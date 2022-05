Los mensajes varios que dejó el anuncio de Llaryora

Viernes de otoño por la mañana en Córdoba y de repente en los grupos de WhatsApp del PJ cordobés empieza a circular un audio con una entrevista al intendente Martín Llaryora en FM Sol de Río Tercero. El motivo: la primera declaración en 'modo candidato' a gobernador del intendente. Allí, en una emisora del interior que celebraba sus 25 años, Llaryora dejó un mensaje que "no tuvo la contundencia de un lanzamiento, pero sí de un aviso", según razonó un llaryorista paladar negro. La movida fue orquestada por otro armador del intendente en la zona, un influyente operador en el departamento Tercero Arriba, y tuvo como objetivo ese aviso. "No se lanzó, dijo que 'trabaja en un proyecto para el 2023' pero puso por delante la gestión. Y ahí les está avisando a los propios y a la oposición que está en carrera, pero hoy gestiona. Sobre todo, para los apurados; los nuestros y los de ellos", sintetizaron en el PJ. En el peronismo están viendo también cuándo arranca de manera formal la recorrida de Llaryora por el interior y hay discusiones en torno a seguir o no con las juntas promotoras. Sobre todo, porque la que contó PERFIL CORDOBA la semana pasada en Río Cuarto de La Militante dejó enojos. "Si empiezan a lanzar a Martín para mandar por abajo candidatos a intendentes, como pasó con lo de (Adriana) Nazario, nos va a generar problemas con los que están. Sean del color político que sean", dicen que comentó un dirigente muy cercano al gobernador Juan Schiaretti. En tanto, y volviendo a los dichos de Llaryora, desde la oposición siguieron los análisis el viernes por la tarde. Un hombre muy cercano al radicalismo lanzó una serie de teorías que -entiende- preocupan al peronismo en la sucesión. "La fecha puede ser junio 2023 por el tema de llegar con las inauguraciones de las obras en la Ciudad. Pero la discusión hace rato que viene siendo otra: pegar o no las dos elecciones. Y a mí me parece que el hombre (por Llaryora) quiere un candidato de 20 puntos en la Capital que hoy no existe. Si ese candidato no aparece, por ahí despegan", dijo.

Santos y un cargo que renovó esperanzas en el PRO

La designación de Gustavo Santos como nuevo director regional de turismo para las Américas por la OMT (Organización Mundial de Turismo) generó múltiples repercusiones e impacto en las redes sociales. En primer lugar, porque el nuevo rol pondrá al diputado cordobés cara a cara con los principales mandatarios del continente; y en el ámbito de lo virtual, porque desde el expresidente Mauricio Macri pasando por sus compañeros de coalición y hasta la dirigencia del Club Atlético Talleres hicieron una mención al nombramiento. Cierto es que, no hubo mucho mensaje público de dirigentes del peronismo, a días de haber compartido el almuerzo en una mesa plagada de funcionarios de primera línea del Gobierno provincial en la Fundación Mediterránea. "Lo ubicaron ahí, no fue un pedido de él. Igual, hay buena onda y estuvo cómodo", dicen en el PRO. En tanto, volviendo al nombramiento, los amarillos de Córdoba festejaron (algunos con distintos matices, está claro) porque esto puede empoderar la filial cordobesa del PRO y abrir más escenarios. ¿Cómo? Si Santos sale de Diputados con pedido de licencia, quien asume en la banca es el vicepresidente de la fuerza, Oscar Agost Carreño.

Antes de Kuwait, la escala de Schiaretti fue La Calera

"Todas estas obras las podemos hacer ahora porque La Calera cuenta con un gran intendente que está dando vuelta la ciudad como es Facundo Rufeil", dijo el gobernador Juan Schiaretti el jueves en su última escala antes de partir a Kuwait. Allí, en La Calera y en la presentación de un polideportivo que después se replicará en otras localidades, Schiaretti insistió con el concepto de federalismo acompañado, no sólo por Rufeil, sino también por la ministra Laura Jure. En el arranque de la semana estaba en duda un regreso a Córdoba por parte del gobernador tras su presentación en el Malba el martes pasado en el evento organizado por el Grupo Clarín y se llegó a especular con una agenda porteña que no prosperó, antes de partir Emiratos. Sin embargo, en La Calera celebraron esta escala porque se dio en el mismo día en que Rufeil asumió al frente del PJ de esa ciudad. "Juan se juntó con el más schiarettista de los intendentes", dijo una persona del departamento Colón.

La preocupación Villa Allende

Y hablando del departamento Colón, donde empezaron las miradas de reojo fue en Villa Allende y en la coalición Juntos por el Cambio, más precisamente. Hace unos días, una persona del PRO que conoce el departamento, dijo en una charla de café: "ahí vamos a tener problemas...". Y esa frase, en otras palabras, es para referirse a lo que puede ocurrir el año que viene con motivo de los comicios municipales. Se sabe, con el fallecimiento de Eduardo ‘Gato Romero, el PRO continúa al frente de la gestión a través de María Teresa Riú Cazaux de Vélez, pero creen los amarillos que el radicalismo intentará recuperar ese bastión en 2023. Y son varios los históricos de la UCR que se están moviendo en ese sentido, seguidos de cerca por el PJ, y más aún considerando lo importante que será el Gran Córdoba como bastión electoral el año próximo. Por eso, los amarillos adelantaron algunos posicionamientos en el conurbano cordobés. Entre ellos, el lanzamiento esta semana en Malagueño, de Lucas Bettiol, un PRO puro que fue respaldado por las distintas vertientes el jueves por la noche y que se anota para suceder al veterano peronista Pedro Ciárez.

El gremialismo en tiempo de definiciones

Como adelantó PERFIL CORDOBA hace varias semanas, el gremialismo de Córdoba entró en la etapa de definiciones para saber de qué manera se dará la transición para reemplazar al frente de la CGT Regional a José ‘Pepe’ Pihen. Estuvo hace un tiempo un enviado por el albertista Héctor Daer y dio como ultimátum la parte final de mayo. En consecuencia, hasta finales de mayo tenían tiempo para normalizar en Córdoba o apuntar a la intervención. Dejó la chance abierta de un triunvirato, algo que no termina de convencer a algunos, y no descartan pocos un acuerdo entre el líder de los mercantiles Pablo Chacón y Rubén Urbano para que el hombre de la UOM se quede al frente. El dato que no descartan los que siguen el clima sindical es la coincidencia de la fecha con el aniversario del Cordobazo que se conmemora el próximo domingo y al cual podrían venir otros referentes nacionales como el líder de CTA, Hugo Yasky. En fin… hay que esperar estos días que pueden ser clave. Mientras, los schiarettistas que lideran las 62 Organizaciones, Ricardo Moreno y Sergio Fittipaldi, siguen de gira por otras provincias para armar y levantar la bandera ‘Schiaretti Presidente’. Ya estuvieron en Salta, y se vienen Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y Mendoza. Cuentan que, además del respaldo ‘presidencial’ empezó a hablar de boleto federal, el proyecto de Alejandra Vigo en el Senado.

Prunotto-Arduh, el encuentro en el norte

La que continúa con una agenda intensa es la intendenta de Estación Juárez Celman, Myrian Prunotto. Se sabe que es de las integrantes de la UCR que no respalda la candidatura de Luis Juez, que prefiere a un radical encabezando la fórmula provincial, y que no está contenta con el respaldo de algunas autoridades partidarias al senador en la carrera 2023. En esa lógica, sobre el final de la semana pasada hubo un encuentro del que –cuentan- algunos no querían que se sepa hasta el comienzo de esta semana: la reunión de la intendenta con el legislador provincial y jefe de uno de los bloques en la Unicameral, Orlando Arduh. Ambos se reunieron, cuentan que además del rechazo a Juez, también hay algunas cuestiones del radicalismo que preocupan; entre ellas, la re-re de los intendentes y parlamentarios provinciales. Prunotto siguió con una agenda cargada que incluyó en horas del mediodía del sábado ser la anfitriona del rector de la UNC, Hugo Juri, y de quién es el candidato a sucederlo, Jhon Boretto. Con la excusa de hablar de los avances del campus norte de la Casa de Trejo, Prunotto recibió a ambos, y ratificó su respaldo a Boretto.