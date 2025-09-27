Mariana Dapuez: “Las limitaciones de los adultos obstaculizan o propician la ESI”

A casi dos décadas de sancionada la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina, su implementación no es aún uniforme. Las decisiones políticas, la falta de financiamiento específico y las subjetividades de los adultos que conviven con niños, niñas y adolescentes alimentan todavía hoy tabúes, mitos y prejuicios.

“La sexualidad es multi determinada y compleja; es a partir de los reduccionismos biológicos y morales que se generan los mitos y la confusión”, explica Mariana Dapuez, psicóloga (UNC), especialista en Psicología educacional. magíster en género, sociedad y políticas públicas con especialización en salud sexual y reproductiva, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y autora de tres libros que abordan la ESI. El último “Y de ESI ¿Por casa cómo andamos?” se presentó el pasado jueves en la ciudad de Córdoba.

La propuesta de la autora es propiciar el diálogo entre adultos cuidadores y niñeces desde el respeto y la conformación de un clima de confianza. Dapuez, también diplomada en Ciencias Sociales, trabaja en los equipos técnicos de educación hace más de 20 años y, tiempo atrás, integró equipos interdisciplinarios de salud y justicia. Es docente en la UNC a cargo de las Cátedras de Psicología Educacional y del Seminario de Artes y ESI, de la Facultad de Artes (UNC).

-A casi 20 años de la vigencia de la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina, ¿cómo estamos?

-En la actualidad hay mucha heterogeneidad en la implementación de la Ley 26150 y esto depende de múltiples factores, principalmente políticas públicas sin financiamiento y determinantes subjetivos.

-¿Cuáles son las mayores dificultades que persisten en las escuelas respecto a la ESI? ¿Todavía cuesta hablar de algunos temas?

-La mayor dificultad está encabezada por el desconocimiento sobre la integralidad de la educación sexual y además la dificultad que tienen los sujetos en revisar sus propios mitos. prejuicios y tabúes para poner en marcha una ley vigente hace 19 años. Las y los adultos obstaculizan o propician charlas referidas a educación sexual integral según sus propias limitaciones. Por otro lado, mucha gente desconoce que existen contenidos específicos y diferenciados para trabajar en nivel inicial, primario, secundario; que las temáticas no son las mismas y que el abordaje es evolutivo y transversal, porque la sexualidad es multi determinada y compleja, es a partir de los reduccionismos biológicos y morales que se generan los mitos y la confusión

-¿Cuáles son las principales demandas de los niños y adolescentes respecto a la ESI?

-Trabajar desde el respeto del propio cuerpo, la diferencia de cuidados en los espacios públicos y privados. La igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres. Los derechos de niñas y niños y adolescentes. La posibilidad de poner en palabras conflictos y deseos para revisar los vínculos desde la afectividad.

-La tecnología y las redes están provocando una sexualización temprana, ya que tienen acceso a la pornografía y riesgo de que se vulnere su intimidad. ¿De qué manera se puede trabajar este tema?

-La irrupción de las redes virtuales genera, en infancias y adolescencias, múltiples patologías si los adultos cuidadores no se toman el trabajo cotidiano de acompañar en el espacio virtual, como en el presencial, y tener una mirada integral con ternura y límites. Es un prejuicio creer que la ESI en la primera y segunda infancia es algo liviano. Por el contrario, las personas que en esa etapa educan y se ocupan de poner límites y acompañamiento en relación a los vínculos presenciales o virtuales, contribuyen a que en la adolescencia no tengan consumos adictivos de tecnología y pantallas. Hoy el consumo de tecnología se está convirtiendo en una de las psicopatologías de adicción más frecuente que el alcohol y el consumo de sustancias tóxicas.

-¿Qué aporta el libro que acabás de presentar?

-Está destinado a ofrecer información actualizada sobre las temáticas más recurrentes en las diferentes etapas de la vida de niñas, niños y adolescentes. Se presenta con un lenguaje claro y coloquial para que nos resulte cercano y al mismo tiempo, que facilite la posibilidad de generar respuestas a interrogantes del desarrollo psicosocial.

-¿Desde qué punto de vista se aborda?

-Trabajamos desde la definición ampliada de sexualidad planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2000 que la define como un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de su vida y que abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. También plantea que se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La OMS dice textualmente que “la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Es muy importante tomar en cuenta esta definición, ya que nos posiciona desde un lugar armonioso y sin hacer la asociación ilícita sexualidad igual a genitalidad. También habilita la posibilidad de que familias y escuelas aúnen esfuerzos para acompañar las trayectorias vitales y educativas de niñas, niños y adolescentes.

Ficha técnica

Libro. Y de ESI ¿Por casa cómo andamos?

Autora. Mariana Dapuez.

Páginas. 174

Dónde comprarlo. El Espejo, Libryco y El búho rojo. Se entrega a todo el país por correo: se solicita a través de IG @mgtr.marianadapuez

Precio. En librerías $40.000; por IG: $38.000