por lo que ello representaría, sabemos que en el futbol femenino no basta con ir a entrenar y tener cierta disciplina, requiere de esfuerzos y compromisos extras para alcanzar un trato equitativo e igualitario. Si bien Barrio Parque es un club ejemplar en términos de inclusión , en el fútbol femenino esto se hace cuesta arriba".

La ‘Pepa’ no sólo juega, también está dirigiendo la categoría sub-15 del femenino de Barrio Parque. “Como entrenadora apunto a la formación de las jugadoras, porque a esa edad es prepararlas para el futbol y la vida misma, me gusta poder enseñarles todo lo que yo he aprendido, es un gran desafío y una tarea hermosa poder transmitir lo que uno sabe y acompañar en el desarrollo de ellas como jugadoras y personas”, explicó. Juegue, Pepa, juegue… y siga abriendo camino, el femenino lo sigue agradeciendo.