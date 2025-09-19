Potrero de Garay. Fiesta Náutica 2025: entradas, grilla, sorteos y todo lo que tenés que saber

Con la llegada de septiembre, Córdoba se transforma en el epicentro de la primavera. Las sierras se llenan de jóvenes que buscan música, naturaleza y celebración. Desde Villa Carlos Paz, Potrero de Garay, Embalse y Santa Rosa de Calamuchita, hasta Villa María y Villa Rumipal, los distintos destinos ofrecen opciones para todos los gustos: festivales, actividades al aire libre y espacios para compartir con amigos.

Potrero de Garay se destaca este fin de semana con la Fiesta Náutica 2025, un evento frente al lago Los Molinos que combina shows en vivo, fiestas temáticas, food trucks y actividades recreativas. Es una escapada ideal para quienes quieran disfrutar de la primavera al aire libre y aprovechar la música y el paisaje en un solo plan.

Por eso, desde Perfil Córdoba te contamos toda la información clave: entradas, grilla completa de artistas, transporte, alojamiento y costos aproximados, para que puedas planificar tu visita sin sorpresas y aprovechar al máximo el fin de semana.

Entradas y zonas VIP

Aunque la mayor parte de las entradas se agotaron, aún quedan algunas para comprar. Las generales tienen un valor de $30.000, mientras que la opción VIP Standing cuesta $40.000 y la VIP Privilege llega a $150.000, ofreciendo atención personalizada, carta de tragos, baños exclusivos y bengalas.

Además, se ofrecen promociones especiales 4x3 y 5x4 en entradas generales para grupos, permitiendo que más personas puedan sumarse al evento sin inconvenientes.

Podes disfrutar de sunset, de 13 a 23hs o del Festival Náutico de 23hs a 06hs.

Grilla completa de artistas

La música será protagonista con artistas locales y nacionales que se presentarán a lo largo de los tres días. Entre ellos se destacan: UPAlexia Díaz, Benja Peralta, Mangoldt, Naza Valenzuela, Laza Boldrini, Marcos Peralta, DJ Moguiller, DJPipo y VOSA.

Villa Carlos Paz. Fiesta de la primavera 2025: precios, cortes y la grilla completa

Cada show combina géneros variados, desde electrónica y pop hasta ritmos urbanos y cumbia, ofreciendo alternativas para todos los gustos. La programación incluye además actividades en paralelo frente al lago, fiestas temáticas y espacios de recreación para quienes quieran aprovechar el día completo en el festival.

Sorteos y premios

La Fiesta Náutica no solo ofrece música y actividades, sino también grandes sorteos para los asistentes. Entre los premios se encuentran un viaje a Brasil para dos personas, un iPhone 15, un voucher de $300.000 en Damelosiempre y tres vouchers en Sebastián Haggi, además de otras sorpresas.

Los sorteos buscan sumar emoción a la experiencia del festival y generar expectativa durante los tres días de actividades. Para participar podés consultar en su Instagram oficial.

Bebidas y costos aproximados

Para quienes quieran disfrutar de la barra, se recomiendan los siguientes presupuestos aproximados:

Un Fernet Branca de 1 litro más dos cocas de 1,5 litros cuesta alrededor de $18.000, mientras que un Vodka Sernova con cuatro Red Bulls ronda los $16.000. También hay opciones como Gin Blu con agua tónica por $16.000 y Vodka Absolut con cuatro Red Bulls por $28.000, permitiendo planificar el gasto según preferencias y cantidad de acompañantes.

Cómo llegar y moverse por Potrero de Garay

Potrero de Garay está a 90 km de Córdoba, y existen varias alternativas para trasladarse hasta el festival.

Los colectivos Córdoba – Potrero de Garay tienen un valor aproximado de $22.500 ida y vuelta, es decir $11.250 por tramo. En auto, el gasto estimado en combustible es de $20.630, alrededor de $10.315 por tramo. Dentro del pueblo se recomienda prever estacionamiento cercano al lago y considerar transporte compartido o bicicletas para evitar congestión y moverse de manera más cómoda.

Alojamiento frente al lago

Para quienes quieran quedarse durante todo el fin de semana, el lugar ofrece varias opciones. Un Airbnb frente al lago arranca en $376.000 por dos noches para dos personas, mientras que alojamientos como Del Sol a la Montaña EcoLodge tienen tarifas desde $190.774 para dos adultos, con otras opciones que van de $200.000 a $500.000, dependiendo de los servicios y la categoría del alojamiento.

Experiencia completa

La Fiesta Náutica combina música, naturaleza y entretenimiento en un solo lugar. Desde shows de artistas reconocidos, actividades al aire libre, food trucks, sorteos y fiestas temáticas, todo está pensado para disfrutar de un fin de semana de primavera frente al lago Los Molinos. Los asistentes podrán vivir la música, compartir con amigos y aprovechar cada espacio del festival en un entorno natural único.