Peritos confirman ataques externos en bebés, pero persisten dudas en tres muertes

El paso de los peritos médicos y sus informes generaron una bisagra en el juicio por las muertes de bebés en el Neonatal, que cumplió su cuarta semana. Concluyeron que en tres muertes, la falta de autopsias y estudios clínicos impide llegar a conclusiones definitivas. La afirmación de los diez especialistas, entre los que se cuentan forenses, neonatólogos, obstetras y toxicólogos, generó un giro en el juicio y pone el foco en un modelo de agresiones que se repitieron en distintas guardias del hospital.

Si bien los peritos no encontraron un patrón unificado en los 13 casos, los indicios refuerzan la hipótesis de que no se trató de muertes naturales. Por lo tanto, a esta altura del debate se puede confirmar que hubo ataques externos, en los que se inocularon sustancias como insulina y potasio de manera intencional dejando claros indicios que refuerzan la hipótesis de que no se trató de muertes naturales.

Toxicólogos advirtieron que el nivel de intoxicación de seis recién nacidos avalan la hipótesis de homicidio

Uno de los elementos clave que sostiene la hipótesis de ataques es la frecuencia de los episodios. Según los especialistas, lo habitual es que un caso de descompensación inexplicada en un recién nacido ocurra en aproximadamente en uno cada 100 mil nacimientos. Sin embargo, en el Neonatal se registraron 13 casos sospechosos en apenas tres meses. Cinco de ellos terminaron en muerte.

Los peritos también enfatizaron que los pinchazos encontrados en los cuerpos de algunos bebés no coinciden con vacunas ni procedimientos habituales dentro del hospital. Además, los niveles elevados de potasio e insulina hallados en algunos casos no tienen explicación fisiológica o clínica, por lo que se concluye que fueron inyectados externamente.

“Los valores de insulina y potasio detectados en los bebés no pueden explicarse por causas endógenas. Sólo pudieron ingresar a sus organismos por una aplicación externa”, afirmaron los toxicólogos Luis Alberto Ferrari y Virginia Soler.

Los homicidios confirmados

Los peritos fueron categóricos al referirse a dos de los cinco fallecidos: Melody Molina y Angelina Rojas, quienes murieron el 6 y 7 de junio de 2022, respectivamente. En sus autopsias se detectaron niveles letales de potasio, lo que permite afirmar que “fueron inyectados con el fin de causarles la muerte”.

“Debe haber existido un agente externo. No se explican esos niveles de insulina y potasio si no es por una acción deliberada”, concluyeron los especialistas. Este hallazgo convierte oficialmente estos dos casos en homicidios.

El informe pericial también abordó otros tres fallecimientos que continúan envueltos en dudas debido a la ausencia de autopsias. Se trata de los bebés Benjamín (23 de abril de 2022), Francisco (18 de marzo de 2022) e Ibrahim (23 de mayo de 2022).

En estos casos, aunque se registraron signos de descompensación abrupta, no se pudo establecer con certeza si la causa de muerte fue un ataque externo o una complicación natural. La falta de estudios post-mortem impide determinar si hubo hiperpotasemia o hiperinsulinemia en sus organismos.

El neonatólogo Néstor Vain cuestionó la omisión de estudios adicionales y señaló que “si yo hubiera sido el jefe del servicio me habría enojado mucho porque no se hicieron hemo y urocultivos” en algunos casos. Además, indicó que “el shock cardiogénico irreversible por falla del corazón puede haber sido causado por una infección, pero la descompensación en tan sólo dos horas no es normal”.

Bebés con evidencias de ataques

De los ocho bebés que se descompensaron pero sobrevivieron, los peritos señalaron que al menos tres presentan signos de ataques intencionales. Dos de ellos tenían niveles extremadamente altos de insulina sin explicación fisiológica, mientras que otro presentaba marcas de pinchazos sospechosos. “Puede tratarse de un error médico, pero nunca hemos visto un error de este tipo. Es decir, alguien inoculó estas sustancias con un fin que no era médico”, afirmaron los especialistas.

Regazzoni sobre el fin de la triangulación en las prepagas: "La situación termina siendo más precaria"

¿Un juicio que cambia de rumbo?

El informe pericial presentado en el juicio generó impacto en la fiscalía y en las partes involucradas. El fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, reconoció que “el panorama del juicio ha cambiado radicalmente”. Uno de los puntos de controversia en la audiencia fue la discusión sobre la existencia de un patrón común en los 13 casos. Mientras que el informe inicial de los peritos mencionaba coincidencias, en su exposición indicaron que “no hay un patrón unificado en todos los casos”. Esto generó cuestionamientos por parte del abogado Carlos Nayi y la fiscalía.

Lo que sí queda claro es que al menos cinco de los 13 casos los peritos tienen certeza de que hubo acciones externas que pusieron en peligro la vida de los recién nacidos. Ahora, la atención del juicio se enfocará en identificar quién o quiénes estuvieron detrás de estos ataques y en determinar las responsabilidades dentro del hospital.

Mientras el proceso judicial avanza, el caso del Hospital Materno Neonatal de Córdoba sigue conmocionando a la opinión pública y dejando interrogantes que aún esperan ser respondidos.

Los peritos

El equipo de peritos está integrado por Alicia Muscarello (obstetra, médico legista; Instituto de Medicina Forense), Iván Yuszczyk (neonátologo, médico legista; Instituto de Medicina Forense), María Granton, Verónica Hancevic (tocoginecóloga, médica legista; Instituto de Medicina Forense y Maternidad Provincial), Mario Quinteros (médico legal; Instituto de Medicina Forense), Raúl Ruiz Córdoba (tocoginecólogo, médico legista; Instituto de Medicina Forense), Luis Defagot (médico legal y del trabajo), Romina Rufino (anátomo patóloga, médica legal, Instituto de Medicina Forense), Julio Trentadue (cardiólogo de la Fundación Favaloro y el neonatólogo Néstor Vain. También estuvieron presentes los peritos de parte Guillermo Fontaine y Mario Pacheco.