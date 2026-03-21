Mario Luna presenta sus memorias en Córdoba

La historia suele escribirse con los nombres de quienes se suben al escenario, pero rara vez con la de aquellos que operan desde el control de una radio o la penumbra de un festival. Mario Luna pertenece a esa estirpe.

El locutor que cambió la ingeniería por el aire de las sierras, presenta este lunes 23 de marzo en Casa Finzi su libro “Alternativa. Historias jamás contadas del rock argentino, Memorias de Mario Luna”, una obra que no solo rescata anécdotas, sino que funciona como la bitácora de un tiempo donde poner música “rara” era un acto de resistencia.

Contra el dial de los sellos

La génesis de este relato se remonta a 1971. Por entonces, Luna repartía sus horas entre Radio Universidad y LV3.

En la primera conducía La Musicoteca, un espacio que utilizaba como cortina a Chick Corea y que se nutría del incipiente underground: Los Gatos, Almendra, Manal, Vox Dei. En LV3, el programa que conducía no tenía nombre. “La radio era un instrumento de venta de sellos discográficos y yo siempre estuve en la vereda del frente”, recuerda Luna.

Y fue precisamente esa búsqueda de una lírica más elaborada y una armonía alejada del simplismo comercial la que empezó a llenar de cartas su casillero en Radio Universidad.

Portada libro. (De izq. a der) León Gieco, Raúl Porchetto, Charly García, Willy Iturri y Mario Luna retratados por el lente de Fino Pizarro.

Jorge Álvarez y el bautismo de la “Alternativa”

Ese ruido llegó a oídos de Jorge Álvarez en Buenos Aires. El legendario productor, responsable de sellos como Mandioca y Talent Microfón, viajó a Córdoba para conocer al locutor que pasaba a Sui Generis e Invisible en la radio.

En medio de una charla, Luna le habló del programa de LV3 y la falta de un nombre y le confesó su deseo de “fabricar una alternativa” para la audiencia. La respuesta de Álvarez fue inmediata: “Ahí tenés el nombre”. El bautismo fue doble y simultáneo; el programa se llamó Alternativa en Córdoba y —con el permiso de Luna— Álvarez replicó la marca en Radio Antártida de Buenos Aires.

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Ese nombre se convirtió en un imán. En 1973, el músico Néstor Astarita llegó a Córdoba en un taxi cuyo chofer escuchaba el programa. Fascinado, pidió que lo llevaran directamente a la radio para conocer a ese conductor. De ese encuentro nació la primera aventura de Luna como productor: el recital del trío de Lito Nebbia.

La “herejía” en el sagrado templo del folklore

Lo que siguió fue una audacia que rozó la imprudencia. En 1975, tras la diáspora de folcloristas amenazados por la Triple A, el Festival de Cosquín languidecía. Luna vio el hueco. Mientras cenaba ranas con Luis Alberto Spinetta después de un show en Atenas, el “Flaco” le preguntó si no era posible entrar en la programación de enero del ‘76. “Es un peligro, te van a matar”, le respondió Luna, para luego darle la primicia: estaba gestando un festival propio de música contemporánea en la Plaza de Cosquín.

El 21 de febrero de 1976, apenas un mes antes del golpe de Estado, el “sagrado templo del folklore” fue profanado por las huestes del rock. Invisible, Alas, León Gieco y un Charly García que llegó como invitado —porque aún no completaba la formación de La máquina de hacer pájaros— convocaron a 10.000 personas. La reacción conservadora fue furibunda: la comisión de folklore renunció en pleno denunciando una “herejía”.

Luna tuvo que dejar Cosquín, pero la semilla ya estaba en suelo firme. El exilio interno lo llevó a La Falda, donde entre 1980 y 1984 consolidó los festivales que marcaron a fuego la década.

Postales de una vida alternativa. Las fotos que ilustran su libro recorren décadas de historia junto a leyendas como Charly García, Patricia Sosa, Gustavo Cerati y los integrantes de Riff (foto), retratando el lado más humano del rock argentino.

De cenar ranas con Spinetta al “living” de Charly García

El libro está salpicado de momentos cinematográficos, como aquella cena de ranas en un restaurante especializado donde Luis Alberto Spinetta, tras un show en Atenas, le pidió a Luna que lo incluyera en la programación de Cosquín; o la revelación de que el trayecto “de la cama al living” de Charly García tiene una parada obligatoria en la avenida Edén de La Falda, sugiriendo que aquel disco icónico tuvo su origen metafórico en las sierras cordobesas.

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Luna también deja planteadas incógnitas que prometen develarse en las páginas del libro, como el hilo invisible que une a Spinetta con Marciano Cantero, de los Enanitos Verdes, o cómo el coche motor que llevaba al público a aquel Cosquín del 76 terminó transformándose en la revista Expreso Imaginario.

Memoria viva: entre el Chasti, Dirty Ortiz y la “vejez viruela”

Este proyecto, que Luna define con humor como un impulso de la “vejez viruela”, no hubiera sido posible sin la ayuda de sus “amigos del alma”: Chasti Amuchástegui y Dirty Ortiz. Ellos le dieron forma de libro a un bagaje de vivencias que recorre desde el lanzamiento absoluto de los Enanitos Verdes y Alejandro Lerner (que debutó allí con solo 16 años, en la banda de Porchetto) hasta la resistencia cultural en La Falda entre 1980 y 1984, bajo la mirada siempre atenta de los militares.



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