Luque se anima a soñar en grande: invertirán USD 500 millones para viviendas, industria y comercio

En los próximos 20 años, la localidad de Luque recibirá inversiones por más de 500 millones de dólares, posicionándose como una de las ciudades del interior cordobés con mayor potencial de crecimiento urbano, industrial y comercial. El Megaplan estratégico, impulsado por el municipio y un grupo de inversores locales, marca un punto de inflexión en la historia de esta comunidad de menos de 10 mil habitantes, reconocida por su perfil agroindustrial y por ser sede fundacional de la histórica empresa Alladio (hoy Mabe).

A diferencia de proyectos basados únicamente en la rentabilidad financiera, esta iniciativa busca construir comunidad y futuro. Los capitales provienen de empresarios locales que, en lugar de apostar a la timba financiera o comprar departamentos en Miami, eligen invertir sus recursos en la tierra donde nacieron, crecieron y se formaron.

Luque cuenta con 90% de sus calles pavimentadas y cobertura total de cloacas y agua potable. Sobre esa base, se en marcha programas mixtos de viviendas y loteos que han dado respuesta a una parte de la demanda habitacional.

Viviendas llave en mano: el corazón del plan

El proyecto habitacional contempla viviendas llave en mano de 40, 60, 80 y 100 m², con financiamiento propio hasta 120 cuotas (10 años), adjudicación garantizada antes de los 6 años y sin pago inicial. Todas las tipologías incluyen construcción tradicional, terminaciones premium, aberturas de aluminio, pisos de porcelanato, baños completos y cocinas equipadas.

Las cuotas parten desde $390.000 y el sistema prevé sorteos y licitaciones cada cuatro meses. Una vez adjudicada la vivienda, el 25% adicional en la cuota se descuenta del total, reduciendo plazos de pago. “No es solo construir casas, es construir futuro y comunidad”, remarcan desde el grupo inversor.

Eleva: la empresa detrás de la transformación

La arquitecta Luciana Garrone, directiva de Eleva, explicó que el plan surgió de un grupo de familias y empresarios de Luque con un doble objetivo: “Le buscamos la vuelta para que la gente acceda a su vivienda y, al mismo tiempo, generar trabajo en una época en la que el empleo es escaso”.

Según Garrone, el sistema es inclusivo, ya que no exige requisitos de ingreso. Cualquier persona puede preinscribirse, incluso sin terreno propio, ya que el plan contempla 110 lotes disponibles. Actualmente hay 235 inscripciones y se prevé llegar a unas 200 viviendas.

“Los adherentes reciben la casa antes de terminar de pagarla. Eso es más riesgoso para nosotros que para ellos”, indicó frente a tiempos en donde muchas empresarios terminan en la justicia y sin las viviendas entregadas. En este caso, el mismo municipio será quien recaude las cuotas de los adjudicatarios.

Industria y comercio como motor

El megaplan también proyecta un fuerte desarrollo económico:

* 100 lotes para construcción de viviendas

* 42 terrenos en el parque industrial, de entre 1.500 y 3.000 m².

* Un sector comercial privado, con 14 locales en una primera etapa.

* Un shopping abierto con supermercado y espacios de encuentro comunitario.

El municipio, la cooperativa y el sector privado cumplen un rol articulado: la municipalidad cobra las cuotas, ejecuta infraestructura y servicios; la cooperativa aporta luz, agua y cloacas; mientras que Eleva se encarga de la ejecución.

Cómo participar

Las familias interesadas en acceder al plan pueden:

Ingresar al link de preinscripción: Completar el formulario (habilitado hasta el 13 de octubre). Esperar el contacto del equipo para conocer los pasos siguientes.