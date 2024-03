Para reducir costos, Córdoba y Nación compartirán la oficina de sus Defensorías del Pueblo

El ajuste que proclama el presidente Javier Milei comenzó a aplicarse también en delegaciones del interior de organismos que directa o indirectamente dependen de la Nación. En Córdoba, confirmaron que la Defensoría del Pueblo provincial otorgará en su sede un espacio a la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN).

En los últimos días de febrero, PERFIL CÓRDOBA anticipó que la DPN sufriría recortes en el marco del achicamiento del Estado que pretende el gobierno de Milei. La noticia provocó incertidumbre entre los históricos empleados de la dependencia en la capital provincial. Y también varios reproches porque algunos cobraban sueldos sin haber ido trabajar durante varias semanas.

Luego de algunas reuniones, la coordinadora de la oficina en Córdoba de la DPN, María del Carmen Campos, quien ostenta el cargo desde marzo de 2019 pese a estar en edad para jubilarse, logró que las autoridades de la Defensoría del Pueblo provincial les hicieran un lugar, sin tener que pagar por la estadía tras firmar un convenio de cooperación entre ambas instituciones.

Sin embargo, no habrá espacio para todos los empleados. Tal como se escribió en este medio, el ente autárquico dependiente del Congreso ofreció el retiro voluntario a algunos de sus empleados, a otros los jubiló y también hubo desafectaciones por no renovación de contratos. Ese proceso de desvinculaciones no terminó.

Desde la Regional de la DPN habían pedido espacio para 13 personas, pero la Defensoría del Pueblo de Córdoba, cuyo titular es Mario Decara, les pudo ofrecer siete lugares. “A partir de abril compartirán con nosotros la oficina de atención al público de calle Deán Funes 354”, confirmó Hugo Pozzi, defensor del Pueblo Adjunto.

“El personal a cargo de esa delegación tendrá una oficina en un piso más arriba. En planta baja, vamos a tener los boxes de recepción las dos defensorías en el mismo lugar”, agregó, y recordó que cuando se creó la oficina en Córdoba de la Defensoría Nacional también comenzó en la Defensoría del Pueblo de Córdoba.

Durante las próximas semanas de marzo se completará la mudanza que comenzó a fines de febrero, cuando la coordinadora ordenó empezar a guardar en cajas todo el material oficial de la sede de la regional en Av. Colón 533. Campos ya sabía que se venía el recorte en el organismo.