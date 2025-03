Lucas Moura, Roque Santa Cruz y Paolo Guerrero: las figuras de la Copa América 2011 que vuelven al Kempes para enfrentar a Talleres

El brasileño Lucas Moura, el paraguayo Roque Santa Cruz y el peruano Paolo Guerrero son viejos conocidos del Estadio Mario Kempes.

Con las camisetas de sus respectivos seleccionados, los tres futbolistas -por entonces figuras de los clubes Sao Paulo de Brasil, Blackburn Rovers de Inglaterra y Hamburgo de Alemania- pisaron el césped del mundialista cordobés durante la disputa de la Copa América 2011.

En muy pocos días, los experimentados delanteros podrían repetir aquella incursión por La Docta después de 14 años, ya que sus actuales equipos serán los sucesivos rivales de Talleres en el Grupo D de la Copa Libertadores de América 2025, que empezará a jugarse esta semana.

CATORCE AÑOS ATRÁS. El brasileño Lucas Moura jugó dos partidos en el Kempes en la Copa América 2011. /// CEDOC PERFIL

Conocido de la ‘T’

Lucas Moura tiene 32 años y regreso al Sao Paulo en 2023, luego de una estadía de más de una década en Europa, donde defendió los colores del PSG de Francia y del Tottenham Hotspur inglés.

En el conjunto brasileño tiene como compañeros al delantero Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca) y al lateral Enzo Díaz (ex Talleres y River), y también al ecuatoriano Alan Franco, otro futbolista con pasado en la institución de barrio Jardín.

Con una extensa trayectoria en sus espaldas, el experimentado tridente del fútbol sudamericano acumula 711 goles y 63 vueltas olímpicas.

Desde su retorno desde el Viejo Continente, el atacante jugó 77 partidos y convirtió 20 goles con el Tricolor, y obtuvo la Copa de Brasil 2013 y la Supercopa de Brasil 2014.

En la Copa América 2011 ingresó desde el banco de suplentes en los dos compromisos que Brasil jugó en territorio cordobés: el empate 2-2 ante Paraguay y el triunfo 4-2 frente a Ecuador, donde reemplazó a Neymar.

Un año atrás, el 4 de abril de 2024, Lucas Moura fue titular en el encuentro que Sao Paulo perdió 1-2 ante Talleres en el Kempes, también por Copa Libertadores, el antecedente inmediato del duelo del próximo miércoles.

ARIETE GUARANÍ. Roque Santa Cruz, el experimentado jugador de Libertad que quiere convertirse en el goleador más longevo de la Copa. /// CEDOC PERFIL

Por otro récord

El gol que le convirtió a Brasil en el Estadio Kempes, el 9 de julio de 2011, le permitió a Roque Santa Cruz convertirse en el máximo goleador de la historia del seleccionado paraguayo, condición que luego refrendaría con otros siete festejos posteriores, que elevaron su récord a 32 anotaciones.

En aquel momento, Santa Cruz tenía 29 años y tres Mundiales en el lomo (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) y hacía su segunda experiencia en Blackburn Rovers, luego de sus pasos por Bayern Múnich y Manchester City.

Su carrera futbolística continuaría en España (Betis y Málaga) y México (Cruz Azul), antes de su retorno a Paraguay en 2016. Desde entonces, el goleador guaraní disputó ocho ediciones consecutivas de la Copa Libertadores, cinco con Olimpia y tres con Libertad.

En 2011, Rubén Botta era el único integrante del actual plantel de Talleres que había debutado como profesional.

Santa Cruz tiene 43 años y actualmente se recupera de una lesión en una rodilla. Si marca un tanto en la 66° edición del certamen de clubes más importante de Sudamérica, el jugador paraguayo se convertirá en el artillero más longevo de la competencia.

El récord está en manos del brasileño Zé Roberto, quien con 42 años y 322 días hizo un gol en el triunfo 3-1 de Palmeiras sobre Atlético Tucumán, el 24 de mayo de 2017.

Su segundo y último paso por Córdoba fue el 7 de setiembre de 2012, en la derrota 1-3 de Paraguay ante Argentina, por Eliminatorias Sudamericanas.

GOLEADOR PERUANO. Veintitrés años después, Paolo Guerrero repetirá participación en ‘La Gloria Eterna’ como futbolista de Alianza Lima. /// CEDOC PERFIL

Goleador de selección

El peruano Paolo Guerrero también es el máximo goleador del seleccionado de su país. Tiene 41 tantos en 126 partidos, aunque Córdoba no figure en ese registro, ya que el delantero no pudo convertir en el triunfo 2-0 ante Colombia del 16 de julio de 2011, el último de los cuatro partidos de la Copa América 2011 que se disputó en el Estadio Kempes. De todos modos, Guerrero se consagró artillero de ese torneo, con cinco conquistas.

Con 41 años, el atacante sigue vigente en el seleccionado peruano y es el principal referente de Alianza Lima, que llegó a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2025 tras dejar en el camino a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique de Chile en la etapa preliminar.

AGENDA ALBIAZUL

1° fecha: miércoles 2/4 (21:30) vs. Sao Paulo (L).

miércoles 2/4 (21:30) vs. Sao Paulo (L). 2° fecha: martes 8/4 (19:00) vs. Libertad (V).

martes 8/4 (19:00) vs. Libertad (V). 3° fecha: martes 22/4 (19:00) vs. Alianza Lima (V).

martes 22/4 (19:00) vs. Alianza Lima (V). 4° fecha: jueves 8/5 (19:00) vs. Libertad (L).

jueves 8/5 (19:00) vs. Libertad (L). 5° fecha: jueves 15/5 (19:00) vs. Alianza Lima (L).

jueves 15/5 (19:00) vs. Alianza Lima (L). 6° fecha: martes 27/5 (19:00) vs. Sao Paulo (V).

En el equipo Blanquiazul, Guerrero comparte plantel con el experimentado delantero cordobés Hernán Barcos (40), reconocido hincha de Talleres. También tiene como compañeros al atacante sanjuanino Alan Cantero, con pasado en Estudiantes, Godoy Cruz y Barracas Central, y al lateral correntino Guillermo Enrique, ex Gimnasia de La Plata y Banfield.

El histórico jugador incaico ya tiene experiencia en Copa Libertadores, ya que participó de la competición con los equipos brasileños Corinthians (2013 y 2015), Flamengo (2017) e Internacional (2019, 2020 y 2021), y con Racing de Avellaneda (2023).

En sus inicios, Guerrero también integró la lista de buena fe de Alianza Lima en la edición 2002, llegando a integrar el banco de suplentes en un partido ante Cerro Porteño de Paraguay en ‘La Nueva Olla’, el escenario de la reciente consagración de Talleres.

Los tres rivales de Talleres en el Grupo D tienen entrenadores nacidos en Argentina. Luis Zubeldía, Sergio Aquino y Néstor Gorosito son los respectivos DT de Sao Paulo, Libertad y Alianza Lima.

LA ‘T’ EN LIBERTADORES

2002. Clasificación: Fase de Grupos, 3° Grupo 7. Campaña: 6 (1-2-3). Resultados: vs. América de México (0-2 y 0-1); vs. River Plate (0-0 y 1-1); vs. Cortuluá de Colombia (2-1 y 2-4).

2019. Clasificación: Fase 3 Preliminar. Campaña: 4 (1-2-1). Resultados: vs. Sao Paulo de Brasil (2-0 y 0-0); vs. Palestino de Chile (2-2 y 1-2).

2022. Clasificación: Cuartos de final (Fase de Grupos, 2° Grupo H). Campaña: 10 (4-3-3). Resultados: vs. Universidad Católica de Chile (1-0 y 1-0); vs. Flamengo de Brasil (1-3 y 2-2); vs. Sporting Cristal de Perú (1-0 y 0-0); Colón (1-1 y 2-0); Vélez Sarsfield (2-3 y 0-1).