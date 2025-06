Mariano Troilo, una historia de resistencia y perseverancia

Las fotos aparecen una y otra vez. Diversos escenarios, pero todas de las últimas horas. Instantáneas que serán eternas. Él, el pibe que nació en Alberdi, que la remó bien de abajo, aparece en esas fotos que se multiplican en las redes junto a la leyenda del fútbol mundial. Pero no son fotos de un solo encuentro; las imágenes juntos son varias: compartiendo, sonriendo, hablando, jugando al fútbol. Son fotos que, para Mariano Troilo, su familia y sus seres queridos, parecen traídas del más maravilloso sueño. Pero esas imágenes son reales. Las fotos junto a Lionel Messi –y su convocatoria a la Selección argentina– son producto de la resistencia y la perseverancia.

El 3 de agosto de 2023, hace menos de dos años, el ‘Nano’ debutó profesionalmente con la camiseta de Belgrano en un partido de Copa Argentina frente a Claypole. Desde entonces, disputó 51 partidos y anotó dos goles y ese andar en el profesionalismo no ha sido un lecho de rosas: ha tenido altas, bajas, momentos regulares e irregulares, de elogios y de muchas críticas. Pero el grandote de 194 centímetros la viene remando desde pequeño.

“A Belgrano llegué en 2010. Tuve muchos momentos buenos como malos. Muchas veces no jugué. Arranqué a jugar recién en Quinta de AFA. Los cuatro años atrás, no iba ni al banco… Por eso pensé en dejar de jugar al fútbol. No quería saber más nada. En ese entonces, le rogaba a mi viejo que no me mandara más, porque no la pasaba bien. Todos jugaban y yo no”, supo recordar el defensor central, tiempo atrás.

A propósito, su mamá Cynthia Parejo, en declaraciones al programa ‘Última Pregunta’, que se emite por Radio Continental Córdoba 103.5, contó que ‘Nano’ se crió en Alberdi, toda la familia es de ese barrio cercano al estadio de Belgrano, pero que hace cinco años se mudaron a Poeta Lugones; y también explicó cómo fue cuando Mariano estuvo a punto de dejar el fútbol o irse del ‘Pirata’. “Él casi deja el fútbol en una época en la que no venía jugando, no lo citaban los viernes, ahí se lo planteó al papá. Le dijo que no quería seguir jugando. Nosotros lo ayudamos, le dijimos que aguante, que se quede en Belgrano, que iba a llegar la oportunidad y cuando sucediera la tenía que aprovechar. Como cualquier niño, se había decepcionado”, narró.

En la misma línea, Norberto Fernández, que fue entrenador de Troilo en Octava, Quinta y en Reserva recordó aquella época: “A ‘Nano’ le costó mucho, fui testigo. Me tocó dejarlo afuera en alguna categoría, en Octava división. Incluso el papá nos pedía que lo lleváramos al menos a los viajes, para que conozca, se integre, no nos pedía para jugar. En Octava de AFA es en la época donde empezás a viajar. Ahí la sufría. Ya en Quinta jugaba, le fue más fácil. Pero él hizo un gran trabajo de formación, incluso en Reserva hizo un trabajo de nutrición, de fuerza y fue incorporando cosas. Y ahora lo veía en Ezeiza en una foto con el ‘Cuti’ Romero y llegar a la Selección, a ese lugar no es fácil”, relató el ‘Beto’ en el programa de streaming ‘La otra meta’.

“Tengo como referencia al ‘Cuti’ Romero, me reflejo en él. Mi sueño es llegar a la Selección y salir campeón del mundo como él”, expresó Troilo allá por mayo de 2024. Sueños que se cumplen.

Selección Argentina. La alegría de la mamá del 'Nano' Troilo: "Hablo dos palabritas y me emociono"

Cuentan que esos momentos llevaron al entonces adolescente Mariano a volver llorando de los entrenamientos. Y en esos momentos complicados, su padre Sebastián (exjugador de Argentino Peñarol), fue su sostén, alentándolo a seguir adelante. Como contó su mamá, hubo un momento en que el defensor dijo: “Basta, ya está”, y lo convencieron para que continuara en Belgrano; incluso cuando tuvo oportunidades en Lanús y Defensa y Justicia, eligió quedarse en el ‘Pirata’ por consejo familiar.

En las últimas horas, Troilo dijo: “Mi citación a la Selección es mérito de la perseverancia, de nunca bajar los brazos, de las palabras de mi viejo que me decía que le siguiera metiendo, que todo iba a llegar, que todo iba a tener su recompensa. Esto es parte de eso”. Y vaya si es realidad.

El pasado lunes 2 de junio, el marcador central entrenó con Messi y lo vio por primera vez en su vida. “Él lo veía jugar. Desde los 11 hasta ahora, jugó a la play con él. Era su máximo ídolo y tener que darle un pase es un sueño”, contó su papá en Canal 12, emocionado: Sebastián estuvo el jueves en Chile acompañando a su hijo, y el martes estará en el Monumental. ¿Y si ‘Nano’ entra unos minutos ante Colombia?

CON EL PASAPORTE LISTO

Y claro, la convocatoria a la Selección argentina de Mariano Troilo aceleró gestiones de quienes lo venían siguiendo y de quienes comenzaron ahora a prestarle atención. El defensor está en la mira del Bayern Leverkussen, de Alemania, según contó su representante Antonio ‘Pichi’ Fauro.

El ‘Pichi’ hizo declaraciones en las últimas horas al programa ‘Fanáticos’ y dijo que también hubo sondeos de clubes del fútbol brasileño por el defensor, todos por compras, y que la citación a la ‘Scaloneta’ le subió mínimamente un 30 por ciento el porcentaje. Vale recordar que, en enero de este año, el Valladolid de España había mostrado interés por el marcador central de Belgrano. ‘Nano’ tiene contrato con la institución ‘Pirata’ hasta diciembre de 2026.