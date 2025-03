Marcos Mion y sus 366 Puertas Verdes

Marcos Mion tenía 17 años cuando empezó una serie monumental: Las 366 Puertas Verdes. En este proyecto, que comenzó un poco por casualidad y otro poco de manera visceral, el artista utiliza fragmentos de notas periodísticas para construir relatos y mensajes, donde cada obra representa un día del calendario anual, utilizando el ciclo bisiesto como estructura.

“Las puertas son portales a una forma de ver el mundo diferente o personal, meterse en cada una de las obras es abrir ese portal que invita a la reflexión crítica, a veces algo ácida o con un cierto humor oscuro haciendo uso del juego de palabras. Y son ‘verdes’ en principio porque amo el concepto de lo orgánico y del crecimiento en esa forma de evolución, también me brinda un brillo de esperanza para cada puerta. El uso del periódico me ayuda a crear mensajes nuevos y resignificar las noticias”, dice a diario Perfil Córdoba el artista visual desde su atelier en México, donde reside.

Mion ya ha realizado más de 160 piezas, cada una de ellas utilizando una fecha distinta. “Siempre me llamó la atención la importancia de los ciclos en el ser humano, y es por ello que me ayudo con las fechas del periódico para que cada pieza represente un día del calendario (con independencia del año). Si pinto usando un periódico del 17 de marzo ya no pintaré con otro de la misma fecha hasta completar la serie”, refiere.

Influenciado por la lectura de ‘Las Enseñanzas de Don Juan’ y la serie de libros de Carlos Castañeda, la exposición denota esa influencia en formas y colores.

Sus piezas reflejan además cada etapa de su vida. Así, en la actualidad es notoria la influencia de vivir en una ciudad con una cultura tan vibrante como la de México, “aunque desde los comienzos siempre estuve muy conectado con la cosmovisión de culturas ancestrales, especialmente la Tolteca”.

Actualmente el artista se encuentra incursionando en Realidad Virtual, pero aún en una fase muy de “laboratorio”. “Siempre me gustó la obra volumétrica en 3D digital, y esta idea que plantean los NFTs de hacer que estas obras sean ‘únicas’, sumado al auge del metaverso, me impulsaron a empezar a crear algunas obras en un ambiente metavérsico a través de Oculus y algunos programas de dibujo”.

Mion expuso en Córdoba por última vez en agosto de 2022 (en las salas expositivas de Agec) de la mano de María Wonda, con quien trabaja actualmente para una nueva exhibición. “Estamos pensando en un formato Back to Back con otrx artista, haciendo de la exhibición un ámbito ideal para potenciar las miradas estéticas y narrativas, que nos permitan generar contrapuntos pero en diálogo permanente. Aunque de momento no puedo adelantar mucho más, planeamos hacerla hacia final del 2025”.

MARCOS MION. Su práctica artística abarca desde la pintura hasta la exploración en Realidad Virtual.