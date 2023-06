Luis Juez: "Yo a los tramposos no les acepto nada"

Luis Juez no reconoció la derrota en los comicios provinciales de este domingo y dijo este lunes que “el peronismo ha convertido a Córdoba en Formosa” y que “la calidad institucional (de la provincia) está por el piso”.

“Yo a los tramposos no les acepto nada. Hubieran hecho las cosas como corresponde, y me hubiese ido a meterles un abrazo como Dios manda", opinó el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio.

"Siento que me quede a mitad de camino para darles una respuesta a los maestros, al personal de seguridad para combatir el delito, con los equipos de salud. Siento que los van a volver a saquear a los jubilados. Siento que nos ganó una banda de tipos sin ningún escrúpulo que utilizó todos los recursos", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.



“Siento que fue un campaña de mierda. Usaron toda la plata del Estado, todos los recursos. Tengo una gran desilusión. Esperé que Schiaretti se fuera de otra forma. Es una lástima la forma que lo hacen ir a Schiaretti del poder: ignorado por los propios y con la misma mecánica que entró”, señaló al referirse al mandatario provincial.



Escrutinio. Juez precisó que solicitará que se cuenten los votos "uno por uno". "Les daré instrucciones a los apoderados para que planteen el escrutinio definitivo. Nosotros no elegimos este sistema, ni alardeamos de tecnología que Córdoba no tenía. En el transcurso del día de hoy, un poco más serenos tomaremos las decisiones que tengamos que tomar”, añadió el senador nacional.

Además aseguró que la calidad institucional de la provincia “está por el piso” y que “el peronismo ha convertido a Córdoba en Formosa”. "Los tipos festejan como festejan Gildo Insfrán", detalló.

Críticas. "Esta generación de gente que viene a reemplazar a la generación de De la Sota y Schiaretti no tiene ningún código", cuestionó.

Intendencia. "Rodrigo (De Loredo) va a ser intendente de Córdoba. No tengo ninguna duda. Esto no está en discusión", concluyó al ser consultado sobre si el resultado de los comicios provinciales incidiría en las elecciones municipales del próximo 23 de julio.