Para Claudio Fantini ya está empezando a insinuarse un "ya está bien, Milei"

El politólogo Claudio Fantini considera que los liderazgos autoritarios prosperan en sociedades anestesiadas que permiten que los discursos extremos “reescriban” la realidad. Javier Milei, inspirado en modelos como Donald Trump, encuentra las primeras grietas para avanzar en esa permisividad que se expresó también durante el kirchnerismo. “La Argentina sigue hundida en la ciénaga de la grieta, pero el lodo ahora es de otro color”, expresó en Modo Fontevecchia.

-¿Hay temas que empiezan a demostrar que el escudo de la luna de miel de Milei con la sociedad empieza a ser horadada?

-Yo creo que sí. Hay momentos en la historia en los que las sociedades quedan anestesiadas por distintas circunstancias y permiten que, en las ‘grietas’ que se forman en la sociedad, se incuben liderazgos con rasgos patológicos. Y esos liderazgos patológicos tienen un tiempo de libre actuación, de ‘juguemos en el bosque’, de poder hacer cualquier cosa, sentirse dueños totales de los escenarios, porque se expresan de manera brutal, incursionan en la dimensión del absurdo sin encontrar las reacciones y las resistencias que tales palabras y posiciones deberían generar. Bueno, en determinado momento empiezan a aparecer señales y a mí me da la impresión de que está empezando en la sociedad a insinuarse un ‘bueno, ya está bien’.

-Usted habló de ‘pronunciamientos horribles’.

-Sí, porque son eso: pronunciamientos horribles. Y el gobernante de una democracia no tiene el derecho a pronunciarse de esa manera. Es sólo un humilde mandatario que tiene que cumplir un mandato de su mandante, que es la sociedad. Toda la sociedad, no el sector que expresa de manera más exacerbada la ideología que el presidente —en este caso, Milei— abraza con fanatismo.

-Artemio López planteó que la verdadera oposición a Milei no va a venir de la clase baja sino de la clase media. ¿Le parece plausible esta hipótesis?

-Creo que tiene mucha lógica. Creo que lo más lógico, o el sector que debiera reaccionar más fuertemente, no es el sector socialmente más abrumado por esta situación. Están en situaciones de ahogo en las cuales no se les puede exigir. Pero en las clases medias y medias-altas, en los sectores que se autoperciben liberales, debiera haber una reacción. Porque nada está más a contramano del pensamiento liberal —el que expresó Karl Popper e Isaiah Berlin— que el liderazgo que se apodera de la realidad y empieza a deformarla. La alteración de la realidad, cuando el liderazgo empieza a reinventar la realidad y no encuentra resistencia, avanza. Por ejemplo, cuando Néstor Kirchner se proclamó el primero en defender los derechos humanos al bajar el cuadro de Videla, y no encontró reacción, siguió avanzando. Avanzó varios casilleros hasta llegar a ese punto demencial en el cual le sacó el prólogo del ‘Nunca Más’ a Ernesto Sábato. Ahora ocurre lo mismo. La Argentina, que por permitir la reinvención de la historia a Néstor Kirchner y, después, a Cristina, terminó hundida en la ciénaga de la grieta. Ahora sigue hundida en esa ciénaga, pero el lodo es de otro color. Esa ciénaga supura odio político y que da carta libre a un gobernante para que actúe como prócer viviente y proclame cosas absurdas, como que “es el ajuste más grande de la historia de la humanidad”. Poder decir esas barbaridades sin encontrar reacción lo envalentona cada vez más.

Inspirados en Trump

Parte de las barbaridades que dice Javier Milei, y que empiezan a parecer tener un costo político para él, ¿son el resultado de la inspiración o la imitación de lo que hace Trump en Estados Unidos?

Para Fantini, el presidente de Estados Unidos “es una expresión agigantada de lo que Milei representa y él o Jair Bolsonaro se inspiran en un liderazgo escénico como el de Donald Trump. Es un ejemplo también que visibiliza la capacidad que tienen los populismos, los liderazgos personalistas de matriz populista y de matriz en la cultura autoritaria, de derecha o de izquierda, que los lleva a plantear y a actuar de modo increíble frente a sociedades anestesiadas”.

Fantini destacó como ‘peligroso’ que Trump se refiera a los inmigrantes como “delincuentes, asesinos, violadores y ladrones, refiriéndose a una masa de millones de personas... es grave, más aun siendo el único presidente en la historia de los Estados Unidos que es un convicto”.