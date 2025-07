Calvo redobla críticas a Milei y apunta a Juez y Álvarez Rivero por los fondos para Córdoba

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, reafirmó el compromiso de defender a Córdoba que deben asumir esta semana los senadores que representan a la provincia en el Congreso de la Nación. Tras redoblar su crítica al gobierno de Javier Milei, el funcionario apuntó contra los senadores Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero (PRO-JxC).

"Espero que todos los senadores cordobeses estén a la altura de las circunstancias y voten a favor de los intereses de nuestra provincia", afirmó el titular de la cartera política de Martín Llaryora.

En un hecho inédito, los 23 gobernadores, sin distinciones de espacios ni banderías políticas, y también el jefe de Gobierno de Buenos Aires, impulsan en el Congreso un proyecto de ley para que la Nación coparticipe a las provincias del interior del país los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.

"Hace más de un año y medio que este gobierno nacional viene acumulando, sin distribuir, esas transferencias que nos corresponden a las provincias argentinas, afectando de manera directa a todas las jurisdicciones por igual", advirtió el ministro Calvo en su demanda a la Nación.

Vélez: “La prisión domiciliaria de Cristina Fernández no es un privilegio, es una modalidad de cumplimiento”

En sintonía con el firme planteó de los mandatarios, Calvo aseguró que los fondos deberían transferirse de forma automática, aunque cuestionó que "las provincias no reciben un solo centavo de lo que les corresponde en esos conceptos".

El reclamo cobró mayor volumen ante la definición del ministro de que "esto acarrea que el gobierno nacional no ejecute ninguna obra con esos recursos". "De los últimos tres gobiernos nacionales (Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei) ninguno se hizo cargo del mantenimiento de las rutas nacionales. Es más el gobierno de Córdoba construyó la autovía sobre la Ruta Nacional 36 (Córdoba-Río Cuarto) y también se está haciendo cargo de finalizar la autopista de la Ruta Nacional 19", aportó.

En esa línea, ahondó: "Todos podemos ver el estado lamentable de las rutas nacionales en nuestra provincia y en el resto del país, que son un verdadero desastre, como la RN 158, o la RN 35”, y señaló la diferencia entre esas trazas y las rutas y autovías provinciales, que el gobierno de Córdoba mantiene en buen estado de conservación, cosa que es destacada por quienes visitan la provincia.

Industriales cordobeses proponen una reforma laboral quirúrgica para ganar productividad

"¿Cuánto hace que no vemos que haya una sola reparación sobre una ruta nacional en nuestra Córdoba? No existen las reparaciones sobre rutas nacionales, ni que hablar de repavimentaciones. Ya no hace falta poner un cartel para saber si la ruta es nacional o provincial. Todos saben que si la ruta está en mal estado, con baches, con pozos, intransitable, es una ruta nacional, y que las rutas que están en buen estado y permiten el desarrollo de la producción y que los vecinos puedan transitar como corresponde, son siempre rutas provinciales", subrayó el integrante de la primera línea del gabinete llaryorista.

Iniciativa en el Congreso

“Esta ley no afecta el equilibrio fiscal de la Nación”, remarcó Calvo al enviar un mensaje a la Nación y a los senadores que deben avanzar con su aprobación en el recinto.

En cuanto al perjuicio para Córdoba, el ministro sostuvo que esto afecta de forma directa, "no solo porque no se está cumpliendo con la ley sino por la perdida del infraestructura vial que tiene la provincia sobre rutas nacionales". "El gobierno nacional se queda con estos recursos que no son distribuidos de forma automática, tal cual lo establece una ley vigente, lo cual obligó a Martín Llaryora y a resto de los gobernadores a avanzar con este proyecto alternativo, para que los fondos se distribuyan efectivamente”, enfatizó.

“Por eso esperamos que la totalidad de los senadores por nuestra provincia voten en favor de los intereses de los cordobeses que los eligieron», resaltó Calvo al fogonear la sanción del proyecto impulsado por los gobernadores y en un tiro por elevación a Juez y Álvarez Rivero, cordobeses cambiemistas que se muestran aliados a Milei.

Consultado sobre la posibilidad del veto presidencial, el funcionario llaryorista acentuó su crítica contra el poder libertario: «Espero que no ocurra, porque eso sería ir en contra del republicanismo de nuestro país, afecta la independencia de poderes y la democracia”, concluyó.