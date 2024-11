Passerini sobre el conflicto con el Suoem: "Daniele no es el dueño de la ciudad"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, criticó al titular del sindicato de municipales Rubén Daniele al expresar que "él no es el dueño de la ciudad".

Críticas

"Creo que en el medio se cuela la política. Daniele sale a decir en el medio del conflicto que ´va por la reelección´. Obviamente él no es el dueño de la ciudad. Es el secretario de un sindicato que sostiene sus aportes a partir de los contribuyentes de la ciudad. Y a ellos nos debemos todos", agregó el jefe capitalino.

"Yo no gobierno solo para un encuadramiento gremial, yo gobierno para toda la ciudad. No voy a ceder en ese aspecto que los servicios se resientan, que la ciudad padezca violencia en las calles porque no es la forma en que se resuelven los conflictos, menos a esta altura del año y menos en este contexto", enfatizó Passerini.

Conciliación obligatoria

“Nosotros solicitamos la conciliación obligatoria habido cuenta que la resolución de un conflicto salarial tiene que darse en una mesa de negociaciones en un contexto muy complicado, muy complejo, en donde a la Municipalidad, que es empleadora, se le han caído los ingresos un 20%", explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además precisó que "la caída de la recaudación propia es muy profunda" y que "ha caído la coparticipación tanto provincial como nacional".

Passerini aseguró que "todos los ingresos por un lado están en baja" y que la quita de los subsidios que adoptó el Gobierno nacional y la salida de la empresa Ersa que prestó el servicio hasta marzo obligó al municipio "a pasar a ser los subsidiadores directos del sistema de transporte".

"Sumado a eso también y esto también lo sabe el gremio hemos tenido que afrontar el pago de dos cuotas de capital de una deuda externa en dólares", añadió el intendente.

"Hemos tenido que afrontar alrededor de 160 mil millones de pesos que no teníamos previsto en el presupuesto de este año para pagar la deuda y para subsidiar el transporte y eso se siente", detalló.

Y luego aclaró: "No obstante hasta el mes de octubre hemos venido cumpliendo con todos los incrementos, haciendo un gran esfuerzo, no atrasándonos un solo día en los pagos y habiendo acordado las paritarias con los otros dos encuadramientos gremiales ( UTA y Surrbac)".

Crisis

"Esta vez es una situación muy distinta a todas las anteriores. Hoy hay una crisis muy profunda y el contexto de la Argentina y de Córdoba obviamente también ha cambiado", consideró Passerini.

"La Municipalidad se nutre de coparticipación en un 25%, y en el 75% son ingresos de los contribuyentes. Todos los estudios serios de la Universidad Católica y del Observatorio de la Deuda Social hablan de que la mitad de los cordobeses están bajo la línea de pobreza. Eso significa que tienen un ingreso más o menos de 900 mil pesos, un millón de pesos, y todos los empleados de planta permanente, que son 8.700 en la Municipalidad, ganan de bolsillo en promedio 2.100.000 pesos", comparó el intendente.

Así Passerini insistió en que hay "una cuestión política" en el conflicto entre la Municipalidad de Córdoba y el Suoem.