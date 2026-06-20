Pese al Mundial, el metro cuadrado de la economía no da tregua

El gobierno nacional apuesta a que junio, Mundial de fútbol mediante, implique una pausa antes del cierre de un primer semestre enrarecido. Sin embargo, las últimas encuestas en lo que va de junio no dan tregua, al menos a nivel del metro cuadrado de los electores. Según la más reciente medición de consultora Explanans, casi 58% de los argentinos dice que su bolsillo está peor que antes por el impacto de las medidas del presidente Javier Milei; un 22% responde que su situación no cambió, y apenas 20,3% percibe una mejoría. Los optimistas están por debajo del núcleo duro de La Libertad Avanza (LLA), el 30% que votó a esa lista en las primarias de agosto de 2023 y la primera vuelta de octubre del mismo año.

La serie evolutiva desde marzo de 2024 muestra al malestar en el segundo nivel más alto, apenas por debajo del pico (casi 60%) del tercer mes pleno de gestión Milei; en cambio, el optimismo se desplomó en marzo pasado para ubicarse más cerca del umbral del 20% que de los picos próximos al 30% alcanzados entre enero de 2025 y el noviembre poselectoral del mismo año. En materia de expectativa económica a futuro, el pesimismo es menor, pero sigue siendo predominante: casi 49% cree que estará peor dentro de un año, vs. casi 41% que espera una mejoría. En este caso, el optimismo se corresponde de manera lineal con el voto a LLA y aliados en las elecciones de medio término de octubre de 2025.

La mala noticia es que el pesimismo está en el pico de la serie evolutiva desde julio de 2024, mientras que el optimismo está en el piso. “La economía vuelve a ser núcleo del desgaste, ya que 6 de cada 10 argentinos afirman estar peor que antes de las medidas económicas del gobierno. La promesa libertaria no fue el bienestar inmediato, sino la idea de que el sacrificio tendría recompensa. Pero 48,7% ve que su situación económica será peor en un año. Cuando el futuro no es prometedor, el ajuste y la motosierra pierden narrativa”, amplía el informe.

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Con apenas matices en las cifras, la última encuesta de Proyección Consultores reporta un panorama similar: casi 70% de los argentinos dice que su situación económica empeoró o siguió mal en los últimos meses, vs. 30,4% que ve una mejoría o dice estar igual de bien. El pesimismo más que duplica al optimismo en la dimensión retrospectiva. En la prospectiva, es decir, en un plazo de seis meses a futuro, está “mal, pero no tan mal”: 60,1% cree que estará peor que ahora o igual de mal, vs. casi 40% que espera estar mejor o igual de bien.

Como se advierte en ambas mediciones, todavía hay un espacio de expectativa favorable que se corresponde con el caudal que obtuvo el gobierno hace casi 9 meses en la elección de medio término.

Y por casa, ¿cómo andamos?



Según la última medición provincial de consultora Varianza, casi 79% de los cordobeses dicen que su situación económica es peor que un año atrás; 13% responde que es igual, mientras que quienes perciben una mejoría no llegan al 3%. Finalmente, la encuesta provincial de Dialogía arrojó que casi 59% de los cordobeses percibe un deterioro de su situación económica en el último año, 35% dice que se mantuvo igual y casi 7% percibe una mejoría. El promedio de estas dos mediciones provinciales resulta en casi 69% de empeoramiento, casi 24% de estabilidad y menos de 5% de mejoría. Aunque la comparación con las mediciones nacionales no es posible linealmente, Córdoba muestra una peor situación relativa en términos retrospectivos.

En síntesis: la percepción económica sigue siendo predominantemente negativa, con un malestar en niveles históricamente altos dentro de las series analizadas; las expectativas futuras muestran más optimismo que la evaluación presente, pero el pesimismo continúa siendo mayoritario; además, se ubica en los niveles más altos en el evolutivo, versus un optimismo en mínimos de la serie; Córdoba exhibe un deterioro económico percibido más intenso que el promedio nacional.

Analista de opinión pública y mercado

@berranorman