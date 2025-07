Milei es el usuario no troll que más insultos y agresiones realizó en los últimos 2 años

La conversación digital en Argentina está envuelta en un clima de hostilidad creciente, donde el insulto dejó de ser un exabrupto para convertirse en parte estructural del intercambio político. Así lo evidencia el reciente informe "La provocación permanente", realizado por la consultora Ad Hoc y presentado por su director, el politólogo Javier Correa.

"Estamos más agresivos que incluso durante el proceso electoral de 2023, que ya sabemos que es una fiesta de la agresividad", afirmó Correa. En apenas dos años y medio, la cantidad de insultos en redes sociales argentinas se duplicó, pasando de 660.000 por mes a 1.300.000, lo que representa 1.747 insultos por hora. "Estos números no tienen precedentes. Ni siquiera en plena campaña electoral teníamos este volumen de violencia discursiva. Hoy estamos en niveles muy superiores", subrayó.

Pero más allá de los números, el informe se detiene en los actores que alimentan esta dinámica, diferenciando tres perfiles: trolls, provocadores y amplificadores. En este esquema, la figura del presidente Javier Milei aparece como el principal provocador no troll de la conversación digital argentina.

"Milei es el usuario no troll que más insultos y agresiones realizó en los últimos dos años. Es la persona identificable con nombre, apellido y rol activo que más insulta por lejos en la Argentina", sostuvo Correa. Y agregó: "De hecho, Milei ocupa el puesto número nueve en el ranking nacional de usuarios que más insultan. Los ocho primeros son trolls, es decir, cuentas sin identidad clara o con comportamiento automatizado".

"No se trata solamente de lo que dice, sino de cómo lo dice"

El informe detalla que Milei realizó o compartió 1.589 insultos en los últimos 18 meses. "No hay ningún otro político no troll que se acerque a esa cifra. Lo interesante es que no se trata solamente de lo que dice, sino de cómo lo dice, cómo copia el tono de los trolls y lo legitima", explicó el director de Ad Hoc.

El provocador, según el estudio, es alguien que tiene legitimidad por fuera de las redes, pero que adopta sus códigos más extremos. "Cuando Milei o Galperín dicen algo, eso se transforma en noticia. Esa es la perversidad del sistema: los trolls generan agresión, el provocador la valida, y el amplificador la difunde. Así se activa lo que llamamos la cadena de la infelicidad", señaló Correa.

Y profundizó: "Un provocador es alguien que no necesita a las redes para existir. Milei es presidente, Galperín es el empresario más rico del país. Pero cuando entran al barro de las redes y reproducen las formas de los trolls, se vuelven centrales en esta dinámica. No solo dicen cosas extremas, sino que habilitan a otros a hacer lo mismo".

Correa insiste en que el informe no busca culpar exclusivamente a Milei o a su gobierno. "Nos pareció poco desafiante y hasta simplista echarle la culpa solo a Milei. Lo que hacemos es mostrar cómo funciona un sistema que opera con incentivos perversos y validaciones múltiples. Y es un sistema que premia al que grita más fuerte", planteó.

Los datos muestran que esta lógica se extiende por todo el espectro político. Mientras los provocadores vinculados a La Libertad Avanza (sin contar a Milei) sumaron 1.660 insultos, los del PRO acumularon 1.274 y los del peronismo, 480. "Esto no es exclusivo de un espacio político. La agresión se ha naturalizado y se convirtió en una moneda corriente", apuntó.

Las consecuencias de esta espiral son múltiples y profundas. "Cuando todo se convierte en griterío, perdemos la capacidad de dialogar. Ya no importan los datos, no importan los argumentos. Lo único que vale es tener razón y lograr visibilidad", reflexionó Correa. "El problema es que tener razón no construye puentes. Produce dopamina, genera placer, pero no genera acuerdos. Y en la política, eso es letal".

Medios de comunicación = amplificadores

Otro de los puntos críticos que aborda el informe es el rol de los medios de comunicación. "Muchas veces, al replicar sin cuestionar los mensajes provocadores, los medios se convierten en amplificadores involuntarios. En vez de desarmar la lógica del insulto, la multiplican. Es parte del círculo vicioso", advirtió.

La viralización, según Correa, es el gran premio del sistema. "Si vos y yo nos empezamos a insultar, eso probablemente sea más viral. Así funciona. La visibilidad es el incentivo, y el algoritmo te da más si generás más ruido. Es un sistema tramposo porque castiga la moderación y recompensa la agresión".

El estudio de Ad Hoc concluye con una advertencia: la política argentina, en lugar de resistirse a esta lógica, se está sobreadaptando. "Lo que vemos es una política que perdió capacidad de orientar el debate. En vez de marcar agenda, se sube al barro digital. Y cuando eso ocurre, la conversación se vacía de contenido y se llena de insultos. Nadie quiere parar, y quizás ya nadie puede", lamentó Correa.