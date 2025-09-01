"Pasión por la estafa": la condenaron por comprar entradas para ver a Instituto con tarjetas ajenas

Una mujer, de 32 años, fue condenada a tres años de prisión por comprar entradas para los partidos de Instituto Atlético Central Córdoba con tarjetas de crédito o débito ajenas, informó el sitio de la Justicia de Córdoba.

“Pasión por la estafa”

El juez de Control y Faltas Número 7, José Milton Peralta, condenó a Florencia Belén Mercado (32) a tres años prisión de cumplimiento efectivo “por los delitos de asociación ilícita (en calidad de miembro) y estafas reiteradas por el uso de datos no autorizados de tarjetas de crédito o débito (32 hechos)”.

El proceso se sustanció bajo la modalidad de juicio abreviado y la pena fue acordada entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de la imputada.

De acuerdo a la requisitoria de elevación a juicio, instruida por el fiscal Franco Pilnik, “la acusada integraba una banda que compraba entradas para partidos de fútbol con tarjetas de crédito o débito de terceras personas, sin conocimiento ni autorización de sus titulares”.

Además “esta operatoria también era utilizada para abonar cuotas sociales del club Instituto Atlético Central Córdoba”.

“La imputada mantenía vínculos con una de las facciones de la barra brava del club conocida como ´Los Ranchos´. A través de ellos, tomaba contacto con socios de la institución deportiva y les ofrecía comprar abonos o pagar la cuota social a un precio inferior al costo real. De esta forma, obtenía un pago para sí en concepto de ´comisión´”, precisa el sitio de la Justicia de Córdoba.

Mientras que “los datos de los plásticos (número de tarjeta y código de seguridad) habrían sido aportados por el presunto organizador de la organización criminal, Javier Martin Ocampo, quien trabajaba en un supermercado”.

La situación procesal de Ocampo y de la imputada Micaela Daiana Mercado será analizada en otro juicio oral y público que se realizará en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación, ya que ambos no accedieron al juicio abreviado inicial.

IACC, perjudicado

“En algunas ocasiones, estas maniobras fraudulentas producían un daño patrimonial para los titulares de las tarjetas de crédito o débito cuyos datos eran usados sin autorización; en otras, perjudicaban al club Instituto, ya que sufría la reversión del pago ante el desconocimiento de los consumos”, detallaron fuentes judiciales.

En los fundamentos de la sentencia, el juez recalcó que “el Club Atlético Instituto resultó perjudicado por un grupo de socios que, precisamente, constituyen para cualquier institución el núcleo confiable de donde obtienen los recursos materiales y humanos para su desarrollo deportivo y social”.

Por último la acusada depositó 2 millones de pesos “en concepto de compensación monetaria para el club por las pérdidas económicas sufridas”.