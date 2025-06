En la familia de Mariano Troilo nunca faltaron palabras de aliento. Hoy todos se quedan con la foto feliz del pibe que fue convocado a la Selección campeona del mundo, pero detrás hay años de caídas, derrotas, dudas, y también coraje y fe... y de saber sobreponerse. Que por estas horas, ‘Nano’ esté en el predio de Ezeiza con vestimenta de la Selección nacional es un premio para él y para toda la familia.

Y así lo celebra Cintia Parejo, la mamá de Troilo, que en una charla con el programa Última pregunta, que se emite por radio Continental Córdoba 103.5, dijo: “hablo dos palabritas y ya me emociono, no lo puedo controlar”. Y no es para menos.

El defensor de Belgrano Mariano Troilo a la Selección argentina

“La verdad fue una gran sorpresa”, contó Cintia, que en la conversación narró que “Mariano tiene tres hermanos más y ha sido todo en conjunto. Sus hermanos también sacrificaron muchas cosas, y nosotros nos dedicamos a llevarlo, a traerlo, a esperarlo en los entrenamientos, durmiendo en el auto muchas veces. Fueron muchas cosas, pero siempre con alegría de acompañarlo”.

La mamá del defensor de Belgrano contó que el domingo tuvieron una videollamada con él, que ya estaba en el predio de AFA. Y fue un abrazo virtual, un momento de intimidad que quedará grabado en la historia familiar. “Es una alegría que no imaginábamos, ya era un orgullo que él llegara a la Primera de Belgrano, esto cambio toda la expectativa, no sé cómo definirlo en palabras”, dijo emocionada, quien contó que en esa comunicación su hijo estaba muy contento a la espera de conocer a Lionel Messi.

“Calculo que, como nosotros, ha estado a la expectativa de ver a esa clase de jugadores, nunca se imaginó estar compartiendo con Messi, De Paul o el Dibu. Debe estar muy feliz y contento”, narró, aunque explicó que debido a la timidez de ‘Nano’ no sabe si se animará a pedirle una foto a Messi.

En la charla con el programa radial, Cintia Parejo contó que ‘Nano’ se crió en Alberdi, toda la familia es de ese popular barrio cercano al estadio de Belgrano, pero que hace cinco años se mudaron a Poeta Lugones; y también explicó cómo fue cuando Mariano estuvo a punto de dejar el fútbol o irse del ‘Pirata’, y brindó detalles del apoyo de la familia en esa circunstancia. “El casi deja el futbol en una época en la que no venía jugando, no lo citaban los viernes, él ahí como que le planteo al papá. Le dijo que no quería seguir jugando. Nosotros lo ayudamos, le dijimos que aguante, que se quede en Belgrano, que ya iba a llegar la oportunidad y cuando sucediera la tenía que aprovechar. Como cualquier niño, se había decepcionado”.

Por último contó que el martes próximo viajarán a Buenos Aires para ver el partido de la Selección, esperando que su hijo pueda entrar unos minutos ante Colombia. "No importa si no juega, nosotros lo estaremos apoyando como siempre", cerró la mamá orgullosa.