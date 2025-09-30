Oulton inauguró edificio de Medicina Biomolecular: en qué se enfoca y cuánto invirtió

El Grupo Oulton dio un nuevo paso en su estrategia de expansión y consolidación como referente en diagnóstico por imágenes. Con una inversión superior a los 12 millones de dólares, inauguró en la calle Belgrano 527 un edificio de 3.000 m2, que se integra a los 11.000 ya existentes, y que cuenta con reconocimiento de la ANMAT.

El centro se orienta a la medicina biomolecular, con un fuerte componente de innovación tecnológica y de formación profesional. La inauguración implica la incorporación de más de 50 nuevos puestos de trabajo directos, entre médicos, técnicos, enfermeros, licenciados y personal administrativo, además de reforzar la infraestructura con áreas especializadas en diagnóstico avanzado. El proyecto busca acercar a los pacientes la última tecnología en medicina nuclear e imágenes moleculares, lo que se traduce en diagnósticos más rápidos, seguros y precisos, especialmente en el tratamiento y seguimiento de enfermedades oncológicas.

Equipamiento de última generación

Desde Oulton señalaron que la tecnología que sumaron, incluye:

-En primer lugar, el PET/CT Siemens Biograph Horizon, que combina tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada, permitiendo visualizar la actividad metabólica junto a su correlación anatómica. El uso de radiofármacos como el FDG posibilita identificar lesiones con alto consumo de glucosa, una herramienta esencial en patologías oncológicas e inflamatorias.

-En segundo lugar, el SPECT/CT Siemens Symbia Pro.specta Q3, un sistema de cámara gamma combinada con CT que permite diagnósticos más seguros y rápidos, reduciendo un 50% la dosis radiactiva sin sacrificar calidad. Este equipo está preparado para una amplia gama de estudios: desde perfusión cardíaca hasta centellografías óseas, tiroideas, pulmonares y renales, así como la detección del ganglio centinela.

-Finalmente, se sumó el Ciclotrón IBA Cyclone KIUBE, importado de Bélgica, instalado en un búnker con paredes de 2,4 metros de espesor, diseñado para la producción de marcadores radioactivos.

En diálogo con Perfil Córdoba Carlos Oulton sostuvo que “inauguramos el Ciclotrón en junio de 2023, así que esto es la continuación de esa inauguración, mostrando ahora el edificio nuevo y los tres equipamientos recientes que ya están funcionando. El objetivo era mostrar este edificio terminado y que la gente conozca los esfuerzos que realizamos para ofrecer atención de alta complejidad”, explicó el profesional.

Consultado sobre cómo se compara la tecnología de su centro con otros lugares del país, Oulton aseguró que “en la Argentina no hay ningún lugar que tenga todo junto: ciclotrones en un lado, PETs en otro, resonancia magnética en otro. Aquí, en un solo lugar, disponemos de todas estas herramientas y eso nos permite un nivel de diagnóstico y terapéutica único en el país”.

Impacto en la medicina nuclear

La disponibilidad local de este tipo de tecnología implica un salto cualitativo para Córdoba y su zona de influencia. Hasta hace poco, las moléculas requeridas para estudios PET llegaban desde Buenos Aires, con los riesgos y limitaciones que implicaba la logística. Ahora, la producción local abre las puertas a nuevas técnicas y a una mayor independencia operativa.

Uno de los desarrollos más prometedores es la teragnosis, que combina diagnóstico y tratamiento del cáncer mediante moléculas dirigidas a células tumorales específicas. Este enfoque permite detectar y atacar tumores de tiroides, próstata, mama y neuroendocrinos, elevando las chances de éxito en el tratamiento y ofreciendo a los pacientes una alternativa menos invasiva y más personalizada.

Nuevo centro médico en zona norte

El plan de expansión no se limita al edificio de Belgrano. Oulton anunció, además, la construcción de un nuevo centro médico en el Cerro de las Rosas, sobre la Av. Rafael Núñez 5200. El proyecto es construir un centro de diagnóstico por imágenes de última generación y contará con un equipo interdisciplinario de profesionales. El espacio también tendrá un área dedicada a la formación y actualización profesional, reafirmando el compromiso de la institución con la excelencia académica y la innovación médica. Según explicaron desde del grupo, el objetivo es descentralizar la atención, acercando servicios de alta complejidad a más barrios de la ciudad.