Marcos Fey asegura que esta campaña será como "una elección ejecutiva" local ante el "destrato" nacional a los intendentes

El intendente de Malagueño, Marcos Fey, aseguró que la próxima campaña electoral tendrá un fuerte protagonismo de los gobiernos locales, quienes la enfrentarán "como si fuera una elección ejecutiva de la ciudad". Argumentó que el "destrato" por parte de la Nación obliga a los municipios a involucrarse directamente, ya que las decisiones nacionales impactan de manera inmediata en los vecinos.

Entre los puntos más críticos, Fey señaló la quita de subsidios a la energía y al transporte, que trasladan la carga económica a provincias y municipios. "El sistema de transporte de Malagueño corta 25.000 boletos al mes, y sin subsidios es inviable", ejemplificó.

El impacto de la "motosierra" en la vida cotidiana

Fey cuestionó la política de recortes nacionales a la que calificó de "motosierra", advirtiendo que afecta directamente a estudiantes, trabajadores y familias. "Estamos quizás eximiendo de impuestos a grandes capitales y aplicándole más tarifa a la gente de a pie. Al final terminamos desfinanciando la educación pública, la salud y a los discapacitados", sostuvo.

Para graficar la lógica nacional, utilizó una analogía contundente: "Es como un nutricionista que para resolver 20 kilos de sobrepeso te corta una pierna. Bajás de peso, pero no podés caminar".

Inversiones locales con fondos propios y provinciales

En paralelo a sus críticas, el intendente destacó la inversión en infraestructura clave que se está desarrollando en Malagueño. Señaló como prioridad la recuperación y expansión de la red cloacal: la planta de líquidos estaba deteriorada y hoy funciona con capacidad para 2.500 conexiones, pasando de 350 a más de 730 activas. Además, se ejecutan obras en calles Cornelati, San Martín, Facundo Quiroga, Rioja y Peñeñorí, y en los barrios Perlas y La Perla.

También resaltó un plan educativo con 11 obras activas, incluida la ampliación de la escuela Martín Miguel de Güemes, nuevas aulas, baños y un SUM. Otras intervenciones incluyen tendido eléctrico en San Francisco y Padre Marela, obras de agua, ampliación del cementerio, gas en distintos barrios, una cisterna de 500.000 litros y un equipo de Rayos para el hospital, después de 40 años.

El financiamiento y la disputa con Nación

Fey explicó que las obras se financian con recursos propios y de la Provincia, recuperados mediante el sistema de contribución por mejoras. Desmintió las críticas de sectores libertarios que cuestionan la ayuda provincial: "Es un error conceptual. Los fondos provinciales no son lo mismo que los coparticipables. La provincia resignó un punto de coparticipación para crear un fondo de obras que este año superó los 15.000 millones de pesos".

Según Fey, este esquema garantiza que los 427 intendentes y jefes comunales de Córdoba, sin importar su signo político, ejecuten obras gracias al aporte provincial.