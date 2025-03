Crisely Pavon, la norteamericana que brilla en Belgrano

“¡I’m loving so much this team!”. Lo dice con una amplia sonrisa. Una sonrisa gigante como el estadio donde estamos hablando, pero también con cierta timidez. Antes de la nota, Crisely Pavon le pide a este cronista si puede responder en inglés. Ella, norteamericana, todavía no sabe hablar en español, aunque sus compañeras de Belgrano, ese equipo que tanto le encanta (“¡I’m loving this team!”), le están enseñando cordobés más que español.

Stephanie Crisely Pavon nació el 17 de enero de 2001 en Woodlands, Texas, Estados Unidos; y desde principio de años está en Córdoba jugando en la Primera división de Belgrano. Debutó con las ‘Piratas’, nada más y nada menos, que en el clásico ante Talleres, por la primera fecha del certamen de AFA. Entró en el segundo tiempo. Sin embargo, con el pasar de las fechas se ganó la titularidad en el mediocampo. Y no es para menos: la rompe.

Minutos antes de la nota de Perfil Córdoba, la norteamericana brindó un recital de pases bien ejecutados: con técnica, conceptos, filtrados, buscando espacios, bien posicionada, asociándose con la crack Betina Soriano. Belgrano se enfrentó el sábado pasado a San Luis FC –ex club de Pavon -, y fue victoria por 2-0 de las cordobesas. Y más allá del triunfo celeste, quienes estuvimos en el Julio César Villagra, disfrutamos cada vez que Crisely y la ‘Beti’ se asociaron: fue un placer verlas darse pases.

El partido se jugó un ocho de marzo, un día de lucha y de memoria, y se jugó en Alberdi, barrio que sabe de resistencias y de sueños empujados con el cuerpo entero; y lo jugaron ellas, que desde hace años vienen abriendo caminos. Las ‘Piratas’, con la camiseta bien puesta, las medias hasta las rodillas, la pelota en los pies y el fuego en la mirada: así juega Crisely Pavon, que usa botines amarillos, que relucen cada vez que da un pase. En sus botines hay historia.

Crisely juega de mediocampista central. Usa la camiseta con el dorsal 14 y el pantalón "arremangado". Antes de llegar a la Argentina, fue campeona con Cardinals en el 2022. Hizo gran parte de su carrera en el fútbol femenino universitario de su país. Antes se había destacado en Texas Southern University. Es admiradora del juego del italiano Andrea Pirlo: no es casualidad, entonces, su manera de jugar, su forma de correr en el césped, su presencia en el espacio a la hora de ubicarse para poder jugar con sus compañeras.

“Ella es una atleta especial”, supo decir hace unos años (2016) sobre Pavon, George Hourahan, entrenador del exitoso programa de de High Schol de fútbol femenino de Willis; y destacó: “Ella es una estudiante de primer año que comienza en el equipo y se lo ha ganado todo. Ella es una gran trabajadora y es excelente con la pelota. Ella ve muy bien la pelota y sabe estar en el lugar y en el momento correcto”. Desde chica ya tenía esta visión de juego.

ARRIBA. Crisely en el registro de futbolista de Lamar University Athletics.

ABAJO. Crisely en el registro de futbolistas de Texas Sothern University.

Pavon llega a la nota y parece otra mujer con respecto a la que se ve en la cancha. Es menudita, pero en el terreno de juego parece exponer un semblante de ser La dueña del mediocampo. Perspectivas, simplemente perspectivas. Por algo su película favorita es ¡Rápido y furioso!

El triunfo de las dirigidas por Mariana ‘Pomu’ Sánchez fue el regreso a la actividad oficial luego del parate por la fecha Fifa, ya que las ‘Piratas’ no pudieron disputar su juego de la cuarta fecha ante SAT, por las malas condiciones climáticas en Buenos Aires el fin de semana anterior y por el feriado de carnaval. Este partido ante el SAT quedó programado para el miércoles 12 de marzo. El último partido por el certamen local había sido el triunfo 2-0 ante San Lorenzo el 14 de febrero, pero el último juego oficial de las Celestes había sido por la Copa Federal el 20 de febrero, también, ante San Lorenzo, pero con derrota 0-2.

“Se siente muy bien volver a ganar, lo hicimos todas juntas. Estoy muy contenta por el partido que hicimos”, afirmó Pavon tras la victoria ante las puntanas, donde convirtieron las uruguayas Alaides Paz y Guillermina Grant. En las tribunas estaba parte de su familia acompañándola y alentándola. “Mirá, allá, debajo de esa bandera celeste que se ve, está la familia”, le dice Julieta Cementerio a este cronista.

“Mi familia vino de Estados Unidos para ver el partido. Y también tengo familiares que viven acá en Córdoba. Asique estoy muy emocionada, porque pude jugar frente a ellos y contar con el apoyo y el cariño de mi familia”, explicó. El cronista pregunta en castellano, ella responde en inglés. Hay murmullo en la sala y cuesta por momentos hacerse entender. Ella no deja de sonreír. En realidad, ella aprendió bastante del castellano, pero todavía le da un poco de “vergüenza” hacerlo en público. Al periodista le pasa algo parecido con su inglés básico.

"Pavon es una mediocampista muy intensa, con una personalidad muy linda. Habla inglés y casi nada de castellano, las chicas le hacen chistes y le hablan en un inglés cordobés..." (Mariana 'Pomu' Sánchez, DT de Belgrano)

Crisely, que en Estados Unidos también jugó, en su etapa juvenil, en The Houston Aces y en Houston Dash, fue anunciada el 23 de enero pasado como jugadora de Belgrano. Firmó contrato hasta diciembre del 2025. “Amo muchísimo a este equipo. Me tratan muy bien desde el momento que llegué, me están tratando como familia. Y todo lo relacionado con la ciudad hasta ahora me encanta”, expresó la futbolista.

- ¿Cuáles son tus objetivos en Belgrano?

- No entiendo.

- ¿Cuáles son tus metas en club?

- Mmm. Whats?

- ...

- ...

- Objective?

- El objetivo es, por supuesto, llegar a los más alto del torneo, conseguir el mejor puesto posible. Ese es mi principal objetivo en este momento en el club.

- Thak you.

- Gracias.

VISIÓN DE JUEGO. Crisely se para en el centro del mediocampo y a pesar de su "inglés cordobés" se hace entender con el idioma del fútbol. Y vaya que lo hace bien.