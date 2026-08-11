Más de 700 extrabajadores de Flybondi no cobraron indemnizaciones y retiros voluntarios

Más de 700 extrabajadores de Flybondi —empresa cuyo principal dueño es el empresario Leonardo Scatturice— llevan más de tres meses sin cobrar las indemnizaciones por despidos —sin causa— y los acuerdos de retiro voluntario que la compañía suscribió con ellos. https://www.perfil.com/noticias/politica/leonardo-scatturice-el-nuevo-alfredo-yabran.phtml

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La información aportada por los exempleados señala que “Flybondi mantiene un silencio deliberado, que dejó a cientos de familias en todo el país sin ninguna comunicación sobre cuándo regularizará las deudas, obligándolas a recurrir a la justicia: hoy son cientos los expedientes en trámite para ejecutar acuerdos que la propia empresa reconoció y firmó”.

Cada nuevo incumplimiento fuerza un nuevo proceso judicial y “cada proceso judicial le permite a la empresa ganar tiempo y dilatar una deuda que ya había reconocido por escrito”. La mayoría de esos acuerdos fueron firmados por Verónica Funes, directora de recursos humanos de Flybondi y OCP tech, ante la escribana pública Paula Rodríguez Foster.

Otros fueron homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), la instancia administrativa previa y obligatoria al juicio laboral. Pese a ese respaldo legal, la empresa sigue sin cumplir las obligaciones que asumió.

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La situación de los extrabajadores se suma a una extensa lista de afectados que incluye:

– Trabajadores que continúan en actividad sin haber percibido los sueldos de junio, julio y el aguinaldo. El temor a eventuales represalias laborales lleva a muchos empleados a no expresar públicamente sus reclamos, reflejando un clima interno de profunda preocupación, hostigamiento e incertidumbre.

– En ese contexto, la falta de pago de los aportes dejó el pasado jueves 6 de agosto a trabajadores activos y exempleados sin cobertura de medicina prepaga y obra social.

– Cientos de miles de pasajeros a los que la empresa no les efectuó los reembolsos por los vuelos cancelados en los últimos ocho meses.

– Cientos de proveedores que hace meses no cobran, y que incluso con planes de pago ya acordados, tampoco fueron cumplidos.

– El Estado nacional y las provincias, ya que la empresa debe millones de dólares en tasas e impuestos a organismos y empresas.

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En Brasil

“La crisis ya trascendió fronteras: en Brasil, la ANAC restringió la venta de pasajes de Flybondi por el alto nivel de cancelaciones y fallas operativas. En Argentina, la empresa continúa comercializando pasajes pese al patrón sostenido de cancelaciones, sin que eso derive en restricciones equivalentes por parte del organismo regulador local”, destacaron.

Los extrabajadores cuestionan que la ANAC argentina siga aprobando planes operativos de una empresa con incumplimientos verificados en múltiples frentes y señalan, además, “la falta de intervención de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), el gremio que los representa, lo que reabre el debate sobre la capacidad de los gremios por empresa para defender a sus afiliados en una crisis”.

Con una operación que durante años tuvo presencia en más de 15 provincias argentinas, las irregularidades de la empresa impactan hoy en cientos de familias de todo el país, convirtiendo un conflicto laboral en un problema social de alcance nacional e internacional.