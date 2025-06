Guido Mainero: el futbolista surgido de Instituto que le dio la gloria a Platense

Al final, todo llega. Tanto sacrificio tiene su premio; y sino, Guido Mainero les puede hablar de qué se trata. Por esas calles polvorientas del predio La Agustina, Mainero empezó a forjar su sueño. Tenía apenas siete años cuando se calzó por primera vez la camiseta de Instituto y, como tantos pibes cordobeses, empezó a soñar con el gran salto: llegar a Primera. A fuerza de sacrificio y talento, lo logró. Pero su historia no se resume en esa promoción. Porque una vez arriba, la siguió peleando. Siempre.

Y hoy es el héroe, el que se transformó en leyenda de Platense: con su golazo en la final ante Huracán, el cordobés se transformó en mito del 'Calamar'

Primera división de AFA: las ‘Piratas’, una vez más protagonistas

Guido debutó oficialmente en el 2014 ante Boca Unidos en Corrientes. En ese primer cotejo ya se destacó por una gran asistencia en uno de los goles del equipo. Allí comenzó a jugar, aunque no le era fácil ganarse un lugar. Pero en el 2017 tuvo su mejor desempeño en Instituto y muchos clubes se interesaron por él. Entre ellos, Vélez Sarsfield, entidad que compró el 80% de su pase y se quedó con sus servicios. Allí, sumó 15 encuentros.

Más adelante, fue saliendo a préstamo en búsqueda de rodaje. Su primer destino fue Defensa y Justicia, donde estuvo en 11 partidos y gritó dos goles. En 2020, se fue a Chile para defender los colores de Deportes Iquique. De nuevo en Argentina, Vélez lo cedió al club donde mejor rendimiento tuvo: Sarmiento de Junín, donde jugó 56 partidos, seis asistencias y cinco goles, entre los que se destacan uno a River en un triunfo 2-1 en el Monumental y otro a Racing Club, en Junín.

En la última temporada antes de llegar a Platense, volvió a Alta Córdoba para ponerse nuevamente la camiseta de Instituto. Y ese segundo paso no fue el esperado. “Uno hace autocrítica, desde lo futbolístico, pero después puede no compartir las formas. Sentí que no tuve la banca que tenía que tener... Me quede con ganas de mucho más en Instituto. Le dije a las personas indicadas lo que pensaba sobre lo futbolístico. No me arrepiento de la decisión que tome porque disfruté al club en Primera”, supo analizar, en junio del año pasado, el volante en una entrevista con el programa Tercer tiempo, que se emite por radio Sucesos.

HISTÓRICO. Mainero marcó un gol que será recordado por siempre en Platense.

El atacante nacido en Córdoba llegó con el pase en su poder al 'Calamar' en junio del 2024, cuando firmó contrato con hasta diciembre de 2025, con opción a extenderlo para toda la temporada 2026.

Mainero es la representación de un futbolista que jamás bajó los brazos. Que volvió una y otra vez, y que hoy, finalmente, sonríe desde el lugar que tanto le costó alcanzar. Ahora Guido, de 30 años, vive su hora más feliz en el fútbol: campeón y héroe del 'Calamar'.