Peritos oficiales analizaron la personalidad de Brenda Agüero y destacaron rasgos “narcisistas y psicopáticos”

En la Cámara 7a del Crimen, donde se desarrolla el histórico juicio por muertes y descompensaciones seriales de bebés en el Hospital Materno Neonatal, hoy declaró una decena de peritos que analizaron la personalidad de la enfermera Brenda Agüero, acusada de atacar a los recién nacidos entre marzo y junio del 2022.

Una de las sorpresas surgió casi al finalizar el debate de la jornada. Los acusadores pidieron exhibir imágenes al jurado y a los peritos para su análisis. Son fotos halladas en el teléfono de la acusada cuando el aparato fue secuestrado en agosto del 2022 que son reveladoras de aspectos de su personalidad, aunque los peritos se excusaron de dar conclusiones.

Se mostraron 13 fotografías para que los peritos pudieran interpretar las imágenes.

Son autoretratos mostrando el vientre, muchas de bebés internados, imágenes de animales tratados como bebes y otras que podrían deducirse de ritos de curanderismo.

Qué dijo el informe pericial interdisciplinario

El estudio, realizado en octubre del 2022 y ampliado en enero pasado, concluyó que Brenda Agüero tiene rasgos “narcisistas y psicopáticos”. En su persona se activan mecanismos con los que se coloca en el centro de las situaciones. “Busca ser visibilizada”, destacaron. Supremacía, omnipotencia, poder, instrumentalizar al otro, fueron conceptos escuchados durante la audiencia.

Otro aspecto que surgió en las declaraciones es la relación simbiótica con su mamá. Posee un gran apego con la madre, en este caso “exagerado”, fuera de lo común, describieron los especialistas. “No se distinguen el rol de una y el de la otra”, agregó uno de los psicólogos.

Otro eje desarrollado en las exposiciones fue la nula conexión con las víctimas. El psiquiatra Sebastián Nigro (perito oficial) aseveró que a pesar de haber estado en contacto con las madres y los niños, nunca los mencionó.

Los peritos oficiales que declararon son: los psicólogos Verónica Martínez Goyena y Matías Ambrosio; los psiquiatras Sebastián Nigro y Gabriel Brandán; y la trabajadora social Mónica Pagliero.

Por la defensa de Brenda Agüero, participaron los siguientes peritos de control: la psicóloga Fabiana Boer, el psiquiatra Raúl Quiroga y la trabajadora social, Constanza Doffo.

Por la querella, expuso sus conclusiones la psicóloga Florencia de Gaetano.

El equipo deliberó -durante la instrucción de la causa- para establecer los métodos con los cuales se analizó la personalidad de Agüero. Esa tarea se plasmó en un informe pericial en octubre del 2022 que fue ampliado en enero de este año.

Obviamente es una tarea excepcional porque también se trata de un caso de características únicas en el mundo.

En cuanto a la predisposición para las entrevistas psicológicas los peritos afirmaron que Agüero tuvo plena conciencia para hacer una lectura de la realidad, para responder las preguntas sobre su historia de vida, que transcurrió durante varios años entre Córdoba y Buenos Aires, donde reside su papá.

Martínez Goyena destacó dos cuestiones: “hay un deseo de destacarse por sobre el resto, de ser vista como alguien superior, de ser validada por los demás”, explicó y agregó que otra parte de sus necesidades no surgieron con claridad “porque ocultó estos aspectos, evitó mostrarlos”. “Lo hizo con éxito, pero se fueron filtrando algunas cosas que evidenciaron sentimientos de incompletud, debilidad, inseguridad”, finalizó.

Otros aspectos destacados fueron la falta de empatía con el sufrimiento ajeno. Y la “doble cara” que mostraba, llegando a amenazar a una integrante de su familia con matara a la mascota.

Los peritos de control de la enfermera, Raúl Quiroga y Fabiana Boer plantearon sus diferencias. Desde su perspectiva no hay rasgos psicopáticos, falta de empatía ni actitudes de supremacía. Reconoció que Agüero es “rígida” pero se trata de dificultades de expresar las emociones y no de tramitarlas. Y señaló que ella no comparte que hubiera “doble cara” en Brenda.

Ante una pregunta de la Fiscalía sobre si los rasgos de la personalidad permitirían deducir actitudes agresivas, el perito oficial Nigro dejó en claro que "no realizan análisis predictivo de las conductas".

Sólo la perito de la querella, De Gaetano, aseveró que la personalidad de la enfermera "es compatible con la acusación" de este caso.