Los intendentes le meten más presión a De Loredo: “tiene que ser el candidato”

La visita de Facundo Manes, el fin de semana pasado, no hizo más que agitar las aguas en el radicalismo cordobés. Es que el neurocientífico, que ya blanqueó sus intenciones de pelear por la presidencia en el 2023, fue claro ante sus correligionarios: “Córdoba debe tener un candidato a gobernador radical. No solo por la historia del partido en esta provincia, sino porque eso va a traccionar una candidatura a nivel nacional”.



Los que formaron parte de la reunión dicen que no se habló de nombres, sino de la agenda de cara al 2023 y de comenzar a armar un programa de gobierno. Difícil de creer que el nombre de Rodrigo de Loredo no haya aparecido en la mesa que Manes compartió con intendentes y algunos legisladores.



Es que el actual diputado nacional de Evolución es la mejor carta que tiene el radicalismo para plantarse frente a Luis Juez dentro de Juntos por el Cambio y pelearle a Martín Llaryora la sucesión de Juan Schiaretti.



De hecho, son cada vez más fuertes las voces que se escuchan a favor de la candidatura de De Loredo. Y no solo eso: varios exigen que el propio De Loredo dé a conocer, lo antes posible, la decisión que ya tomó de cara a 2023. Sin embargo, el diputado fue enfático: “No es momento de que en Juntos por el Cambio se hable de candidatos”.



La semana pasada, Myriam Prunotto, intendenta de Juárez Celman, participó en Córdoba de la firma del estatuto del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana, uno de los proyectos más ambiciosos que encabeza Llaryora. Prunotto es considerada una de las figuras clave en la creación de ese Ente. De hecho, cuando tomó la palabra lo dijo sin vueltas: “Hace más de una década que vengo luchando por un organismo con estas características: hoy, por fin es una realidad”.

Ya es hora, Rodrigo. Luego del acto, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Prunotto y, una vez más, dejó en claro la postura que mantiene junto a otros intendentes, como Carlos Biner (Bell Ville) y Ariel Grich (Monte de los Gauchos). “Lo ideal sería que De Loredo fuera el candidato de Juntos por el Cambio en Córdoba, para terminar con más de dos décadas de gobierno peronista”, dijo la intendenta en el Jardín Botánico, donde se llevó a cabo el evento.

“Sabemos que el radicalismo solo no puede llegar, las coaliciones son necesarias, pero si queremos ser parte de un liderazgo desde el radicalismo, tenemos que tener un candidato propio. Después, en unas internas, definiremos quién seré el elegido, pero tenemos que tener un candidato propio”, expresó.

-Si De Loredo no acepta, ¿quién queda?

-Puede ser un intendente o cualquier dirigente que tenga ambiciones de serlo, porque lo importante primero es querer ser. Si Rodrigo no quiere ser, algo que lamentaría mucho porque es una persona que tiene la capacidad para llevar adelante este proceso, hay gente que lo puede ser, como los intendentes, que ya demostramos lo que somos, gobernando en pandemia y mirando siempre para adelante.

-¿Hay nombres propios que le garantizarán al radicalismo llegar al poder?

-Sí, (Carlos) Biner puede competir, viene realizando una gran gestión, ha sido candidato a vicegobernador. Desde otros partidos dicen que los intendentes no somos tan conocidos, pero en realidad eso pasa porque siempre hemos tenido los mismos candidatos.

-Usted ya está anotada

-Sí, me anoto. Me encantaría. No conozco a un intendente que no quiera ser candidato a gobernador.

-¿Le perjudica a la UCR que De Loredo no se exprese públicamente?

-Está siendo ‘tiempista’, tendrá sus motivos sobre por qué no se expresa en este momento y sí, tal vez nos esté perjudicando porque no tenemos un norte claro. Y en el caso de que él decida no ser candidato va a costar posicionar a un candidato y tal vez estemos perdiendo tiempo. Pero es una decisión personal.