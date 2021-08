"Nación se manejó en un contexto gris, es de sentido común reabrir el aeropuerto"

Finalmente, el pasado martes de conoció el petitorio firmado por el gobernador Juan Schiaretti y dirigido al Jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Santiago Cafiero, por el que “propone al aeropuerto local, ‘Ingeniero Ambrosio Taravella’, como corredor aéreo seguro internacional, en el marco de lo dispuesto por Decisión Administrativa Nº 793/2021 de dicha cartera nacional”.

En la solicitud, Schiaretti detalla que en la provincia existe un protocolo de viajes aéreos y terrestres para el ingreso a Córdoba (https://prensa.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2021/08/PROTOCOLO-VIAJEROS-EXTERIOR.pdf) que ya fue aprobado por el Ministerio de Salud cordobés.

Si bien con cautela, en la administración provincial ven como “viable” que el pedido sea atendido favorablemente y los consideran como “algo de sentido común”.

PERFIL CÓRDOBA consultó sobre el tema al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, quien destacó que el planteo permanente de la provincia es “recuperar y potenciar la conectividad aérea que supimos tener”.

“Lo venimos reclamando en cada reunión del Consejo Federal de Turismo y la semana pasada en el encuentro con los representantes de todo el turismo nacional. En ese sentido lo que hizo Cafiero, después de varias reuniones y pedidos que se venían profundizando, fue emitir la resolución administrativa (793/21) en la cual, por primera vez en toda la pandemia, les solicita a los gobernadores sumarse a dos puntos muy precisos”.

Y detalló los dos temas: “Tomar las medidas necesarias para disponer lo que se denomina ‘aeropuertos seguros’ no solo en los vuelos de cabotaje sino también en los viajes internacionales para los argentinos varados en el exterior y la posibilidad de realizar una ‘prueba piloto’ con viajeros de Chile y Uruguay”.

Con esos dos planteos, “cambió la posición de la Nación al dejar de lado la situación muy centralizada que venía teniendo al mantener como única puerta de entrada el aeropuerto de Ezeiza y se flexibilizan las condiciones al comunicárselo al gobernador”, explicó.

A partir de esta nueva situación, se realizó una reunión interministerial (Coordinación, Industria y Comercio y Salud) y con la Agencia, para adecuar los protocolos que Córdoba ya tenía en el aeropuerto con los vuelos de cabotaje a los internacionales. “Esto se hizo en forma inmediata, porque ya lo teníamos aceitado”, afirmó.

“Todavía no nos han respondido la nota, pero entendemos que hay viabilidad de lograrlo.

La decisión administrativa de Cafiero habla de un cupo que se repartiría entre los aeropuertos del interior”, indicó.

La decisión administrativa del Gobierno nacional establece que, hasta el 5 de septiembre se eleva el cupo semanal de ingreso de pasajeros desde el exterior a 11.900 plazas (1.700 por día) y, desde el 6 de septiembre hasta el 1 de octubre, a 16.100 (2.300 diarios). Cabe recordar que la primera provincia que elevó un pedido en ese sentido fue Mendoza y luego se sumaron Córdoba y también Salta.

Aerolíneas privadas.

Al respecto, Avilés aseguró que “en contactos permanentes con las aerolíneas privadas que operan en este aeropuerto nos aseguraron que, si se las notifica con 15 o 20 días de anticipación, que es lo mínimo que necesitan para programar sus operaciones, ya estarían en condiciones de reanudar con tres o cuatro vuelos semanales los viajes al exterior a finales de septiembre o principio de octubre”.

“Pero hay que aclarar –añadió– que la Nación se manejó siempre en un contexto gris, porque derivaba en las provincias la responsabilidad de mantener los hub, pero lo único que se podía hacer era autorizar los vuelos que decía el Gobierno o la Anac”.

“Por otro lado, quienes han podido hacer vuelos de cabotaje destacan que el aeropuerto Córdoba es de los más seguros en materia de prevención sanitaria. Además, los vuelos que llegan o salen de este aeropuerto tienen un promedio de ocupación de más del 80%; hay que recordar que Córdoba es el epicentro de nueve provincias”, afirmó.

–¿Son optimistas?

–Más que plantearlo como optimismo, acá hay una realidad: analizando lo que pasó con los varados, el conflicto de quienes vuelven a sus destinos se generó por el centralismo que mantuvo el Gobierno nacional en Ezeiza, es una cuestión de sentido común. Y en cuanto al hub, si bien entendemos que la pandemia golpeó a nivel mundial y no somos la excepción, en el contexto de conectividad en nuestro país estamos muy atrasados.

Una visita ‘no oficial’

El pasado martes estuvo en Córdoba –en Villa Carlos Paz y Mina Clavero– el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, para lanzar el último plan PreViaje.

Consultado Esteban Avilés si fue una visita oficial, expresó: “Si hubiera sido oficial tendrían que haber convocado a las autoridades provinciales y/o municipales de donde se realizaron las actividades y no hubo tal convocatoria. Aparentemente no fue una visita institucional. Cuando cualquier ministro de la Nación llega de visita, por una cuestión protocolar se informa a las autoridades. En este caso no ocurrió”.

–Llamó la atención que en ambas reuniones usted no salía en las fotos.

–(Risas) No, yo y ninguna autoridad provincial estábamos.

–Estaba el senador Carlos Caserio.

–Sí, estaba el senador y la hija, pero no había autoridades provinciales o municipales.