Marcio Gómez: “Todo el grupo banca a Bossio, vamos a revertir la situación”

Marcio Gómez debutó en Racing de Nueva Italia en 2019, con Reinaldo ‘Mostaza’ Merlo. Posteriormente, se transformó en una pieza clave con Hernán ‘Tota’ Medina y se coronó de gloria con el ascenso el año pasado, bajo el mando de Carlos ‘Chiquito’ Bossio. Por eso, el marcador central se convirtió en uno de los referentes a temprana edad y es palabra autorizada para hablar sobre el presente del

equipo albiceleste.

La ‘Academia’ lleva ocho partidos sin ganar en la Primera Nacional y el lunes, a las 21.20, cierra la fecha 17 ante Quilmes en el estadio Miguel Sancho. En la previa a este cotejo, el defensor dialogó con Perfil Córdoba y explicó que la situación actual no es la habitual para su historia con la camiseta de Racing. No obstante, Gómez, que sabe de récords y ascensos con la casaca celeste y blanca, es muy optimista. “No estaba acostumbrado a pasar malos momentos como éste, siempre fue diferente en este club. Pero hoy estoy con muchas ganas de ayudar al equipo a salir de esta situación y de aportar mi granito de arena para que las cosas mejoren. Me siento muy bien”, aseguró uno de los zagueros más jóvenes de la categoría.

En ese marco, sobre el presente del equipo, el jugador que llegó a Nueva Italia desde Talleres, afirmó: “Más allá de que es una situación

no muy positiva por la racha que estamos atravesando, tratamos de mantener esa tranquilad y la confianza que siempre hubo en el grupo. Estamos con ganas de revertir la situación y de la única manera que se puede lograr es trabajando. Estamos convencidos de que pronto todo se va a revertir”.

—¿Qué crees que es lo mejor del equipo, por lo que pensás que pueden volver a lograr los resultados?

—La convicción y la unión son los principales factores por los que pienso que se pueden volver a dar los resultados. A partir de ahí se construyen las mejoras tácticas. En las rachas negativas te afecta más lo mental que lo futbolístico, por eso es necesario no perder nunca la confianza.

—¿Qué significa para ustedes, como plantel, que la dirigencia haya apoyado a Carlos Bossio?

—Nos pone contentos, porque todo el grupo lo apoya. Nos aporta muchas cosas y sabemos que él, junto a su cuerpo técnico, da lo mejor cada día para que se den los resultados. Lamentablemente en el último tiempo no se han dado, pero el trabajo y las ganas de mejorar siempre están, tanto de nuestra parte como del cuerpo técnico.

Con la cabeza entre la continuidad del DT y los refuerzos

Fue una semana agitada para Racing de Nueva Italia, tras la derrota de visitante ante Gimnasia de Jujuy, debido a que se instalaron rumores sobre la continuidad del entrenador Carlos Bossio. A propósito, el presidente Manuel Pérez afirmó: “Lo único que quiero es sacar adelante la situación del club. No hablé con otro técnico ni pienso en un cambio. Hoy apoyo a mi cuerpo técnico. Voy partido a partido”, dijo en declaraciones al programa La Mesa del Fútbol. En ese marco, Bossio afirmó en Radio Sucesos que “el fútbol es por resultados. Siento que el equipo responde y los jugadores ponen la cara por mí. Mientras eso sea así estaré acá, salvo que los dirigentes opinen lo contrario”. En la misma sintonía, Pedro Llorens, ayudante de campo de ‘Chiquito’, expresó: “En estos momentos es cuando te das cuenta con quiénes contás. No sólo hablo de los jugadores, también tenemos el apoyo de los dirigentes”.

En ese marco, y pensando en la continuidad del certamen de la Primera Nacional, el club comunicó la baja de tres futbolistas: Joaquín Mateo, Jorge Scolari y Gabriel Tellas, a la par que se trabaja en la llegada de refuerzos. En ese sentido, Bossio le confirmó al periodista Juan Manuel Sponton que su cabeza está en el juego del lunes ante Quilmes y en la llegada de incorporaciones. “Estamos trabajando con los dirigentes para cerrar tres o cuatro refuerzos de categoría y dar un salto de calidad”. A propósito, Pérez resaltó: “Hoy mi tarea es traer a cuatro refuerzos que vengan y se pongan la camiseta”.