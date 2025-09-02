Neonatal: condenados, querellas, fiscalía y la Provincia piden que el TSJ revea el fallo

La Cámara 7a del Crimen recibió hoy el último recurso de casación contra el fallo del histórico juicio por muertes seriales de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, entre marzo y junio de 2022.

Se trata de un escrito de 165 páginas de los abogados Gustavo Nievas y Juan Manuel Rivero, defensores de la enfermera Brenda Agüero, condenada a prisión perpetua por los ataques a los bebés. Solicitaron que la máxima pena que le aplicaron sea revisada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Anteriormente, hicieron sus presentaciones los abogados del resto de los condenados: del exsecretario de Salud, Pablo Carvajal; de la exdirectora del hospital, Liliana Asís; de las médicas, Adriana Moralez y Martha Gómez Flores; y del abogado Alejandro Escudero Salama. Solicitaron las absoluciones de sus defendidos.

La Provincia, representada por los letrados Mariano Armando Andruet y Fernando Maldonado, también presentó casación contra la sentencia. Atacó la decisión de declarar a las familias de bebés fallecidos, a los sobrevivientes y sus padres, víctimas de violencia institucional. Consideran que hubo una “errónea aplicación de la doctrina y jurisprudencia” y que falta una “debida fundamentación”.

Los abogados también controvirtieron las indemnizaciones ordenadas por el tribunal.

Qué plantearon los abogados de Brenda Agüero

Reiteraron su crítica a la intervención de la jurado Melina Abril Soria, a pesar de que el planteo de nulidad ya fue rechazado por la Cámara.

Destacaron que los votos de los cuatro jurados populares que optaron por la absolución de Brenda Agüero son “evidencia de la lógica de ciudadanos no letrados que encontraron que no hay ni una sola prueba contundente de que haya hecho lo que dicen que hizo".

Hay que recordar que el fallo condenatorio fue por mayoría de seis votos -dos jueces técnicos y cuatro jurados- a cuatro, todos legos.

Sintéticamente, reiteraron los argumentos que esgrimieron en el juicio; que no hay pruebas directas que incriminen a la enfermera y analizaron cada uno de los 13 casos, en forma individual.



Audios de Karina Milei: exjuez de la Corte dijo que sintió "vergüenza ajena" por el fallo del juez Maraniello

Fiscalía y querella contra la absolución de Cardozo

El fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, solicitó que el TSJ revise la absolución del exministro de Salud, Diego Cardozo. Además de aspectos técnicos, un argumento central es que todas las absoluciones, menos la de Cardozo, se produjeron por unanimidad. La diferencia la marcaron los vocales Daniel Cesano y Laura Huberman quienes, en minoría, consideraron que debía ser condenado.

La defensora pública, Ana Pagliano, adhirió al recurso de la Fiscalía.

Nicolás Ruades también apeló la absolución del exministro.

El abogado Carlos Nayi, además solicitó que se revisen las absoluciones de la exsubdirectora del Neonatal, Claudia Ringelgheim y de la médica María Alejandra Luján.

Con relación a Cardozo, el cuestionamiento es que sabía lo que sucedía en el hospital y que, en lugar de denunciar los hechos graves que conocía, dio directivas al exsecretario Carvajal de acudir a la Justicia. Luego no verificó la ejecución de la orden impartida.

Una de cal y una de arena para la fiscal de Villa María, Juliana Companys

Cómo sigue el proceso

Sobre todos los recursos presentados, la Cámara 7a debe resolver la admisibilidad. Una vez que ello ocurra, remitirá los planteos al máximo tribunal provincial que deberá analizar el fallo en el juicio más importante de la historia judicial.