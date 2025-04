Nueva ordenanza del transporte: “No queremos repetir la experiencia de gestiones anteriores”, remarcó Simonian

En la mañana del jueves se presentó el nuevo marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros en el Concejo Deliberante de Córdoba. Se trata del punto de partida para la futura licitación que establece las reglas operativas, económicas y de servicio. Prevé un sistema metropolitano, subsidio a la demanda, tecnología de avanzada, pagos multiplataforma y mayor accesibilidad.

Una de las voces autorizadas para explicar y defender la iniciativa del Ejecutivo es el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Simonian. Aseguró a Perfil Córdoba que en los próximos 80 días la ciudad contará con una nueva ordenanza que permitirá iniciar el llamado a licitación del nuevo sistema de transporte.

- ¿Qué se presentó hoy en el Concejo?

Técnicamente lo que ingresó y que fue remitido por parte del Poder Ejecutivo Municipal es el marco regulatorio del sistema de transporte. El que fija las bases técnicas, jurídicas, financieras, que son los instrumentos que tendrá en cuenta el intendente Daniel Passerini para el próximo llamado a licitación del del sistema de transporte para los próximos 10 años.

- ¿Esto no debería haberse presentado el año pasado?

Te recuerdo, el proceso licitatorio anterior tenía un plazo de 10 años, había vencido y se prorrogó un año más. Estamos dentro del plazo de esa prórroga. El secreto es ir aprendiendo de experiencias anteriores y de no tomar a la ciudad de Córdoba como un laboratorio donde se invitan empresas que no son de la ciudad, empresas que no conocen las costumbres, la idiosincrasia nuestra y que a la primera de cambio lo nos dejan con los usuarios a pie y a los trabajadores sin su fuente de trabajo. No queremos repetir la experiencia de gestiones anteriores.

Transporte urbano en Córdoba: nueva ordenanza con vigilancia en tiempo real, pagos con QR y la "Metropolización" en el horizonte

¿Qué destaca de este proyecto?

Primero, la necesidad del subsidio a la demanda, al usuario, no a la oferta, a la empresa de transporte. Eso va a generar una sana competencia entre las empresas porque va a determinar que, a mayor kilómetro recorrido, a mayor cantidad de usuarios que viajan, mayor será el ingreso económico que tendrán. A partir de este cambio va a redundar en una mejora teniendo como foco el usuario.

- Las empresas van a tener que justificar kilómetros y además pasajeros

Y por esa razón la creación del del Observatorio de Movilidad va a permitir justamente ese tipo de estudio, kilómetros recorridos y cantidad de usuarios transportados. Hay una distinción muy importante que hace este marco regulatorio entre la frecuencia y la regularidad. La frecuencia es la cantidad de ómnibus que pasan por hora, pero la regularidad es en qué lapso de tiempo pasan esos colectivos. Por ejemplo, la empresa te puede garantizar que por hora pasan ocho colectivos, pero nosotros queremos que nos garantice la regularidad de que esos ocho colectivos van a transitar, por ejemplo, cada 10 minutos. Esa es una distinción muy importante que destaco porque hace a las necesidades y los reclamos de los usuarios.

Habían dejado de hablar de la metropolización concentrándose mucho en el urbano. Ahora volvió a aparecer esa palabra en el discurso.

En realidad, está contemplado en el marco regulatorio, pero está puesta toda nuestra energía en primero solucionar de una vez por todas el sistema urbano que desde hace décadas viene con sucesivos parches.

El intendente, el año pasado hablaba y mostraba una TAMSE cada vez más fuerte en línea con lo que había sido la gestión de Martín Llarora y de Marcelo Rodio. Ahora busca que se sumen empresas privadas. ¿Por qué ese cambio?

La Tamse fue más fuerte a raíz del retiro sorpresivo de Ersa, que dejó casi la mitad de los corredores sin cobertura. Eso obligó a no dejar en la calle 1185 empleados y asumir esos corredores.

“Transparencia activa”, eje clave del proyecto de Austin para dar batalla a la “opacidad” del Estado

Esta ordenanza tampoco prevé una cantidad mínima de unidades 0km

Prevé la antigüedad límite de los colectivos, prevé la distancia mínima para las paradas. Es el marco regulatorio del transporte. Y te quiero agregar algo más, dado el contexto económico, el intendente tiene la voluntad de salir a comprar colectivos, pero tardan entre 6 a 7 meses en poder entregarlos porque como llevan un proceso de carrozado especial, eso genera las demoras. Es la voluntad de seguir incorporando nuevos colectivos al sistema.