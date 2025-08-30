Mariano Troilo, el cuarto cordobés en la historia del Parma

El Parma de Italia nació hace 112 años como Verdi Football Club, en homenaje al célebre compositor de las óperas Rigoletto, La Traviata, Aída y Otello; tuvo su esplendor a fines del siglo pasado como Parma Associazione Calcio, de la mano de una empresa láctea que terminaría cayendo en desgracia por fraude financiero; y resurgió de las cenizas tras ser sancionado por arreglos de partidos y estar dos veces en bancarrota.

Refundada por segunda vez en 2015 con el nombre Parma Calcio 1913, la entidad de la región de Emilia-Romaña compite actualmente en la Serie A y acaba de sumar a sus filas al zaguero Mariano Troilo, luego de acordar con el Club Atlético Belgrano el pago de US$ 7,2 millones, más bonos por objetivos y una plusvalía del 20 por ciento de una futura transferencia.

PRIMERA CONVOCATORIA. Troilo formó parte de la delegación de Parma que afrontó el partido de local ante Atalanta, por la 2° fecha de la Serie A. /// PARMA CALCIO 1913

Troilo, de 22 años, tiene como compañeros a cuatro compatriotas -el defensor Lautaro Valenti, los mediocampistas Nahuel Estévez y Christian Ordoñez, y el delantero Mateo Pellegrino- y es dirigido por el español Carlos Cuesta (30), el entrenador más joven de la elite del fútbol de Italia.

“Obvio que nos golpeó su salida, a ‘Nano’ lo vamos a extrañar”, dijo Lucas Zelarayan, el capitán de Belgrano, consumado el 0-3 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el primer partido que El Pirata jugó sin el defensor que emigró de barrio Alberdi tras vestir la casaca celeste en 51 partidos.

Oyola, el adelantado

En su década más gloriosa, los ’90, Parma tuvo en sus filas a los argentinos Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo, Roberto Sensini, Abel Balbo, Ariel Ortega, Luciano Galetti, Matías Almeyda y Claudio Husaín. El ex defensor de Talleres Gabriel Oyola, en la temporada 2002/2003, fue el primer cordobés en pisar el estadio Ennio Tardini con los colores amarillo y azul que lucía el club por entonces, antes de retornar al blanco y negro original.

En el equipo italiano, Oyola estuvo bajo las órdenes del entrenador Césare Prandeli y compartió plantel con los brasileños Adriano y Claudio Taffarel, el japonés Hidetoshi Nakata, el rumano Adrian Mutu, el australiano Mark Bresciano y los locales Fabio Cannavaro, Alberto Gilardino y Simone Barone, que serían campeones mundiales en Alemania 2006. “Fue una vida extraordinaria convivir con esa clase de jugadores”, admitió el cordobés, quien llegó al Viejo Mundo con apenas dos partidos en la primera albiazul.

GABRIEL OYOLA. Oriundo de San Francisco, el zaguero central emigró al Parma en 2002. Tenía 19 años y dos partidos en la primera de Talleres. /// CEDOC PERFIL

“Lamentablemente pasó algo trágico. Se fundió la empresa Parmalat y decidieron prestar a todos los jugadores. Nos debían premios y sueldos y quería volverme a la Argentina, pero ellos pretendían cederme a un club de la Serie B. Me quedaban tres años de contrato, así que pedí el pase y me volví. Después las cosas no se me dieron como esperaba, porque se me hizo difícil adaptarme de nuevo al fútbol argentino. Tal vez haya sido una decisión apresurada”, contó Oyola años después.

Tras su regreso, el zaguero jugó en Huracán de Tres Arroyos, Ferro Carril Oeste, Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Olimpo de Bahía Blanca, Sportivo Italiano, Sportivo Las Parejas y Antártida de San Francisco, y tuvo otras dos etapas como jugador de Talleres, en la B Nacional.

FRANCO VÁZQUEZ. “El Mudo” vistió la camiseta de ‘Los Cruzados’ en las temporadas 2021/2022 y 2022/2023, con el equipo en la Serie B. /// CEDOC PERFIL

Otras de Piratas

Franco Vázquez emigró de Belgrano hacia Palermo en 2012 y meses atrás estuvo a punto de volver a barrio Alberdi desde Cremonese. En el medio, ‘El Mudo’ vistió las camisetas de los clubes españoles Rayo Vallecano y Sevilla y tuvo una tercera experiencia en Italia, jugando para Parma.

Vázquez (36) se sumó a ‘Los Cruzados’ a mediados de 2021, con el antecedente de haber obtenido una Liga Europa de la Uefa como jugador sevillista y de haber integrado las primeras convocatorias de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina.

La contratación del talentoso mediocampista de Tanti fue una de las apuestas más importantes -junto al arquero Gianluigi Buffón, campeón mundial con Italia en 2006- del club italiano para intentar un pronto regreso a la Serie A, luego del descenso de la temporada anterior. Aquel objetivo quedaría trunco, luego del 12° puesto del certamen 2021/2022 y de la derrota en semifinales ante Cagliari en la competencia de 2022/2023.

JUAN BRUNETTA. El volante de Laboulaye militó dos años en Parma antes de desembarcar en el fútbol mejicano, donde juega para Tigres. /// CEDOC PERFIL

En el equipo de Emilia-Romaña, ‘El Mudo’ jugó 75 partidos, marcó 25 goles y sumó 10 asistencias. “Mi idea era seguir en el Parma. Estaba muy bien ahí, pero no se dieron las condiciones. No me ofrecieron renovar por una cuestión de dinero, así me lo hicieron entender. Después aparecieron varias opciones y tomé la decisión de jugar en Cremonese”, explicó el ‘10’ del Belgrano que en 2011 ascendió ante River Plate en el Monumental.

En Parma, la estadía de Vázquez coincidió con la de otro cordobés con pasado belgranense: Juan Francisco Brunetta. El volante ofensivo oriundo de Laboulaye, también ex Arsenal de Sarandí y Godoy Cruz de Mendoza, registró 40 encuentros, cinco goles y ocho asistencias en su experiencia europea. Actualmente, Brunetta (28) juega en el fútbol mejicano, donde se desempeñó en Santos Laguna y actualmente representa a Tigres.

EL JEFE. El estadounidense Kyle Krause adquirió el 90% del paquete accionario del Parma en 2020. Desembolsó 100 millones de dólares. /// PARMA CALCIO 1913

Con acento estadounidense

Parma Calcio 1913 es uno de los cinco clubes de la Serie A italiana que está en manos de capitales estadounidenses, junto a Inter, Roma, Milan y Fiorentina. Su propietario y presidente, Kyle Krause, adquirió el 90% del paquete accionario a cambio de 100 millones de dólares, en setiembre de 2020. ‘Krause Group’ es un consorcio con sede en la ciudad de Iowa e inversiones en viñedos, hotelería, agricultura, inmuebles y deportes. Su equipo de Estados Unidos, Des Moines Menace FC, compite en la USL League Two, una de las ligas de fútbol amateur más importantes del país.

“Mi propósito es que Parma se convierta en un equipo de elite de las competencias masculina y femenina de Europa”, señala el empresario. En una reciente entrevista admitió como su ‘fichaje soñado’ a la ex delantera Megan Rapinoe, ganadora del Balón de Oro de la Fifa en 2019. “Es un ícono del fútbol internacional y defiende la justicia social y el activismo, abogando por la igualdad salarial para atletas masculinos y femeninos, iniciativas LGBTQ y un trato digno y respetuoso para todos”, argumentó.