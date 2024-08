Mendiolaza: el municipio declaró la emergencia económica por una grave crisis financiera

El gobierno municipal de Adela Arning en Mendiolaza atraviesa una grave crisis financiera que no le permite completar el pago de salarios a la planta política y concejales, entre otras dificultades del orden económico. En este contexto, el Concejo Deliberante aprobó este viernes el proyecto del Ejecutivo que permitirá la “reestructuración” del municipio y la posibilidad “de seguir brindando los servicios esenciales”.

En tal sentido, los concejales aprobaron la declaración de la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, que contempla una serie de medidas tendientes a “paliar la delicada situación” de la Municipalidad de Mendiolaza.

Un municipio del PRO le cobró a la única escuela pública para participar de las fiestas patronales

En un comunicado, las autoridades de la localidad del departamento Colón indicaron que “fruto de años de desmanejos administrativos y financieros” llevaron a un deterioro de la administración municipal y de sus arcas, lo cual “repercutió y repercute en la calidad de los servicios”.

Sin mencionarlo explícitamente, el gobierno de Arning atribuyó a la gestión del exintendente Daniel Salibi la situación financiera que actualmente tiene el municipio: los resultados de las auditorías “son mucho peores que lo que la administración anterior nos mostró en el Acta de Transferencia”.

“El sobreendeudamiento de las gestiones anteriores comprometiendo coparticipación futura, la decisión de no pagar a EPEC el alumbrado público desde hacía más de 20 años (398 millones de pesos), hacer eventos y no pagarle a SADAIC ni siquiera el monto correspondiente a los últimos carnavales, montos inmensos de deuda a medios periodísticos, no cumplir con las obligaciones que le correspondían en la ejecución de los Programas de Vivienda Semilla (se hizo 1 de un total de 10) y Plan Aurora (las 2 aulas que faltan terminar en el IPEM 317), que no solo conlleva con la obligación de devolución del dinero recibido, sino también a ejecutar lo no realizado por anteriores gestiones”, dice el texto.

Según indica el documento, el total del monto de deuda heredada asciende a los mil quinientos millones de pesos ($1.500.000000).

La intendenta de Mendiolaza, Adela Arning fue designada vicepresidente de la Asamblea del PRO

Con cuatro votos a favor de los concejales oficialistas y tres en contra, se aprobó la emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad de Mendiolaza por el término de un año, que será prorrogable por igual término, una única vez, salvo que el Ejecutivo disponga el cese.

“Hacen hincapié en la gestión anterior y la situación heredada, pero no denunciaron nada en la Justicia. Nos presentaron esta declaración de emergencia sólo con enunciaciones, sin exhibirnos los números reales. El oficialismo no aceptó que se tratara esta ordenanza en comisión”, expresó Melina Catraro, concejal de la oposición por Hacemos Unidos por Córdoba.