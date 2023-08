Poggi: “Si Massa dice que va a cambiar todo, que cambie ahora”

Claudio Poggi estuvo en Córdoba para apoyar la fórmula Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales. “Rescato las propuestas. Ambos han administrado muy bien sus distritos y eso tiene mucho que ver con la visión que tienen de país. De CABA rescato la política sanitaria, educativa y de seguridad. Y de Jujuy lo que ha crecido: hoy tiene mucho para ofrecer y hace diez años sólo se hablaba de Milagro Sala”.

El gobernador electo de San Luis añadió que “Argentina necesita un cambio urgente. Cada vez estamos viviendo peor y esto se va a profundizar”. Consultado sobre los desafíos de gobernar desde el 10 de diciembre, precisó que “Argentina va a estar peor, vamos a estar con más pobreza, más inflación y muchas dificultades sociales. En San Luis, por ejemplo, hay que encarar un cambio cultural, con énfasis en el mérito, en el trabajo, en el emprendedorismo contra todo lo que está del otro lado, que es la matriz del poder que nos quiere a todos pobres”.

-¿Cómo se explica que, en la situación actual, el candidato del gobierno sea competitivo, según todas las encuestas?

-Yo no creo que sea competitivo. No hay que subestimar al pueblo… que el ministro de Economía diga que va a cambiar todo. ¿Por qué no lo cambia ahora? Decir que es competitivo es subestimar al pueblo argentino. Creo que el resultado de las elecciones va a ser contundente.

-¿Trabajará en conjunto con las provincias vecinas desde diciembre?

-No hay dudas de que tenemos que hacerlo, es una obligación, nos unen vínculos comerciales, con Córdoba Mendoza, San Juan, La Pampa, La Rioja, hay que cooperar entre las economías regionales.

-San Luis no lo hizo hasta ahora.

-El gobernador actual “alambró” a San Luis, es la verdad y así estamos. San Luis siempre tenía un tercio de la pobreza que tenía Argentina y hoy está por encima de la media del país. Nunca estuvimos tan mal. No interactuamos con las provincias, no lo hicimos en la pandemia y tampoco no tenemos convenios de colaboración. San Luis durante todos estos años se auto anuló.