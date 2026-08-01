Mario Pensavalle: “Universidad fue una cantera que hizo grande al periodismo cordobés”

Mario Pensavalle no duda cuando le preguntan por sus primeros años en los medios. Recuerda los pasillos de Radio Universidad, los turnos de madrugada, las coberturas interminables y una generación de periodistas que convirtió a los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba en una verdadera escuela de comunicación.

Distinguido con el premio a la Libertad de Expresión en los Premios Perfil Córdoba, el periodista repasó una trayectoria que comenzó en 1979 y que atravesó algunos de los momentos más importantes de la historia argentina reciente.

“Empecé en 1979, en deportes. Estuve un año ahí y después ingresé al informativo. Ahí me quedé”, recordó Pensavalle sobre sus primeros pasos en Córdoba, adonde llegó desde Buenos Aires. A lo largo de más de cuatro décadas ocupó distintos cargos dentro de los SRT: fue conductor, jefe del informativo y gerente de Radio Universidad, además de participar en innumerables coberturas políticas y periodísticas. “Era apasionante”, resumió al evocar aquellos años. “Había una diversidad impresionante: gente de todos los sectores y de todos los colores políticos. Uno terminaba aprendiendo de toda esa convivencia”.

La radio, escuela de periodistas



Para Pensavalle, los SRT no sólo fueron un medio de comunicación, sino también una institución formadora que marcó a generaciones enteras de periodistas cordobeses. En ese sentido, destacó el papel de Radio Universidad como semillero de profesionales que luego ocuparon espacios destacados en medios locales y nacionales.

“Universidad era una cantera y una escuela. Ahí hacías los primeros palotes, te asentabas y después muchos emigraban y triunfaban en otros lugares”, explicó. A su juicio, buena parte de las figuras más importantes del periodismo cordobés surgieron de esa experiencia colectiva.

El periodista recordó especialmente a quienes fueron sus maestros durante aquellos años. Entre ellos mencionó a Walter Villar, Juan Carlos Vaca, Orlando Andrada, Carlos Sachetto, Carlos Sagristani, Félix Carignano, Eduardo Morelo, Raúl Barceló, Jorge Kelly y Ricardo Palladino. “Con todos ellos aprendí algo. Eran periodistas que sabían cómo manejar un micrófono, cómo escribir y cómo trabajar frente a una cámara. Más allá de las diferencias que uno pudiera tener, era imposible no aprender”, señaló.

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Democracia y Malvinas



Pensavalle comenzó su carrera durante los últimos años de la dictadura militar y fue testigo privilegiado de la recuperación democrática. En ese recorrido, identificó a la guerra de Malvinas como uno de los momentos que marcaron a toda una generación de periodistas. “Malvinas fue un hito muy significativo. Fueron 50 días impactantes, trabajando prácticamente todo el día dentro de la radio. Después vinieron las primeras marchas, las primeras coberturas políticas y las internas partidarias. Yo era muy joven y absorbía todo como una esponja”, recordó.

El periodista también evocó el clima que se vivió en Córdoba durante las elecciones de 1983 y el proceso de reconstrucción democrática. “Las primeras internas radicales y peronistas fueron muy fuertes. Todo eso desembocó naturalmente en el 30 de octubre”, afirmó.

Con el paso de los años, sin embargo, observó cambios profundos en el funcionamiento del periodismo y de los medios públicos. Según explicó, las últimas dos décadas estuvieron atravesadas por una creciente polarización que redujo los márgenes para el debate y la pluralidad. “Durante los primeros años de democracia eso no ocurría. Después empezó una etapa en la que parecía que había que ubicarse obligatoriamente de un lado o del otro. Y cuando las paredes se estrechan, el trabajo periodístico pierde riqueza”, sostuvo.

Nueva era



A sus 47 años de trayectoria, Pensavalle observa con preocupación el presente del periodismo. La irrupción del streaming y los nuevos formatos digitales modificó profundamente las formas de producir y consumir información, aunque para él todavía no está claro hacia dónde se dirige la profesión. “Veo al periodismo en una crisis. Y las crisis también son tierras de oportunidades”, reflexionó. “No me gusta el panorama actual, no solamente en Córdoba sino en general. Lo veo con poca experiencia, menos compromiso y menos profundidad”.

El periodista admitió que ya no vive el consumo de noticias con la intensidad de otros tiempos. “Antes devoraba los diarios. Hoy los sigo leyendo, pero ya no me provocan lo mismo. Cada vez me cuesta más encontrar una buena crónica en la radio o en la televisión”, reconoció. Aun así, se mostró optimista sobre el futuro de la profesión y consideró que el momento actual podría convertirse en un punto de inflexión. “Espero que esta crisis permita un crecimiento y un salto de calidad. Como ocurre muchas veces en la vida, las crisis también pueden servir para construir algo mejor”, concluyó.