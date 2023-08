Aumento a estatales: El Sep aprobó la propuesta del gobierno y hay dudas en los demás gremios

El jueves a la noche, y con la voluntad de acordar de manera urgente, el legislador José Pihen se reunió con un amplio sector de los representantes de los gremios de los empleados públicos.

La propuesta llevada a la mesa consiste en un 20% de aumento para agosto tomando el salario de julio y un 5% extra en septiembre. Además una revisión en caso que los datos inflacionarios sean cifras superiores al 93%.

Asistieron, a la convocatoria de último momento, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión Personal Superior (UPS-Jerárquicos), que según trascendió dan por cerrado el acuerdo. Participó también Juan Monserrat por el lado de la UEPC, quien no pudo prometer el acompañamiento ya que debe someterse a los mecanismos internos del gremio y la aprobación debe salir de la asamblea provincial docente.

La comisión directiva del sindicato de empleados de la administración pública, agrupados en el Sep, comunicaron su acuerdo luego de la reunión de comisión directiva. Remarcan que en el caso de los contratados que pasaron a planta permanente, recibirán una compensación.

Docentes y Trabajadores de salud en contra

Desde el panal celebraron la aceptación de los empleados de la adminsitración y esperan que lleguen los demas comunicados de los otros gremios. De esta manera presionar a los disidentes.

“Acá en Capital es una propuesta que va en rechazo, porque no alcanza a cubrir la canasta básica”, adelanta Lucrecia Cocha, delegada del gremio de los docentes en Capital. Estima que si la conducción de la UEPC lleva esa intención a la asamblea provincial del próximo jueves, puede ser rechazada.

Desde el Centro Cívico, aseguran que el acuerdo paritario está encaminado, y que sólo falta la aprobación por las bases de los gremios. También aclaran que no habrá una oferta distinta para los docentes ni a otro sector de la administración pública.

Para Estela Giménez, representantes de UTS, uno de los gremios de la salud, sentencia que “con salud no hay acuerdo, la salud pública no es administración pública, si tenemos que marchar lo haremos. No nos vamos a doblegar a los arreglos o cierres que haga el legislador Pihen con el gobierno”.

Cómo es el acuerdo presentado

Suba salarial en dos tramos y cláusula de revisión: 20% en agosto y 5% en septiembre, para todos los trabajadores y jubilados.

En caso que la inflación supere el 90% (medido por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia) se abonará directamente el porcentaje que supere la cifra mencionada.